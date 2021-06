Explication de la gamme AMD Radeon RX 6000M : nouveaux GPU pour ordinateurs portables

Avec la sortie de la série Radeon RX 6000M, AMD a enfin apporté sa technologie RDNA 2 aux ordinateurs portables. La série RX 6000M, composée des Radeon RX 6600M, 6700M et 6800M, apporte de nombreuses mises à niveau des cartes graphiques de bureau RX 6000 aux ordinateurs portables, notamment une meilleure efficacité énergétique, des performances plus rapides et, enfin, la prise en charge du lancer de rayons.

En fait, AMD affirme que la gamme de GPU mobiles a le potentiel de dépasser la série RTX 30 de Nvidia pour les ordinateurs portables. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la gamme AMD Radeon RX 6000M.

Présentation de la série AMD Radeon RX 6000M

Le produit phare des nouvelles cartes graphiques mobiles est la Radeon RX 6800M d’AMD, qui, selon la société, peut offrir des jeux 1440p à 120 images par seconde, et qu’elle concurrencera directement la RTX 3080 mobile de Nvidia dans les tests du monde réel.

La société affirme qu’elle atteint une fréquence d’images plus élevée dans les principaux titres AAA comme Resident Evil Village par rapport au RTX 3080 lorsqu’il est branché, et qu’il est également 40 % plus rapide lorsqu’il joue sur batterie, bien que les critiques suggèrent qu’il est à la traîne dans le département de lancer de rayons. Pourtant, au moins c’est ici cette fois-ci !

Le RX 6800M arbore 12 Go de RAM GDDR6 cadencé à 2,3 GHz, 40 unités de calcul et accélérateurs de rayons, et il y a aussi une interface mémoire 192 bits sur le modèle haut de gamme. C’est un énorme bond en termes de performances par rapport à la série RX 5000M, qui offrait un maximum de 8 Go de RAM et 36 unités de calcul.







La prochaine étape vers le bas, vous trouverez le RX 6700M, qui, selon AMD, vise des performances de 100 images par seconde à 1440p, avec 10 Go de VRAM GDDR6 et 36 unités de calcul.

Il y a aussi le RX 6600M d’entrée de gamme, ciblant [email protected] performances avec 8 Go de RAM GDDR6 et 28 unités de calcul.

AMD affirme que l’ensemble de la gamme RX 6000M offre une augmentation de 50% de la vitesse et une diminution de 43% de la consommation d’énergie par rapport aux GPU mobiles de la génération précédente, offrant des performances améliorées à tous les niveaux. Cela rend la gamme beaucoup plus susceptible d’être utilisée dans les ordinateurs portables de jeu, ce qui ne s’est jamais vraiment produit avec la série RX 5000M.

Spécifications de la série AMD Radeon RX 6000M

GPU Mémoire (GDDR6) Horloge de jeu (MHz) Unités de calcul Cache à l’infini Largeur du bus mémoire GPU Cible de puissance AMD Radeon RX 6800M 12 Go 2300 40 96 Mo 192 bits Navi 22 145W et plus AMD Radeon RX 6700M 10 Go 2300 36 80 Mo 160 bits Navi 22 Jusqu’à 135W AMD Radeon RX 6600M 8 Go 2177 28 32 Mo 128 bits Navi 23 Jusqu’à 100W

Avantage AMD

En plus de dévoiler les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000M Series, AMD a également révélé AMD Advantage, un nouveau processus de certification qui ressemble à celui d’Intel Evo, mais pour les ordinateurs portables de jeu alimentés par AMD.

À l’instar de la certification Evo d’Intel, les ordinateurs portables certifiés AMD Advantage doivent offrir certaines fonctionnalités et atteindre des critères de référence spécifiques, notamment :

Dispose d’un processeur mobile AMD Ryzen 5000, d’une carte graphique Radeon 6000 et du logiciel Radeon

Prise en charge des technologies Smart Shift et Smart Access Memory d’AMD

Taux de rafraîchissement minimum de 144 Hz et technologie à faible latence avec prise en charge de la technologie d’affichage AMD FreeSync

Luminosité de l’écran de 300 nits, avec 72 % de la gamme NTSC ou 100 % de la gamme sRGB

Maintenez une température de surface inférieure à 40 degrés Celsius autour des touches WASD

Un SSD NVME PCIE Express Gen 3

Au moins 10 heures de lecture vidéo sur batterie







Quand verrons-nous les GPU AMD RX 6000M Series dans les ordinateurs portables ?

AMD a confirmé que l’un des premiers ordinateurs portables certifiés AMD Advantage incluant la Radeon RX 6800M sera le nouveau ROG Strix G15 d’Asus. Il est associé au Ryzen 9 5900Hx d’AMD et à un écran WQHD 15 pouces 165 Hz avec un temps de réponse rapide de 3 ms, et il sortira en juin.

En supposant que tout se passe bien et qu’il n’y ait pas de contraintes de fabrication, nous devrions voir d’autres ordinateurs portables équipés de la série AMD RX 6000M suivre sous peu, y compris ceux avec les RX 6700M et RX 6600M moins performants au cœur.