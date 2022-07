Explication de la fin de “Thor : Love and Thunder”, réponses aux questions persistantes

Thor : Amour et tonnerre était très attendu mais malheureusement les réactions ont été mitigées (Sean Keane de CNET l’a qualifié de “décevant de peu de profondeur”), mais c’est quand même un bon moment au cinéma. Alors, comment la fin lie-t-elle le film bourré d’action et comment organise-t-elle les futures aventures du dieu du tonnerre?

Hemsworth joue le rôle de Thor dans une bataille avec Gorr le dieu-boucher de Christian Bale. Lorsque Gorr kidnappe un groupe d’enfants asgardiens, Thor s’associe à sa guerrière Valkyrie, au rockeur au cœur doux Korg et à son ex-petite amie Jane Foster pour sauver la situation. Voici comment cela se passe (spoilers!).

L’enlèvement des enfants par Gorr s’avère être un appât, car son objectif ultime est d’utiliser le mode de transport asgardien connu sous le nom de Bifrost pour atteindre le centre même de l’univers, où un être cosmique appelé Eternity exaucera son souhait. Créé par Stan Lee et l’artiste Steve Ditko en 1965, Eternity apparaît dans les bandes dessinées Marvel lorsque des personnages comme Doctor Strange se lancent dans des aventures particulièrement cosmiques.

Gorr et Jane sont tous deux mortellement blessés dans la bataille finale, mais Gorr met la main sur la hache de Thor Stormbreaker et parvient à atteindre l’Éternité, suivi de près par Thor et Jane.

Sachant qu’il est vaincu, Thor fait appel à la meilleure nature de Gorr. N’étant plus sous l’influence corruptrice du Necrosword tueur de dieu, le Dieu-boucher repentant choisit d’utiliser son dernier souhait pour ressusciter sa jeune fille décédée dans les scènes d’ouverture du film, à condition que Thor promette de s’occuper d’elle. La fille revient à la vie et Thor tient sa promesse.

Adieu, puissant Thor

La transformation de Jane en Thor fait partie de la récente vague de personnages de Marvel qui montrent que n’importe qui peut être un super-héros, pas seulement les blancs à la mâchoire lanterne que nous voyons dans les bandes dessinées et les films depuis des décennies. Qu’il s’agisse de Falcon assumant le rôle de Captain America, de Kamala Khan inspiré par Captain Marvel pour devenir Mme Marvel, ou de Miles Morales en tant que Spider-Man dans les bandes dessinées et les films Spider-Verse, des personnages emblématiques racontent une histoire qui inclut tout le monde. Même les enfants asgardiens kidnappés (et leurs ours en peluche) participent à l’action alors que Thor partage une touche de puissance d’éclairage pour combattre les créatures de l’ombre de Gorr (connues dans les bandes dessinées sous le nom de Black Berzerkers).

Malheureusement, Jane n’est pas là pour faire partie de la nouvelle famille de Thor. Sous sa forme humaine, elle est en train de mourir d’un cancer, et bien que le marteau de Thor, Mjolnir, l’ait imprégnée des pouvoirs d’un dieu asgardien, ce pouvoir s’est avéré être trop pour son corps humain. Il semble étrange de faire tout un plat pour montrer qu’une femme peut être aussi puissante que Thor (dans la finale, Jane rejette avec colère le fait d’être appelée “Lady Thor”), puis de saper cela en montrant qu’elle ne peut pas le gérer.

La question persistante, quant à elle, est quelle était la phrase d’accroche qu’elle a chuchotée à Thor avant de mourir ?

Dans les scènes de clôture, le roi Valkyrie et le guerrier asgardien désormais manchot Sif apprennent aux enfants à se battre, y compris Axl, fils de feu Asgardian Heimdall. Joué par Idris Elba, Heimdall était le gardien du Bifrost et pouvait voir comme par magie tout ce qui se passait n’importe où, mais a été tué par Thanos dans le film précédent Avengers: Infinity War. La scène post-crédits révèle cependant qu’étant morts au combat, lui et Jane parviennent à la version nordique du paradis, Valhalla.

Les scènes post-crédits révèlent également que Zeus, le dieu grec aux accents comiques de Russell Crowe, a également survécu à sa mort apparente. Honnêtement, personne ne reste mort dans ce film ? C’est une grande partie de la raison pour laquelle le film semble superficiel, car la mort des personnages ne signifie rien et les moments émotionnels sont sapés par des gags implacables (votre kilométrage variera certainement pour les chèvres hurlantes, par exemple).

Même Korg, l’acolyte comique frappé (frappé ?) par la foudre de Zeus est capable de tromper la mort. Heureusement, la bouche d’un Kronan est tout ce qui est nécessaire pour développer un nouveau corps à bascule – et il trouve même l’amour, se tenant la main sur une mare de lave avec un gars appelé Dwayne. Bien pour eux.

Dieu triste à Dieu papa

La raison du titre du film est révélée dans les derniers instants. Thor sert un petit-déjeuner nutritif de panflaps à la fille de Gorr, lui fournissant les nutriments nécessaires pour mener le bon combat pour ceux qui ne peuvent pas se battre bien. La voix off de Korg décrit la paire comme “Love and Thunder”.

Ceci est un exemple d’un héros d’action qui grandit en tant que personne et adoucir pour devenir un père de substitution. C’est arrivé à tout le monde depuis James Bond à Wolverine (dans Logan), alors que l’exemple déterminant est peut-être Leon: The Professional (qui mettait également en vedette Natalie Portman, en l’occurrence). De manière appropriée, le jeune Love est joué par la propre fille de Hemsworth.

Ensemble, le dieu du tonnerre et sa fille adoptive exubérante sont prêts pour des aventures plus classiques de Thor, ce qui semble être un envoi approprié pour Hemsworth en tant que l’un des derniers héros survivants de la gamme originale du MCU. Il n’y a pas de film ou de série MCU à venir évident qui impliquerait Thor, mais il y a toujours une possibilité qu’il se présente à nouveau.

Au fur et à mesure que les crédits défilent, découvrez comment Thor : les scènes post-générique de Love and Thunder configurer la future action MCU.

