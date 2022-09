Explication de la fin de “Prey”, de l’oeuf de Pâques “Predator 2” et de l’explication post-crédits

Proie succès aux États-Unis et ailleurs dans le monde le mois dernier. Le film ramène la série Predator à 1719 et voit l’un des chasseurs extraterrestres affronter Nation Comanche des tribus comme Naru (Ambre Milieu du tonnerre). De plus, c’est absolument excellent et se classe parmi les meilleures entrées de la série.

“Davantage de films de science-fiction devraient adopter ce type d’approche fondée, et cette franchise devrait désormais opposer ses chasseurs extraterrestres aux humains dans des décors historiques magnifiquement réalisés”, écrivais-je dans mon avis CNET. “Pour l’instant cependant, restez dans les parages et donnez une montre à Prey.”

Cette aventure se transforme en une finale mémorable, fait allusion à ce qui s’est passé par la suite dans ses belles séquences de génériques animées et comprend une référence impressionnante aux années 1990 Prédateur 2. Plongeons-nous — mais attention : ce truc fera de vous un DIVULGACHER Tyrannosaure, tout comme moi.

Nous pouvons le tuer

Après avoir vu ses compagnons guerriers de la Nation Comanche et les braconniers français profondément désagréables massacrés par le Prédateur, Naru attire la bête dans un piège dans la forêt sombre. Elle le tue en utilisant une combinaison de sa connaissance de l’environnement, des armes qu’elle a rassemblées (y compris un pistolet à silex familier avec la gravure “Raphael Adolini 1715” – plus à ce sujet plus tard) et de la propre technologie du Predator.

Couverte du sang vert lumineux de l’extraterrestre, elle ramène sa tête décapitée au camp et est honorée en tant que chasseuse par sa tribu. Cela reflète la séquence dans laquelle son frère Taabe (Castors du Dakota) l’a fait avec le lion plus tôt dans le film, après avoir échoué. En tuant le prédateur qui a coûté la vie à Taabe, Naru s’est révélée être la plus grande brute de la tribu.

Et ils ont tous vécu heureux pour toujours. À l’exception…

Vengeance du prédateur ?

Nous obtenons un récapitulatif animé super cool des événements du film au cours de la première section du générique, avec une ride supplémentaire. L’image finale montre un vaisseau Predator sortant de nuages ​​​​d’orage au-dessus du camp de Naru, ce qui implique que les extraterrestres ont de nouveau attaqué. Ce qui ne semble pas sportif de la part des Predators – vous avez perdu les gars, rentrez chez vous.

Ateliers du 20ème siècle



On ne sait pas comment ces événements se sont déroulés – nous le saurons peut-être dans une suite un jour – ou quand ils ont eu lieu. Il est possible qu’ils aient laissé Naru en paix et l’image est une métaphore de chasses ultérieures impliquant des humains, puisque le Predator original et ses suites révèlent que les extraterrestres sont un peu obsédés par notre combat.

Cela pourrait cependant être un vœu pieux, puisque le pistolet à silex que Naru a obtenu du braconnier français assassiné Raphaël (Bennett Taylor) nous offre un indice. C’est sur sa ceinture quand elle retourne au camp, mais les fans sauront qu’elle apparaîtra plus tard dans la série.

Raphaël Adolini 1715

Dans Predator 2, qui se déroule en 1997, le lieutenant Mike Harrigan du LAPD (Danny Glover) et le Predator principal – connu sous le nom de City Hunter – se battent sur l’un des vaisseaux extraterrestres. Après les triomphes humains, un tas d’autres prédateurs se dévoilent et semble prêt à l’assassiner.

Au lieu de cela, l’un d’eux lui lance un cadeau – le pistolet à silex de Raphaël, vieux de 282 ans.

“Prends-le,” grogne le Prédateur à un Harrigan stupéfait.

À tout le moins, cela prouve que les Predators ont repris cette arme à un moment donné dans les années qui ont suivi. Ils auraient pu tuer Naru (puisque l’image du générique suggère qu’ils l’ont encore attaquée), s’allier avec elle (les humains sont acceptés par Predators dans les bandes dessinées Alien vs Predator et le film de 2004) ou juste récupéré après sa mort.

Prey écrase apparemment les événements de la bande dessinée de 1996 Prédateur : 1718, dans lequel l’un des extraterrestres fait équipe avec un capitaine pirate pour combattre son équipage mutiné. Le Raphaël du film, le seul des braconniers français qui n’agit pas comme un sac à merde total, est vraisemblablement celui dont le nom est gravé sur l’arme.

Les bandes dessinées Alien vs. Predator ont été initialement publiées par Dark Horse, mais la licence transféré à Marvel dans le sillage de la société mère Disney qui a obtenu les droits Alien et Predator après son acquisition de Fox en 2019. Ils ne sont actuellement pas disponibles pour être lus numériquement, mais Marvel pourrait les rééditer comme il l’a fait avec les bandes dessinées Star Wars de Dark Horse.

Marvel a également à propos d’un humain chassant le Predator qui a massacré sa famille. Un seul numéro a été publié jusqu’à présent, mais il est atmosphérique et intrigant.