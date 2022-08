Explication de la fin de la saison 4 de Westworld, réponses à vos questions

Après des rebondissements dans la chronologie, plusieurs “morts” et Dolores faisant son truc avec Alice au pays des merveilles, dimanche a apporté le quatrième saison de Westworld à une conclusion spectaculaire. Ma tête tourne encore depuis ces derniers instants.

L’épisode 8 a offert une explication satisfaisante de la situation de Christina et nous a apporté une confrontation entre les anciens alliés Chalores et William. Couvrons chaque instant de la finale, y compris, bien sûr, cette fin fantastique.

Le désordre continue

Au début de l’épisode, le chaos se déroule dans la ville. Le personnage que nous voyons au tout début (qui parle de son jeu meurtrier avant de se prendre une hache dans la tête) est quelqu’un que nous avons déjà vu dans la série – l’hôte de Westworld Rebus des saisons 1 et 2.

La violence exercée par les hôtes et les humains semble sans fin – une personne poignarde quelqu’un, une autre tire sur le poignard. Un adolescent semble sortir indemne, mais l’hôte William sort de façon spectaculaire de la fumée et lui tire dessus. Il vole les clés de l’enfant et monte dans une voiture à proximité.

Le spectacle passe à Chalores, qui gît toujours sans vie dans des eaux peu profondes près de sa tour. Les hôtes drones (les abeilles ouvrières blanches) la repèchent et la réparent. Chalores dit aux hôtes de la rendre plus forte, et on dirait qu’elle a reçu un nouvel intérieur robotique. (Chalores est un surnom pour Charlotte Hale. Dans le passé, Dolores a fait des copies d’elle-même – le “moi” qui existe dans sa perle – et en a mis une dans une version hôte de Hale.)

Dernier message de Bernard

Dans l’épisode de la semaine dernière, nous avons vu Bernard s’enregistrer en train de parler sur ce qui ressemblait à une tablette avant que William ne lui tire une balle dans la tête. Le final révèle mystérieux destinataire du dernier message de Bernard est Chalorès.

L’ancienne hôtesse suprême se rend dans la salle de la tour qui contient un hologramme rouge de la ville et découvre qu’elle ne peut pas changer le cap fixé par William. Un hôte de drone lui apporte un appareil qui contient le message enregistré de Bernard, et Chalores le regarde : “Ce n’est pas le monde que tu voulais Charlotte, mais c’est le monde que tu as créé”, dit Bernard. “La question est, que se passe-t-il ensuite?”

Christina gagne en clarté

La semaine dernière, Teddy a révélé à Christina qu’elle n’existait pas réellement parmi les hôtes et humains dans la ville. La finale rend les choses plus claires : “Je ne suis qu’un programme qui gère des choses depuis les coulisses”, dit Christina. “Une machine sans corps.”

John Johnson/HBO



Parlant avec Teddy, Christina souligne un dessin du célèbre labyrinthe Westworld sur son balcon. Teddy lui dit que le labyrinthe est “une carte de la conscience” qui “a réveillé Dolores il y a longtemps”, mais dit qu’il n’a pas créé celle à laquelle elle fait référence. Puis les choses ont finalement cliqué pour Christina. “Hale n’a pas conçu Maya et Peter et tous les autres qui m’ont tenu compagnie dans mon monde. Je l’ai fait”, dit-elle. “J’essayais de me comprendre, alors je me parlais avec la voix des autres.” Christina a également dessiné le labyrinthe.

Le spectacle nous emmène à Chalores, qui est toujours dans la salle de la tour. Elle entre dans l’hologramme rouge et commence à piétiner le sol – à chaque fois, le monde autour de Christina et Teddy a l’air de s’effondrer. Finalement, Chalores assomme l’hologramme et brise le sol en dessous, révélant une perle. Teddy dit à Christina que Chalores les sort de son système. Nous voyons Chalores atteindre la perle, puis le monde de Christina devient noir.

Caleb, Frankie et Stubbs affrontent Clémentine

Frankie est toujours en mauvais état après avoir reçu une balle dans le bas du corps. Caleb dit à Stubbs qu’il a choisi de cacher la vérité à Frankie sur le temps limité qu’il lui reste sur Terre (le corps de Caleb rejette son esprit, dit Stubbs).

Le trio se rend dans un magasin saccagé et Caleb rassemble des fournitures pour soigner la blessure de Frankie. Un intrus pénètre à l’intérieur et Stubbs semble avoir le dessus contre lui, mais Clémentine émerge et les tire tous les deux. Clem enfonce le visage de Stubbs dans quelque chose de pointu, le tuant.

Clémentine veut que Frankie lui dise où résident les valeurs aberrantes (“quelque part hors du réseau, où aucun des humains dérangés ici ne peut vous trouver”). Après une lutte entre Clémentine et Caleb, Frankie tire sur Clémentine, dégageant l’hôte méchant de leur dos.

William veut détruire le Sublime

William conduit sur une route en écoutant Ring of Fire, mais des coups de feu perturbent sa jam session. Il semble que Chalores ait dit aux hôtes de la région de le cibler. L’un d’eux est Craddock, membre des Confederados qui est apparu dans les saisons 2 et 3 de la série. William les sort tous les deux (bien qu’ils parviennent à endommager son véhicule) et ramasse une paire de lunettes qui lui permettent de voir Chalores. La conversation entre les anciens alliés révèle que William s’en prend (“répandre le feu sur”) le Sublime ensuite. Chalores dit qu’elle ne le laissera pas faire. À la fin de l’échange, Williams repère des chevaux dans un enclos voisin.

Plus tard, William (habillé en MIB et à cheval, un clin d’œil à son personnage dans le parc Westworld) arrive à l’installation du barrage Hoover, où la porte du Sublime est toujours ouverte. Il perturbe ce qui ressemble à un panneau de contrôle, et une alerte indique : “Attention, panne critique. L’arrêt effacera toutes les données.” Chalores se présente et les deux principaux méchants de la saison s’y mettent. Finalement, ils amènent le combat à l’extérieur, où des étincelles volent et la porte du Sublime semble être sous tension.

Chalores dit à William que ce n’est pas le monde qu’elle voulait, et nous entendons le reste du message de Bernard : “Ce monde n’a plus d’espoir pour nous, mais il y a encore de l’espoir pour le monde d’après. Un test, dirigé par elle, si elle choisit Si vous choisissez de lui donner ce choix. Vous ne pouvez pas manquer, tendez la main gauche. “

Chalores, à court de balles et reculée dans un coin, atteint et trouve une arme à feu – celle que Bernard, qui voit l’avenir, lui a laissé là. Elle l’utilise pour tirer sur William. “Je choisis de lui donner sa chance”, dit Chalores. “J’espère qu’elle le prendra.” Il semble que Chalores coupe la tête de Williams, enlève sa perle et l’écrase.

Plus tard, nous voyons Chalores coller la perle qu’elle a extraite du sol (elle l’appelle “Dolores”) dans une douille près de l’endroit où se tient le Sublime. (Je suis toujours assez confiant que Christina partage la même perle que Dolores … cela aurait du sens en tant que Roboam a effacé les souvenirs de Dolores la saison dernière.) Vers la fin de l’épisode, Chalores écrase sa propre perle.

John Johnson/HBO



Déballer cette fin

Oh mec, cette fin. J’essaie toujours de comprendre tout le dialogue cryptique de Christina / Dolores, mais allons-y.

Après que Chalores ait fait son choix, le spectacle pivote vers Teddy et Christina, et Christina reconnaît qu’ils sont dans le Sublime. Elle confirme que le Teddy que nous avons vu dans la saison 4 est aussi sa propre invention (elle l’a créé à partir de ses souvenirs) et dit que le vrai Teddy est quelque part dans le Sublime.

Imaginary Teddy lui dit de chercher le vrai Teddy. Il lui conseille également de “laisser partir les humains. N’apportez pas les défauts de leur espèce dans notre monde”.

Apparemment parlant toujours des humains, Teddy ajoute : “Ils ne sont pas comme nous. Leurs codes sont écrits dans leurs cellules, ils ne changeront jamais.” Christina répond: “Nous pouvions encore voir.” Teddy demande comment, et elle dit : « Un dernier test », un jeu dangereux de sa propre fabrication. De la même manière qu’elle a ramené Teddy, Christina peut “se souvenir”.

Soudain, Teddy s’évanouit. Une brune Christina apparaît, habillée en Dolores du parc à thème Westworld. Elle se promène dans la ville meurtrie de Chalores, mais ce décor finit par disparaître. Dans le dernier plan de la finale, Dolores / Christina se tient dans le parc Westworld – elle est entièrement transformée en Westworld Dolores, vêtue d’une robe bleue et de mèches blondes.

Voici ce que dit Christina à la fin de l’épisode : “La vie sensible sur Terre est terminée” – les hôtes et les humains qui restent sur Terre sont morts, ajoute-t-elle – “mais une partie de celle-ci pourrait encore être préservée. Dans un autre monde. Mon monde. Il est temps pour un dernier jeu, un jeu dangereux, avec les enjeux les plus élevés. Survie ou extinction. Ce jeu se termine là où il a commencé, dans un monde comme un labyrinthe, qui teste qui nous sommes. Qui révèle ce que nous allons devenir … Peut-être que cette fois, nous nous libérerons.”

Pensées persistantes

Alors Dolores/Christina est en train de concevoir une sorte de test.

Dans une interview avec The Wrap, la co-créatrice de Westworld, Lisa Joy, a fourni une vague (mais intéressant) explication de ce que le protagoniste de Westworld a dans sa manche bleue classique.

“Je pense qu’elle est partie pour un dernier test d’humanité et hôtes, honnêtement », a déclaré Joy. « Et aller avec cette idée de … » est-ce que quelle que soit la version des humains et des hôtes qui existe, nous conduirons tous inévitablement à ce genre de luttes intestines et de fin ?

Joy a également déclaré au site d’informations sur le divertissement: “Nous avons toujours pensé que Westworld devrait en quelque sorte boucler la boucle et revenir à l’Ouest. Mais avec Dolores, qui n’était qu’une joueuse dans les jeux des autres, elle a enfin pu écrire la sienne.”

Maintenant Dolores/Christina a les rênes. Je suppose que nous devrons attendre pour savoir exactement ce qu’elle compte en faire.

John Johnson/HBO



Westworld est-il renouvelé pour une cinquième saison ?

Joie Raconté Date limite le 14 août qu’elle et son mari, Jonathan Nolan (également co-créateur de la série), n’avaient pas encore été informés si la série serait renouvelée pour une saison 5.

Selon The Wrap, Joy espère un renouveau. “Nous avions toujours prévu de mettre fin à la série la saison prochaine”, a-t-elle déclaré.