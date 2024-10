Explication de la fin de « Joker : Folie à Deux » : déballons cette connexion avec « Dark Knight »

Joker : Folie à Deux est un malheureux mélange de références à des films meilleurs et plus intéressants, y compris des comédies musicales comme Les Parapluies de Cherbourg et Le chariot à musique. Maintenant, nous pouvons ajouter celui de Christopher Nolan Le chevalier noir à ce mélange, comme Joker : Folie à DeuxLe dernier acte de fait apparemment allusion aux origines de la vision de Heath Ledger du Joker, pour laquelle il a remporté à titre posthume l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Mais à quoi correspond exactement cette allusion Le chevalier noiret pourquoi est-ce si erroné ? Décomposons-le dans cette explication de fin pour Joker : Folie à Deux.

Comment le Joker de Heath Ledger figure-t-il dans Joker : Folie à Deux ?

La référence au Joker de Ledger apparaît dans la toute dernière scène du film, après que nous ayons déjà enduré plus de deux heures de procès pour meurtre d’Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) et un barrage de numéros musicaux avec moins de piquant qu’un éternuement. (Des accessoires à Lady Gaga et Phoenix pour s’être au moins engagés dans la chanson et la danse, ce que le réalisateur Todd Phillips semble incapable de faire lui-même.) Après que le jury ait déclaré Arthur coupable sur tous les chefs d’accusation, et après que Lee Quinzel (Gaga) ait rompu avec lui. pour avoir rejeté le fantasme de son personnage de « Joker », Arthur se retrouve seul à l’asile d’Arkham.

Ou peut-être pas ! Le garde d’Arkham, Jackie Sullivan (Brendan Gleeson), dit à Arthur qu’il a un visiteur. Lee serait-il prêt à le reprendre ? Arthur suit Jackie à ce qui pourrait être une joyeuse réunion, pour être arrêté par un prisonnier inconnu simplement crédité comme jeune détenu (Connor Storrie). Le détenu demande à Arthur s’il peut lui raconter une blague, et Arthur semble heureux de l’entendre. Peut-être que ce détenu pourrait être un de ses nouveaux amis (ou fans), comme le détenu récemment décédé Ricky Meline (Jacob Lofland).





La blague ressemble à ceci : un psychopathe rencontre un clown ivre dans un bar. Le psychopathe révèle qu’il regardait tout le temps le clown lorsqu’il était enfant et qu’il aimerait lui offrir à boire. Que devrait-il lui offrir ? Le clown dit que si le psychopathe achète, il peut lui procurer ce qu’il veut. Dans ce cas, le psychopathe choisit d’obtenir du clown « ce qu’il mérite », un écho des derniers mots du Joker à l’animateur de talk-show Murray Franklin (Robert De Niro) avant de lui tirer une balle dans la tête dans Joker.

Le détenu suit les traces meurtrières d’Arthur, ponctuant sa punchline en frappant Arthur. Alors qu’Arthur se vide de son sang sur le sol, son assassin se met à rire de manière incontrôlable. Puis, juste flou en arrière-plan, nous le voyons graver un sourire sur son visage, un clin d’œil indubitable à Le chevalier noirCe sont les cicatrices du Joker. Oh, mon frère.

Pourquoi Joker : Folie à Deuxla référence à Le chevalier noir une telle blague ?

Fin Joker : Folie à Deux sur cette histoire d’origine présumée du Ledger’s Joker est un choix risible pour de nombreuses raisons. D’une part, vous attacher à la plus grande performance de Joker en direct de tous les temps – surtout après avoir souligné que le Joker les films se distinguent de tout autre film de DC – atteignent des niveaux masturbatoires d’auto-félicitation. « Regardez, nous sommes connectés les deux Des jokers qui ont gagné des Oscars ! En fait, l’un a désormais canoniquement inspiré l’autre ! »

Cette question d’inspiration et l’idée que le Joker de Ledger reprend d’une manière ou d’une autre le rôle de Phoenix sont les autres problèmes majeurs de la scène. Voyons comment Le chevalier noirLe Joker gère sa propre histoire d’origine. Il en fait une sorte de jeu, proposant des histoires contradictoires sur la façon dont il a obtenu ses cicatrices. Ces différentes possibilités ne sont qu’une des nombreuses façons dont il se présente comme un agent du chaos. En fait, tout son attrait et son danger résident dans le fait qu’il est glissant, un personnage inconnaissable. Que Joker : Folie à Deux cherche à lui donner une histoire plus tangible, c’est le saper complètement. Le refrain emblématique de Ledger : « Tu veux savoir comment j’ai eu ces cicatrices ? n’est tout simplement pas Folie à Deuxc’est de répondre.

Bien sûr, le moment de l’automutilation est suffisamment obscurci – et le jeune détenu n’a rien d’un personnage – pour que Joker : Folie à Deux pourrait avoir un déni plausible quant à savoir si cela est en fait censé être le début du Ledger’s Joker. (La chronologie du Joker de Ledger se trouvant à Arkham dans les années 1980, lorsque le Joker les films se déroulent, c’est aussi un peu exagéré.) Mais les épaules voûtées de Storrie dans la scène rappellent la performance physique de Ledger, et à ce stade de la culture pop, le sourire marqué est synonyme de Le chevalier noiraffrontons le clown prince du crime. Si Joker : Folie à DeuxLe jeune détenu n’est-ce pas en fait le Joker de Ledger, il est toujours censé vous faire penser à lui. Et pour un film qui repose autant sur des associations superficielles et bon marché sur le sens réel, ce crime est tout aussi mauvais.