Explication : Comment l’arrestation d’un militant a déclenché des manifestations au Bachkortostan en Russie

Cette semaine, la république du Bachkortostan est devenue l’épicentre de certaines des plus grandes manifestations de rue vues en Russie depuis l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin il y a près de deux ans. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant un tribunal dans la ville de Baymak. Lundi et Mercredi en soutien à l’éminent militant bachkir Fayil Alsynov, condamné à quatre ans de prison pour « incitation à la haine interethnique ».

La police anti-émeute aurait utilisé des grenades fumigènes, des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser la foule mercredi, blessant au moins 40 personnes, et six manifestants ont été emprisonnés. Le Moscow Times a rassemblé les réponses à certaines des questions les plus urgentes concernant les manifestations. Qu’est-ce que le Bachkortostan ? Situé entre les montagnes de l’Oural à l’est et la Volga à l’ouest, le Bachkortostan est la république ethnique la plus peuplée de Russie avec une population de plus de 4 millions d’habitants. selon au recensement de 2020. Elle abrite des représentants de 160 nationalités, dont les Bachkirs, le groupe ethnique autochtone turc Kipchak, qui représente 31,5 % de la population. Les Russes et les Tatars de la Volga sont les deux autres groupes les plus importants de la république, représentant respectivement 37,5 % et 24,2 % de la population. La république est l’un des plus grands centres industriels de Russie, avec une industrie manufacturière en plein essor et certains des gisements de ressources naturelles les plus riches du pays.

Les manifestations de cette semaine sont-elles sans précédent ? Le Bachkortostan a une longue histoire de protestations sur les questions environnementales et de droits autochtones. Mais c’est le 2020 manifestations pour la défense de Kouchtau, une montagne du district d’Ichimbaïski, dans la région, qui a fait la une des journaux internationaux. Les manifestations à Kushtau ont vu des citoyens ordinaires, des écologistes et des militants nationaux bachkirs s’unir pour s’opposer au projet d’exploitation minière de calcaire par la Bashkir Soda Company (BSK), qui verrait le site naturel considéré comme sacré par de nombreuses ethnies Bachkirs rasé.

Une confrontation de plusieurs jours entre des milliers de manifestants et les agents de sécurité et la police anti-émeute de BSK s’est soldée par une victoire des manifestants, et Kushtau a été récompensé le statut de territoire naturel protégé. Le gouvernement du Bachkortostan est devenu propriétaire d’une participation majoritaire dans BSK jusqu’en 2022, date à laquelle la société était vendu à une société liée aux oligarques Boris et Arkady Rotenberg, proches confidents du président Vladimir Poutine. L’année dernière, les habitants ont lancé de nouvelles manifestations contre les mines d’or dans le sud-est du Bachkortostan Baïmakski et Abzelilovsky. Les manifestants ont déclaré que les projets menaçaient de détruire des sites naturels populaires et de nuire aux réserves d’eau douce et à l’agriculture locale. Qui est Fayil Alsynov ? Alsynov, 37 ans, est engagé dans un travail militant au Bachkortostan depuis plus de 15 ans, s’exprimant en défense de la souveraineté de la région et des droits politiques et linguistiques de ses peuples autochtones bachkirs. Il est membre de plusieurs organisations et mouvements nationaux bachkirs. notamment en tant que président de l’organisation nationale bachkir Bashqort, qui était hors la loi par le gouvernement russe en mai 2020. En dehors des cercles ethniques bachkirs, Alsynov s’est fait connaître grâce à sa participation aux manifestations de Kouchtau où il a assumé un rôle de coordination de premier plan.

Fayil Alsynov.

Réseaux sociaux



Pourquoi est-il pris pour cible ? En avril 2023, Alsynov s’est joint aux manifestations contre l’exploitation minière illégale dans le district de Baymaksky et a prononcé un discours qui deviendra la base de l’affaire pénale contre lui. Les autorités affirment qu’Alsynov a « évalué négativement » les travailleurs migrants du Caucase et d’Asie centrale et « violé » leur « dignité humaine » en les qualifiant de « personnes noires » dans son discours. Les forces progouvernementales ont également accusé Alsynov d’employer une rhétorique ethno-nationaliste et d’appeler à l’expulsion de tous les non-Bachkirs de la république. Alsynov a nié les accusations, en disant son discours a été « gravement mal traduit » de sa langue maternelle bachkir par un expert linguistique affilié au gouvernement. Le militant a également précisé qu’il « n’a pas dit que [non-Bashkirs] n’ont pas le droit de vivre ou de travailler » dans la république, mais cela signifiait plutôt que ce sont les Bachkirs qui doivent protéger sans crainte leurs terres natales car ils n’ont pas d’autre endroit où vivre.

«Ce qui est prévu n’est pas un sujet, ni une pratique, ni un moral ne l’est» — l’avocat de Sundukov Ильнур о приговоре Фаилю Алсынову Люди кричат: «Позор!». Ensuite, cela commence la commande. Juste ce que le sud du Kazakhstan a proposé à Failya Alsynova de 4 ans… pic.twitter.com/QhAigAiLOG -SOTA (@Sota_Vision) 17 janvier 2024

« Je ne le nie pas, j’ai dit que les Arméniens, par exemple, pouvaient retourner dans leur patrie. J’ai également mentionné les Tatars et les Russes… S’ils le souhaitent, ils peuvent vivre où ils veulent, mais les Bachkirs n’ont pas d’autre patrie », a déclaré Alsynov dans un discours ouvert en russe. lettre au chef de la république Radiy Khabirov. Une évaluation linguistique indépendante et anonyme publiée par ses partisans a confirmé que « kara halyk », l’idiome utilisé par Alsynov, fait référence à « des groupes de personnes engagées dans un travail pénible et non qualifié » en bachkir et autre Langues turques. Qu’est-ce que le dirigeant du Bachkortostan a à voir avec cela ? Khabirov, le dirigeant nommé par le Kremlin du Bachkortostan, était le seul auteur d’une lettre de dénonciation qui est devenue la base du dossier contre Alsynov. Dans la lettre qu’Alsynov a obtenue et publié En ligne, Khabirov qualifie l’activiste de « leader » du mouvement de protestation anti-mines et l’accuse d’« appeler ouvertement les résidents locaux à mener des activités extrémistes ». De nombreux observateurs et militants au Bachkortostan considèrent le procès contre Alsynov comme une vendetta personnelle de Khabirov contre lui pour sa popularité durable et le succès des manifestations de Kouchtau. Ces manifestations ont porté un coup dur à la popularité de Khabirov et ont compromis sa position auprès du Kremlin, notamment en incitant Poutine à intervenir. Comment les autorités ont-elles réagi aux manifestations de cette semaine ? Dans ses premiers commentaires publics sur les manifestations, Khabirov a publié jeudi blâmé les violences entre manifestants et policiers sur les séparatistes vivant à l’étranger. «Un groupe de personnes, dont certaines à l’étranger, qui sont en réalité des traîtres, réclament la séparation du Bachkortostan de la Russie. Ils appellent à la guérilla ici », a déclaré Khabirov, citant Ruslan Gabbasov, le tête exilée du Centre politique national bachkir. “Vous pouvez revêtir le masque d’un bon écologiste et d’un bon patriote, mais en réalité, la situation n’est pas du tout celle-là”, a ajouté Khabirov.

