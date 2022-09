EXPLICATION : Ce qu’il faut savoir sur l’Assemblée générale des Nations Unies

NATIONS UNIES (AP) – Après deux ans de sommets virtuels et hybrides, les dirigeants du monde se réuniront à nouveau au bord du fleuve à New York cette semaine à l’Assemblée générale des Nations Unies, un exercice de multilatéralisme né de l’espoir d’une paix durable qui a suivi le monde Seconde guerre.

L’ouverture de la 77e session intervient alors que la planète est en proie à des crises sur presque tous les fronts. La guerre de la Russie en Ukraine, l’inflation et l’instabilité économique, le terrorisme et l’extrémisme idéologique, la dégradation de l’environnement et les inondations dévastatrices, les sécheresses et les incendies et la pandémie en cours ne sont que quelques-uns des périls endémiques.

La réunion de haut niveau s’ouvre lundi avec un sommet sur l’éducation, dont la profonde perturbation pendant la pandémie de coronavirus se répercutera sur les décennies à venir. Les discours des dizaines de dirigeants présents commencent mardi et se terminent le lundi 26 septembre.

Alors que cette année est présentée comme une sorte de retour à la situation actuelle, certaines concessions à la pandémie de coronavirus en cours ont été faites. En plus des protocoles de santé de base, peu d’événements parallèles auront lieu sur le campus de l’ONU dans le centre-ville de Manhattan.

Voici ce qu’il faut savoir sur l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année, qui sera présidée par le Hongrois Csaba Kőrösi :

EST-CE QUE TOUT LE MONDE VIENDRA À NEW YORK CETTE ANNÉE ?

Oui, surtout. Pour prendre la parole lors du rassemblement de cette année, les dirigeants ou leurs délégués de haut niveau doivent se présenter en personne – à une exception notable près. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy n’a pas quitté le pays depuis que la guerre a éclaté fin février. L’Assemblée générale a voté vendredi pour lui permettre de soumettre un discours préenregistré, qui devrait être diffusé au cours de la seconde moitié de la session de mercredi.

QUEL EST LE VRAI INTÉRÊT D’ASSISTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Alors que l’efficacité de l’ONU est remise en question depuis qu’elle existe, les avantages de sa participation sont indéniables. Depuis l’estrade, les pays diffusent leurs agendas, leurs griefs et leurs appels à l’action dans le monde entier et un enregistrement permanent. Cette semaine est une chance clé pour les pays souvent noyés par ce qu’ils décrient comme un ordre mondial hégémonique d’attirer l’attention d’un public plus large. C’est aussi l’occasion pour les dirigeants – en particulier ceux des pays en tension – de s’engager dans des réunions en marge en territoire neutre. Ces réunions sont souvent appelées bilatérales ou «bilats».

COMBIEN DE LONGUEUR LES DISCOURS SONT-ILS AUTORISES ?

Ils sont censés durer 15 minutes. Les délégués en sont « gentiment rappelés » sur le site Web de l’ONU, mais les discours ont notoirement tendance à durer plus longtemps. Le discours le plus long prononcé devant l’Assemblée générale a duré 269 minutes, soit près de 18 fois cette recommandation. Il a été livré par le Cubain Fidel Castro en 1960.

COMMENT L’ORDRE DES DISCOURS EST-IL DÉTERMINÉ ?

En premier, en règle générale : le Brésil. C’est la tradition. Au début, le Brésil s’est porté volontaire alors qu’aucun autre pays ne voulait parler en premier. Alors maintenant, le pays sud-américain est consacré comme le premier orateur. Les États-Unis, en tant que pays hôte, parlent généralement en second lieu, mais la présence du président Joe Biden aux funérailles de la reine Elizabeth II repoussera son discours à mercredi cette année.

Après cela, l’ordre est déterminé par qui un pays envoie – les chefs d’État avant les chefs de gouvernement avant les ministres et autres représentants – et d’autres critères, comme la préférence du pays et l’équilibre géographique.

C’EST APPELÉ UN DÉBAT, MAIS UNE SUCCESSION DE DISCOURS NE SONNE PAS TRÈS VIF. OÙ EST LE DRAME ?

La structure du débat général ne se prête pas à des feux d’artifice évidents – pas de huées, d’interruptions ou de réfutations immédiates – mais cela ne signifie pas que l’intrigue et le drame sont absents.

Premièrement, les discours peuvent être une source de langage évocateur et de barbes – prenez le discours de Zelenskyy l’année dernière, prononcé environ cinq mois avant le début de la guerre, dans lequel il a fustigé l’ONU elle-même comme un “super-héros à la retraite” et a ironiquement cité le président russe Vladimir Poutine. Parfois, le message est voilé : alors que le Premier ministre pakistanais déchu Imran Khan a qualifié le gouvernement nationaliste hindou indien de « fasciste » l’année dernière, le Premier ministre indien Narendra Modi a ciblé à la fois le Pakistan et la Chine sans mentionner ni l’un ni l’autre nommément.

Les États membres sont également autorisés à exercer le droit de réponse, dans lequel ils peuvent réfuter les critiques émises lors du débat général. Ce sont souvent des échanges enflammés, mais ils ne sont généralement pas tenus par des membres éminents de la délégation d’un pays. L’inimitié de longue date entre l’Inde et le Pakistan garantit pratiquement qu’ils utiliseront le droit de réponse.

LES ÉTATS MEMBRES SONT-ILS LES SEULS AUTORISÉS À S’ADRESSER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Non. L’État de Palestine, le Saint-Siège (le Vatican) et l’Union européenne sont tous des observateurs permanents inscrits cette année.

Y A-T-IL DES INTERVENANTS NOTABLES À GARDER À L’ŒIL CETTE ANNÉE ?

Abondance. En plus de poids lourds comme Biden et Zelenskyy, attendez-vous à des allocutions du nouveau Premier ministre britannique Liz Truss, du président français Emmanuel Macron, du président iranien Ebrahim Raisi, du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et du nouveau président kenyan William Ruto, parmi tant d’autres.

La Russie envoie son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dont le visa d’entrée aux États-Unis était incertain depuis un certain temps malgré un accord entre l’ONU et les États-Unis qui exige l’approbation des visas “indépendamment des relations existant entre les gouvernements des personnes visées » et le gouvernement américain.

Mallika Sen, Associated Press