Explication – Ce que vous devez savoir sur le VRS et les nouveaux vaccins

Par Michael Erman

(Reuters) – Les conseillers des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis se réunissent vendredi pour discuter des recommandations d’utilisation du premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) approuvé pour les femmes enceintes afin de protéger leurs bébés.

Cette injection de Pfizer et celle développée par GSK en mai sont devenues les deux premiers vaccins contre le RSV à obtenir l’approbation des États-Unis, destinés à être utilisés chez les personnes âgées de 60 ans et plus pour prévenir une maladie grave. En août, le vaccin de Pfizer a également obtenu l’approbation pour l’usage maternel. Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le VRS ?

Le VRS est un virus respiratoire généralement saisonnier qui provoque généralement des symptômes légers ressemblant à ceux du rhume. Pourtant, les nourrissons et les personnes âgées courent un risque plus élevé de développer un VRS grave.

Le VRS entraîne chaque année entre 58 000 et 80 000 hospitalisations chez les enfants de moins de 5 ans et entre 60 000 et 160 000 hospitalisations chez les adultes de 65 ans et plus, selon le CDC. Elle provoque chaque année environ 14 000 décès chez les adultes âgés de 65 ans et plus aux États-Unis, selon les estimations du gouvernement.

Qui doit se faire vacciner ?

Le CDC américain a recommandé que les adultes âgés de 60 ans ou plus puissent se faire vacciner après avoir discuté avec un professionnel de la santé pour savoir si la vaccination contre le VRS leur convient. L’agence n’est pas allée jusqu’à dire que tous les adultes de plus de 60 ans devraient en bénéficier cette année.

Des conseillers externes du CDC ont suggéré une recommandation plus étroite en juin après avoir exprimé leur inquiétude quant au manque de données sur l’efficacité des vaccins chez les personnes de plus de 75 ans et dans d’autres groupes à haut risque.

Le CDC formulera sa recommandation formelle sur l’utilisation du vaccin chez les femmes enceintes pour protéger les nourrissons jusqu’à l’âge de 6 mois après avoir pesé les points de vue des membres de son comité consultatif sur les pratiques d’immunisation.

À quelle fréquence dois-je me faire vacciner pour rester protégé ?

Les premières données suggèrent que les injections de RSV offrent une protection pendant au moins deux ans, mais on ne sait pas encore exactement à quelle fréquence les personnes âgées devront être revaccinées. Les conseillers du CDC examineront la fréquence de revaccination lorsque davantage de données seront disponibles.

Les cas de VRS sont-ils en augmentation ?

Oui, même si ce n’est pas alarmant. La détection du virus lors des tests a considérablement augmenté au cours du mois dernier pour atteindre à peu près les mêmes niveaux que ce printemps, selon les données du CDC. Pourtant, cela ne représente qu’une fraction des tests positifs enregistrés à la même période il y a un an, lorsque les cas de VRS augmentaient dans tout le pays et que les hôpitaux manquaient de lits pédiatriques.

Puis-je me faire vacciner contre le VRS en même temps que mes vaccins contre la COVID et la grippe ?

Oui, les directives actuelles du CDC autorisent l’administration simultanée des trois vaccins, même s’ils n’ont pas été testés ensemble.

« Que ce soit maintenant ou plus jamais, il est préférable de recevoir tous les vaccins auxquels vous êtes admissible pour obtenir une protection contre autant de maladies que possible », a déclaré le Dr Jeffrey Duchin, membre du conseil d’administration de l’Infectious Diseases Society. d’Amérique. « Si vous avez le luxe de revenir pour plus d’une visite, vous pouvez choisir de les espacer. »

Mon assurance le couvrira-t-elle ?

Les adultes assurés dans le cadre du programme américain Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou handicapées sont couverts pour le vaccin. De nombreux régimes d’assurance privés, y compris de grands assureurs comme Aetna, Humana et Elevance de CVS Health, qui possèdent les assureurs Blue Cross Blue Shield, dont Anthem, affirment également qu’ils couvrent le vaccin pour les adultes de 60 ans et plus qui ne sont pas encore éligibles à Medicare. En règle générale, vous n’avez pas besoin d’ordonnance.

(Reportage de Michael Erman ; édité par Caroline Humer et Bill Berkrot)