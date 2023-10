EXPLICATION | Ce que nous savons de l’attaque du Hamas contre Israël

Les échanges de tirs entre les militants du Hamas et les forces israéliennes se sont considérablement intensifiés à la suite d’une attaque surprise du Hamas contre Israël depuis Gaza.

Le conflit a commencé par une attaque sur plusieurs fronts menée par des centaines de militants du Hamas qui ont utilisé divers moyens, notamment des roquettes, des explosifs et des incursions terrestres, pour cibler les zones urbaines israéliennes et capturer des otages.

Israël a répondu par une opération militaire massive, comprenant des frappes aériennes sur Gaza, une tentative de sauvetage des otages et un engagement à détruire les cachettes du Hamas, faisant des centaines de victimes des deux côtés. La communauté internationale a condamné les violences et appelé à un cessez-le-feu.

Des échanges de tirs ont fait rage dimanche entre les militants du Hamas et les forces israéliennes, un jour après que le groupe islamiste a lancé une attaque surprise contre Israël depuis Gaza, dans le cadre d’une escalade dramatique du conflit israélo-palestinien.

Des centaines de personnes ont été tuées des deux côtés depuis que le Hamas, soutenu par l’Iran, a lancé samedi à l’aube son attaque sur plusieurs fronts, les forces israéliennes combattant les militants résistants et pilonnant la bande de Gaza avec des frappes aériennes.

Voici ce que nous savons du conflit jusqu’à présent :

Comment ça s’est déroulé

L’armée a déclaré que des centaines de militants du Hamas avaient attaqué Israël samedi vers 6h30 (03h30 GMT), jour de la fête juive de Sim’hat Torah, dans une attaque qui a également eu lieu 50 ans après le déclenchement de la guerre israélo-arabe de 1973.

Le groupe islamiste a tiré des milliers de roquettes sur Israël depuis Gaza alors que ses militants utilisaient des explosifs et des bulldozers pour percer la clôture entourant l’enclave palestinienne sous blocus, ont indiqué plusieurs sources.

Utilisant des motos, des camionnettes, des planeurs motorisés et des vedettes rapides, les militants ont envahi les zones urbaines israéliennes, notamment Ashkelon, Sderot et Ofakim, situées à environ 22 km de Gaza.

Les hommes armés ont attaqué une rave party à laquelle participaient des centaines de jeunes Israéliens près du kibboutz Reim, près de Gaza, ont rapporté les médias israéliens.

Le Hamas a saisi du matériel militaire israélien et a pris en otage un nombre indéterminé d’Israéliens et de civils. Le site d’information israélien Ynet a indiqué qu’il y avait « des dizaines de prisonniers israéliens, dont de nombreuses femmes, enfants et personnes âgées ».

Les militants ont envahi plusieurs endroits en Israël, y compris un poste de police de Sderot, où ils ont été engagés dimanche dans une fusillade avec les forces israéliennes.

Comment Israël réagit

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à réduire en « décombres » les cachettes du Hamas à Gaza, une enclave pauvre de 2,3 millions d’habitants encerclée par un blocus israélien depuis plus de 15 ans.

L’armée a déclaré avoir déployé des dizaines de milliers de soldats pour combattre les militants dans les régions désertiques du sud d’Israël, près de Gaza.

Il a également mené des frappes aériennes sur les positions du Hamas à l’intérieur de Gaza, dans le cadre d’une opération qu’il a surnommée « l’épée de fer ».

Le porte-parole de l’armée, Richard Hecht, a déclaré que les raids aériens avaient touché 426 cibles, dont des tunnels, des bâtiments et d’autres infrastructures de Gaza.

L’armée a déclaré qu’elle avait pour objectif de libérer les otages israéliens puis d’évacuer toute la région dans les 24 heures.

Les analystes affirment qu’Israël a été pris au dépourvu par l’attaque.

Des centaines de morts

Israël affirme que les hommes armés du Hamas ont tué plus de 400 personnes et en ont blessé plus de 2 000 dans les villes et les kibboutz israéliens.

L’armée a publié les noms de 26 soldats tombés au combat.

Des journalistes de l’AFP ont vu les corps criblés de balles de civils gisant dans les rues d’au moins trois endroits en Israël : la ville de Sderot, le kibboutz voisin de Gevim et la plage de Zikim, au nord de l’enclave côtière palestinienne.

Un nombre indéterminé de personnes auraient été tuées lors de la rave.

Du côté de Gaza, au moins 313 personnes ont été tuées et plus de 1 700 auraient été blessées.

La Thaïlande a annoncé dimanche que deux de ses citoyens avaient été tués dans les violences. Le Cambodge a confirmé la mort d’un étudiant cambodgien qui se trouvait en Israël lors de l’attaque du Hamas.

Ce que dit le Hamas à propos de l’offensive

Le Hamas a déclaré avoir tiré 5 000 roquettes lors d’une offensive qu’il a baptisée « Opération Al-Aqsa Flood ».

Son chef Ismail Haniyeh s’est engagé samedi à poursuivre « la bataille pour libérer notre terre et nos prisonniers qui croupissent dans les prisons de l’occupation ».

Le Hamas a appelé les « combattants de la résistance en Cisjordanie » ainsi que dans les « nations arabes et islamiques » à se joindre à la bataille.

Tôt dimanche, le groupe militant chiite libanais Hezbollah, soutenu par l’Iran, a déclaré avoir lancé des missiles et des obus d’artillerie sur le nord d’Israël « en solidarité » avec l’offensive du Hamas.

L’armée israélienne a déclaré avoir riposté par des tirs d’artillerie.

Ailleurs, les médias égyptiens ont déclaré qu’un policier avait ouvert le feu au hasard sur un groupe de touristes israéliens dans la ville d’Alexandrie, dans le nord du pays, dimanche, tuant deux Israéliens et un Egyptien.

Comment le monde a réagi

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné « dans les termes les plus fermes » l’attaque du Hamas contre Israël et a appelé à « des efforts diplomatiques pour éviter une conflagration plus large ».

L’Occident, dont une grande partie a qualifié le Hamas d’organisation « terroriste », a également condamné l’attaque du groupe islamiste contre Israël.

Le président Joe Biden a déclaré que le soutien des États-Unis à leur principal allié Israël était « solide et inébranlable ». Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que les négociations avec Israël sur l’aide militaire étaient « en bonne voie ».

La chef de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : « Je condamne sans équivoque l’attaque menée par les terroristes du Hamas contre Israël ».

La Russie a appelé à un « cessez-le-feu immédiat ».

En Iran, un haut conseiller du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a exprimé son soutien à l’attaque du Hamas, la qualifiant d’« opération fière ».

L’Arabie saoudite a appelé à « un arrêt immédiat de l’escalade entre les deux parties, à la protection des civils et à la maîtrise de soi ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui soutient fermement la cause palestinienne, a exhorté les deux parties à « rester à l’écart des mesures impulsives qui accroissent les tensions ».