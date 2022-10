EXPLICATION : À quoi s’attendre du congrès du parti chinois

BEIJING (AP) – Le Parti communiste au pouvoir en Chine tient son congrès national de deux fois par décennie à partir de dimanche, au cours duquel Xi Jinping devrait recevoir un troisième mandat de cinq ans en tant que chef incontesté du parti, du gouvernement et de l’armée du monde. deuxième plus grande économie.

Les débats entourant l’événement sont entourés de secret, comme c’est typique dans l’État autoritaire à parti unique de la Chine. Mais le congrès, le 20e de son histoire de plus de 100 ans, devrait produire un nouveau groupe de dirigeants triés sur le volet par Xi, qui ne fait face à aucune limite de mandat et n’a pas encore indiqué de successeur après une décennie à la première place.

Le parti de 96 millions de membres est dirigé par un Comité central et un Politburo. Leurs cadres supérieurs, qui sont maintenant au nombre de sept, forment le puissant Comité permanent du Politburo.

___

QUELS SONT LES ENJEUX DE LA RÉUNION DE CETTE ANNÉE ?

Aucun changement significatif du système politique ou économique n’est attendu. En utilisant une campagne anti-corruption de grande envergure et une répression implacable contre les dissidents et la liberté d’expression, Xi a éliminé pratiquement toute opposition et placé des loyalistes dans la plupart des postes clés.

Pourtant, sa politique intransigeante «zéro-COVID» qui a placé des dizaines de millions de personnes en quarantaine, restreint sévèrement les voyages et imposé un coût économique croissant a déclenché de rares protestations, notamment l’apparition de bannières anti-Xi dans le secteur de la haute technologie de Pékin. district de Haidian cette semaine.

Les autorités ont refusé de commenter l’incident et ont mis fin à toute discussion à ce sujet sur Internet – la seule sphère de la vie publique où la critique du régime est possible, du moins jusqu’à ce que les censeurs du parti interviennent.

L’administration de Xi affirme que des contrôles aussi stricts du COVID-19 sont le seul moyen d’empêcher une épidémie plus large dans le pays le plus peuplé du monde.

___

COMMENT LE CONGRÈS AFFECTERA-T-IL LA CHINE DANS LE MONDE ?

La politique étrangère plus affirmée de la Chine, parfois décrite comme l’approche du “guerrier loup” basée sur le nom d’un film d’action populaire, a provoqué une réaction violente de la part des États-Unis, de l’Europe et des voisins régionaux. La revendication de la Chine sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale a soulevé des tensions avec les autres demandeurs, les États-Unis et d’autres, tandis que ses forces se sont affrontées avec les troupes indiennes le long de leur frontière contestée.

L’alignement étroit de Pékin sur sa politique étrangère avec la Russie et son refus de critiquer l’invasion de l’Ukraine par Moscou ont également accru les tensions avec l’Occident.

Cela a également attiré l’attention sur la menace de la Chine d’envahir la démocratie insulaire autonome de Taiwan pour la placer sous son contrôle, une décision qui attirerait les États-Unis et des alliés tels que le Japon et l’Australie.

Xi n’a montré aucun signe de changement dans l’orientation de sa politique étrangère, bien que le taux de croissance économique fortement réduit de la Chine et les défis auxquels est confronté son programme d’investissement étranger “Belt and Road” soient considérés comme réduisant son influence. L’internement de plus d’un million de minorités musulmanes au Xinjiang et l’étouffement des voix de l’opposition et de la liberté d’expression à Hong Kong ont également suscité de nombreuses critiques à l’étranger, plaçant de nombreux dirigeants locaux sous des restrictions de voyage et financières aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE.

___

QUI EST REPRESENTE AU CONGRÈS ?

Les médias d’État rapportent que 2 296 représentants ont été « élus » au congrès. Tous les candidats sont soigneusement sélectionnés et aucune campagne ouverte n’est autorisée. Parmi eux, 771 sont décrits comme des membres de première ligne du parti qui occupent des emplois en dehors de la bureaucratie du parti, soit dans les forces armées, qui fonctionnent comme la branche militaire du parti, soit dans l’agriculture ou des professions techniques.

Le parti et la composition du congrès restent fortement dominés par des hommes du principal groupe ethnique Han de Chine. Les femmes et les membres des groupes minoritaires représentent respectivement 27% et 11,5% des représentants, selon l’agence de presse officielle de l’État, Xinhua.

Après ce qui devrait être un long discours politique dimanche, le congrès se déroulera principalement à huis clos.

Si les protocoles passés sont suivis, la nouvelle direction sera dévoilée lors de sa séance de clôture, avec ses membres les plus haut placés émergeant de derrière un rideau pour prendre leur place dans la hiérarchie en fonction de leur distance à gauche et à droite de Xi.

The Associated Press