EXPLICATIF : Qu’est-ce qui motive la violence actuelle entre Israël et Gaza ?

TEL AVIV, Israël – Des militants israéliens et palestiniens de la bande de Gaza ont échangé des tirs samedi dans le pire épisode de violence transfrontalière depuis une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas l’année dernière.

Le Jihad islamique est le plus petit des deux principaux groupes militants palestiniens de la bande de Gaza et est largement dépassé en nombre par le groupe au pouvoir, le Hamas. Mais il bénéficie d’un soutien financier et militaire direct de l’Iran et est devenu le moteur des attaques à la roquette et d’autres affrontements avec Israël.