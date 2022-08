EXPLICATIF : Qu’est-ce qui motive la violence actuelle entre Israël et Gaza ?

TEL AVIV, Israël (AP) – Des militants israéliens et palestiniens de la bande de Gaza ont échangé des tirs samedi dans le pire épisode de violence transfrontalière depuis une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas l’année dernière.

Les frappes aériennes israéliennes ont tué 11 personnes, dont un haut commandant du Jihad islamique palestinien, un groupe militant soutenu par l’Iran, qui a été tué dans une attaque ciblée.

Cela fait suite à l’arrestation cette semaine d’un autre haut responsable du Jihad islamique en Cisjordanie dans le cadre d’une opération israélienne d’un mois visant à rassembler les Palestiniens soupçonnés d’attaques.

Les militants ont tiré des dizaines de roquettes sur des villes et villages israéliens, perturbant la vie de dizaines de milliers de personnes.

Voici un aperçu de la dernière série de violences :

DANS L’OMBRE DU HAMAS

Le Jihad islamique est le plus petit des deux principaux groupes militants palestiniens de la bande de Gaza et est largement dépassé en nombre par le groupe au pouvoir, le Hamas. Mais il bénéficie d’un soutien financier et militaire direct de l’Iran et est devenu le moteur des attaques à la roquette et d’autres affrontements avec Israël.

Le Hamas, qui a pris le contrôle de Gaza en 2007 à l’Autorité Palestinienne internationalement reconnue, est souvent limité dans sa capacité d’action car il porte la responsabilité de la gestion des affaires quotidiennes du territoire appauvri. Le Jihad islamique n’a pas de tels devoirs et est devenu la faction la plus militante, sapant même parfois l’autorité du Hamas.

Le groupe a été fondé en 1981 dans le but d’établir un État palestinien islamique en Cisjordanie, à Gaza et dans tout ce qui est aujourd’hui Israël. Elle est désignée organisation terroriste par le Département d’État américain, l’Union européenne et d’autres gouvernements. Comme le Hamas, le Jihad islamique a juré la destruction d’Israël.

LA CONNEXION IRANIENNE

L’ennemi juré d’Israël, l’Iran, fournit au Jihad islamique formation, expertise et argent, mais la plupart des armes du groupe sont produites localement. Ces dernières années, il a développé un arsenal égal à celui du Hamas, avec des roquettes à plus longue portée capables de frapper la zone métropolitaine de Tel Aviv, au centre d’Israël. Des sirènes de raid aérien se sont déclenchées dans la banlieue juste au sud de Tel-Aviv vendredi, bien qu’aucune roquette ne semble avoir touché la zone.

Bien que sa base soit à Gaza, le Jihad islamique a également des dirigeants à Beyrouth et à Damas, où il entretient des liens étroits avec les responsables iraniens.

Ziad al-Nakhalah, le chef du groupe, était à Téhéran pour rencontrer des responsables iraniens quand Israël a commencé son opération à Gaza vendredi.

CIBLER LES COMMANDANTS

Ce n’est pas la première fois qu’Israël tue des dirigeants du Jihad islamique à Gaza. Le commandant qu’il a tué vendredi, Taiseer al-Jabari, a remplacé Bahaa Abu el-Atta qui a été tué par Israël lors d’une frappe en 2019. Sa mort était le premier assassinat très médiatisé d’une figure du Jihad islamique par Israël depuis la guerre de 2014 dans la bande de Gaza.

Al-Jabari, 50 ans, était membre du « conseil militaire » du Jihad islamique, l’organe décisionnel du groupe à Gaza. Il était responsable des activités militantes du Jihad islamique dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza pendant la guerre de 2021. Israël a déclaré qu’il se préparait à lancer une attaque de missiles antichars contre Israël.

Sa mort fait suite à l’arrestation par Israël d’un haut commandant du Jihad islamique en Cisjordanie plus tôt cette semaine. Bassam al-Saadi, 62 ans, est un haut responsable du Jihad islamique dans le nord de la Cisjordanie. Selon les médias israéliens, al-Saadi s’efforçait d’approfondir la portée du groupe en Cisjordanie et d’étendre ses capacités.

Al-Saadi a passé un total de 15 ans sur plusieurs séjours dans les prisons israéliennes pour être un membre actif du Jihad islamique. Israël a tué deux de ses fils qui étaient également des militants du Jihad islamique lors d’incidents distincts en 2002 et a détruit sa maison lors d’une bataille acharnée dans la ville de Jénine en Cisjordanie la même année.

“Une fois que vous toucherez les commandants, cela affectera immédiatement toute l’organisation”, a déclaré Zvika Haimovich, l’ancien chef de la force de défense aérienne de l’armée israélienne.

“Cela crée immédiatement un grand désordre dans le Jihad.”

UN ÉQUILIBRE DÉLICAT

Depuis sa prise du pouvoir en 2007, le Hamas a mené quatre guerres contre Israël, souvent avec le soutien de combattants du Jihad islamique. Mis à part une flambée au début de l’année, la frontière est en grande partie calme depuis la guerre de 11 jours de l’année dernière et le Hamas semble rester en marge de cette conflagration actuelle, ce qui pourrait l’empêcher de se transformer en guerre totale.

Les militants du Jihad islamique ont défié le Hamas en tirant des roquettes, souvent sans en revendiquer la responsabilité, pour accroître sa visibilité parmi les Palestiniens tandis que le Hamas maintient le cessez-le-feu. Israël tient le Hamas pour responsable de tous les tirs de roquettes en provenance de Gaza.

Le Hamas doit marcher sur la corde raide entre contenir les tirs du Jihad islamique sur Israël tout en évitant la colère des Palestiniens s’il sévit contre le groupe. Comme lors des flambées passées, le Hamas aura le dernier mot sur la durée – et la violence – de cette série de combats.

CHEF GARDIEN

Les combats actuels surviennent alors qu’Israël est embourbé dans une crise politique prolongée qui envoie des électeurs aux urnes pour la cinquième fois en moins de quatre ans à l’automne.

Le chef intérimaire Yair Lapid a pris la relève plus tôt cet été après l’effondrement du gouvernement idéologiquement diversifié qu’il a aidé à former, déclenchant les nouvelles élections.

Lapid, un ancien animateur de télévision et auteur centriste, n’a pas les connaissances en matière de sécurité que de nombreux Israéliens considèrent comme essentielles à leur leadership. Sa fortune politique pourrait reposer sur les combats actuels, soit en gagnant un coup de pouce s’il peut se présenter comme un leader capable, soit en étant touché par une longue opération alors que les Israéliens tentent de profiter des dernières semaines de l’été.

Lapid espère devancer l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, un faucon de la sécurité qui est jugé pour corruption, lors du prochain vote.

Akram a rapporté de la ville de Gaza, bande de Gaza. L’écrivain Associated Press Emily Rose à Jérusalem a contribué.

Tia Goldenberg et Fares Akram, The Associated Press