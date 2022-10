EXPLICATEUR | Tragédie de Séoul : la différence entre écrasement de foule et bousculade

De nombreuses victimes de la tragédie de Séoul, pour la plupart des femmes et des jeunes dans la vingtaine, seraient décédées des suites d’un arrêt cardiaque.

La ruée massive de la foule a eu lieu dans le quartier des divertissements d’Itaewon samedi soir.

Environ 100 000 personnes se pressaient dans le quartier connu pour ses bars et clubs.

Au moins 150 personnes ont été tuées dans un écrasement de foule dans la capitale sud-coréenne, Séoul, et de nombreuses victimes sont décédées d’un arrêt cardiaque, marquant le plus meurtrier de ces incidents dans l’histoire du pays.

L’événement tragique est décrit comme un écrasement ou une vague de foule, ce qui est différent d’une bousculade.

Un écrasement de foule, c’est quand les gens sont entassés dans un espace confiné et continuent de pousser, provoquant la chute de la foule dans un « effet domino », ce qui rend difficile pour les gens de se relever. Plus la foule est grande, plus l’effet de l’écrasement de la foule est fort.

Le résultat est que les poumons des gens ne trouvent pas assez d’espace pour se dilater, ce qui rend la respiration difficile.

“Alors que les gens luttent pour se lever, les bras et les jambes se tordent ensemble. L’approvisionnement en sang commence à être réduit au cerveau », a déclaré à NPR Keith Still, professeur invité de sciences de la foule à l’Université de Suffolk en Angleterre, après la mort de 10 personnes lors d’un festival à Houston en novembre dernier.

« Cela prend 30 secondes avant de perdre connaissance, et environ six minutes, vous êtes en asphyxie compressive ou restrictive. C’est généralement la cause attribuée au décès – pas l’écrasement, mais la suffocation », a-t-il ajouté.

Célébrations d’Halloween

La catastrophe de Séoul s’est produite samedi alors qu’une foule immense se pressait dans une ruelle étroite lors des célébrations d’Halloween dans le quartier nocturne d’Itaewon. Les récits déchirants des témoins de l’incident ont décrit des personnes se précipitant pour sortir de la foule étouffante dans la ruelle en descente alors que les gens finissaient par s’empiler les uns sur les autres.

“Les gens n’arrêtaient pas de pousser dans l’allée d’un club de descente, ce qui faisait que d’autres criaient et tombaient comme des dominos”, a déclaré un témoin non identifié cité par l’agence de presse Yonhap.

L’un des incidents les plus meurtriers de ce type a eu lieu en Arabie saoudite lorsque plus de 1 400 pèlerins sont morts en juillet 1990 dans le tunnel d’al-Muaissem près de la ville sainte musulmane de La Mecque pendant l’Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, à la fin de le pèlerinage annuel du Hajj.

De tels événements peuvent être déclenchés pour différentes raisons. En Indonésie, le mois dernier, au moins 130 personnes sont mortes après que la police a tiré des gaz lacrymogènes dans un stade dont la moitié des portes étaient fermées à clé, provoquant une cohue aux sorties.

Une bousculade, en revanche, implique que les gens ont de l’espace pour courir. Cela se produit lorsqu’un groupe plus important de personnes, qui peuvent être effrayées ou excitées, courent ensemble de manière incontrôlée pour échapper à quelque chose.