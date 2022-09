EXPLICATEUR | Relations américano-zimbabwéennes et sanctions ciblées

Quatre-vingt-trois personnes et 37 entités sont désignées dans le cadre du programme de sanctions du Zimbabwe.

Mais l’opposition affirme que le parti au pouvoir utilise les sanctions comme excuse pour des échecs politiques.

Les dirigeants africains ont appelé à la levée des sanctions imposées au Zimbabwe par une loi adoptée par le Congrès des États-Unis en 2001, sous le régime du défunt président zimbabwéen Robert Mugabe.

Lors de la récente Assemblée générale des Nations Unies (UNGA77) à New York, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le président de l’Union africaine Macky Sall, qui est également président du Sénégal, ont évoqué la nécessité de supprimer les restrictions imposées par le Zimbabwe. Démocratie et relance économique Loi de 2001 (Zedera).

Au cours des trois dernières années, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a marqué le 25 octobre comme la Journée anti-sanctions du Zimbabwe, organisant des marches de solidarité dans les villes de la région.

Cependant, les sanctions au Zimbabwe ont divisé l’opinion.

Les membres du parti au pouvoir affirment que les mesures restrictives ont un effet direct sur les civils ordinaires et entravent l’espace politique pour les plans de développement du gouvernement.

Mais l’opposition, qui est accusée d’appeler à des sanctions contre le pays, estime que le parti au pouvoir utilise les sanctions comme une excuse pour ses échecs politiques et son kilométrage politique.

Selon l’ambassade des États-Unis au Zimbabwe, les sanctions sont « des sanctions financières ciblées contre certains membres de l’élite dirigeante du Zimbabwe pour avoir sapé les processus démocratiques, abusé des droits de l’homme ou facilité la corruption ».

L’approvisionnement en eau du robinet n’est pas fiable à Chitungwiza à Harare. Certaines personnes gagnent désormais leur vie en transportant de l’eau pour les résidents. GroundUp Joseph Chirume, GroundUp

Ainsi, les États-Unis ont, par le passé, clairement indiqué qu’ils soutenaient les efforts des Zimbabwéens pour la restauration de la démocratie, le respect des droits de l’homme et une meilleure gouvernance, tels que définis dans la constitution du pays de 2013.

L’ambassade des États-Unis affirme que “les membres sanctionnés de l’élite dirigeante continuent de saper les processus et les institutions démocratiques du Zimbabwe, de commettre des violations des droits de l’homme liées à la répression et de se livrer à la corruption.

« Pour ces raisons, les administrations successives ont renouvelé les sanctions contre ceux qui continuent de saper la démocratie au Zimbabwe.

L’argument de longue date du parti au pouvoir est que les sanctions affectent négativement le commerce et l’investissement.

Cependant, les États-Unis disent que ce n’est pas vrai.

“Les sanctions américaines contre l’élite dirigeante ne bloquent pas le commerce et l’investissement avec des individus et des entités non sanctionnés. À l’heure actuelle, 83 individus et 37 entités sont désignés dans le cadre du programme de sanctions du Zimbabwe”, a déclaré Molly Phee, secrétaire adjointe du département d’État américain pour les affaires africaines. dans un éditorial en mars de cette année.

Les données montrent que le commerce entre le Zimbabwe et les États-Unis se situe bien au-dessus de 1,4 milliard de rands et que, depuis l’année dernière, une mission commerciale soutenue par le Département américain du commerce s’est rendue au Zimbabwe.

En comparaison, c’est plus que les recettes d’exportation du Zimbabwe vers le Botswana (651 millions de rands) et les exportations vers la Zambie (1,2 milliard de rands) selon les chiffres de l’Observatoire de la complexité économique (OEC).

Depuis l’indépendance du Zimbabwe en 1980, les États-Unis sont le plus grand pays donateur.

Des commerçants informels bordent la route qui relie la ville de Bindura et le terminus des bus longue distance. Parmi eux se trouvent des Zimbabwéens revenus d’Afrique du Sud. GroundUp Joseph Chirume, GroundUp

Il représente 59,5 milliards de rands, couvrant la santé, l’aide humanitaire et l’aide au développement, comme l’agriculture et la durabilité des moyens de subsistance.

Pour la pandémie de Covid-19, les États-Unis ont fourni plus de 816 millions de rands de soutien.

Les États-Unis soutiennent que pour que les sanctions soient levées, “le gouvernement de Mnangagwa peut montrer au monde que ses citoyens vivent dans un pays sûr, prospère et équitable, quelles que soient leurs opinions politiques”.

“Que tous les Zimbabwéens se sentent libres d’offrir leur plein potentiel et de travailler pour construire une société plus forte, plus prospère et plus inclusive.”

