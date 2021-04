Des jeunes ont lancé des briques, des feux d’artifice et des bombes à essence sur la police et incendié des voitures détournées et un bus pendant une semaine de violence dans les rues d’Irlande du Nord. La police a répondu avec des balles en caoutchouc et des canons à eau.

Les scènes chaotiques ont remué des souvenirs de décennies de conflit catholiques-protestants, connus sous le nom de «Troubles». Un accord de paix de 1998 a mis fin à la violence à grande échelle, mais n’a pas résolu les tensions profondément enracinées en Irlande du Nord.

Un regard sur le contexte de la nouvelle violence:

POURQUOI L’IRLANDE DU NORD EST-ELLE UNE TERRE CONTESTÉE?

Géographiquement, l’Irlande du Nord fait partie de l’Irlande. Politiquement, ça fait partie du Royaume-Uni

L’Irlande, longtemps dominée par son plus grand voisin, s’est libérée il y a environ 100 ans après des siècles de colonisation et une union difficile. Vingt-six de ses 32 comtés sont devenus un pays indépendant à majorité catholique romaine. Six comtés du nord, à majorité protestante, sont restés britanniques.

La minorité catholique d’Irlande du Nord a été victime de discrimination dans les domaines de l’emploi, du logement et d’autres domaines dans l’État dirigé par les protestants. Dans les années 1960, un mouvement catholique de défense des droits civiques a exigé un changement, mais a dû faire face à une réponse sévère du gouvernement et de la police. Certaines personnes du côté catholique et protestant ont formé des groupes armés qui ont intensifié la violence avec des attentats à la bombe et des fusillades.

L’armée britannique a été déployée en 1969, initialement pour maintenir la paix. La situation s’est détériorée en un conflit entre des militants républicains irlandais qui voulaient s’unir avec le sud, des paramilitaires loyalistes qui cherchaient à garder les troupes britanniques de l’Irlande du Nord et britanniques.

Au cours de trois décennies de conflit, plus de 3 600 personnes, dont une majorité de civils, ont été tuées dans des attentats à la bombe et des fusillades. La plupart se trouvaient en Irlande du Nord, bien que l’armée républicaine irlandaise ait également déclenché des bombes à Londres et dans d’autres villes britanniques.

COMMENT LE CONFLIT A-T-IL FINI?

Dans les années 1990, après des pourparlers secrets et avec l’aide des efforts diplomatiques de l’Irlande, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, les combattants sont parvenus à un accord de paix. L’accord du Vendredi saint de 1998 a vu les paramilitaires déposer les armes et établir un gouvernement de partage du pouvoir catholique-protestant pour l’Irlande du Nord. La question du statut ultime de l’Irlande du Nord a été différée: elle resterait britannique tant que c’était le souhait de la majorité, mais un futur référendum sur la réunification n’était pas exclu.

Alors que la paix a duré en grande partie, de petits groupes dissidents de l’armée républicaine irlandaise ont lancé des attaques occasionnelles contre les forces de sécurité, et il y a eu des flambées de violence sectaire de rue.

Politiquement, l’arrangement de partage du pouvoir a connu des périodes de succès et d’échec. L’administration de Belfast s’est effondrée en janvier 2017 à cause d’un projet d’énergie verte bâclé. Il est resté suspendu pendant plus de deux ans dans un fossé entre les partis unioniste britannique et nationaliste irlandais sur des questions culturelles et politiques, y compris le statut de la langue irlandaise. Le gouvernement d’Irlande du Nord a repris le travail au début de 2020, mais il reste une profonde méfiance des deux côtés.

COMMENT LE BREXIT A-T-IL COMPLIQUÉ LES CHOSES?

L’Irlande du Nord a été qualifiée d ‘«enfant à problèmes» du Brexit, le divorce du Royaume-Uni de l’Union européenne. En tant que seule partie du Royaume-Uni à avoir une frontière avec un pays de l’UE – l’Irlande -, c’était le problème le plus délicat à résoudre après que la Grande-Bretagne eut voté de justesse en 2016 pour quitter le bloc des 27 nations.

Une frontière irlandaise ouverte, sur laquelle les personnes et les marchandises circulent librement, sous-tend le processus de paix, permettant aux habitants d’Irlande du Nord de se sentir chez eux en Irlande et au Royaume-Uni.

L’insistance du gouvernement conservateur britannique sur un «Brexit dur» qui a sorti le pays de l’ordre économique de l’UE signifiait la création de nouvelles barrières et des contrôles du commerce. La Grande-Bretagne et l’UE ont convenu que la frontière ne pouvait pas être en Irlande en raison du risque que cela représenterait pour le processus de paix. L’alternative était de le mettre, métaphoriquement, dans la mer d’Irlande – entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni

Cet arrangement a alarmé les syndicalistes britanniques, qui disent qu’il affaiblit la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni et pourrait renforcer les appels à la réunification irlandaise.

POURQUOI LA VIOLENCE A-T-ELLE ÉRUPTÉ MAINTENANT?

La violence a été en grande partie dans les zones protestantes à l’intérieur et autour de Belfast et la deuxième ville d’Irlande du Nord, Londonderry, bien que les troubles se soient propagés aux quartiers catholiques.

La Grande-Bretagne a quitté l’étreinte économique de l’UE le 31 décembre et les nouveaux accords commerciaux sont rapidement devenus un irritant pour les syndicalistes d’Irlande du Nord qui veulent rester au Royaume-Uni.Les premiers problèmes commerciaux, exacerbés par la pandémie de coronavirus, ont conduit à des rayons de supermarchés vides, alimentant l’alarme. . Le personnel frontalier a été temporairement retiré des ports d’Irlande du Nord en février après que des graffitis menaçants semblaient viser les travailleurs portuaires.

Il y avait de la colère que le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a longtemps insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de nouveaux contrôles sur le commerce à la suite du Brexit, ait minimisé l’ampleur des changements provoqués par la sortie de l’UE. Certains membres de la communauté loyaliste britannique d’Irlande du Nord ont l’impression que leur identité est menacée.

« De nombreux loyalistes pensent que, de facto, l’Irlande du Nord a cessé de faire autant partie du Royaume-Uni qu’elle l’était », a déclaré Henry Patterson, professeur de politique à l’Université d’Ulster, à Sky News.

Les unionistes sont également en colère contre la décision de la police de ne pas poursuivre les politiciens du parti Sinn Fein lié à l’IRA qui ont assisté aux funérailles d’un ancien commandant de l’armée républicaine irlandaise en juin, malgré les restrictions relatives aux coronavirus.

Pendant ce temps, les groupes armés interdits continuent de fonctionner en tant que gangs criminels de la drogue et continuent d’exercer une influence dans les communautés ouvrières – bien que les principaux paramilitaires aient nié leur implication dans les récents troubles.

Beaucoup de personnes impliquées dans la violence étaient des adolescents et même des enfants d’à peine 12 ans. Ils ont grandi après les troubles, mais vivent dans des régions où la pauvreté et le chômage restent élevés et où les divisions sectaires ne se sont pas résorbées. Deux décennies après l’accord de paix du Vendredi saint, des «murs de paix» en béton séparent encore les quartiers ouvriers catholiques et protestants de Belfast.

La pandémie de coronavirus a ajouté de nouvelles couches de dommages économiques, de perturbations de l’éducation et d’ennui induit par le verrouillage au mélange.

Malgré les appels à la paix des dirigeants politiques de Belfast, Londres, Dublin et Washington, le nœud des problèmes peut s’avérer difficile à résoudre.

«Ce sont des zones de privation multiple avec le sentiment de ne pas perdre grand-chose», a déclaré Katy Hayward, professeur de politique à l’Université Queen’s de Belfast. «Et quand (les gens) sont mobilisés par les médias sociaux en leur disant:« Assez c’est assez, le moment est venu de défendre l’Ulster », alors beaucoup d’entre eux – trop nombreux – répondent à cela.»