EXPLICATEUR : Qui était al-Zawahri – et pourquoi les États-Unis l’ont-ils tué ?

WASHINGTON (AP) – Une frappe de drones américains en Afghanistan ce week-end a tué Ayman al-Zawahri, qui a aidé Oussama ben Laden à planifier les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis et a assuré la survie et la propagation d’al-Qaïda dans les années qui ont suivi. Le président Joe Biden a annoncé lundi le meurtre d’al-Zawahri, offrant une importante victoire contre le terrorisme à peine 11 mois après le départ des troupes américaines du pays.

Un regard sur le chef d’Al-Qaida, qui a échappé à la capture américaine pendant 21 ans après les attentats-suicides qui ont changé à bien des égards l’Amérique et ses relations avec le reste du monde.

QUI ETAIT AYMAN AL-ZAWAHRI ?

Les Américains qui ont vécu les attentats du 11 septembre ne se souviennent peut-être pas du nom d’al-Zawahri, mais beaucoup connaissent son visage depuis plus de deux décennies : un homme à lunettes, légèrement souriant, invariablement montré sur des photos à côté de Ben Laden alors que les deux s’arrangeaient la grève aux États-Unis.

Égyptien, al-Zawahri est né le 19 juin 1951 dans une famille confortable d’une banlieue verdoyante et somnolente du Caire. Observateur religieux depuis son enfance, il s’est immergé dans une branche violente d’un renouveau islamique sunnite qui cherchait à remplacer les gouvernements de l’Égypte et d’autres nations arabes par une interprétation dure de la règle islamique.

Al-Zawahri a travaillé comme chirurgien ophtalmologiste en tant que jeune adulte, mais a également parcouru l’Asie centrale et le Moyen-Orient, témoin de la guerre des Afghans contre les occupants soviétiques dans ce pays et rencontré le jeune saoudien Oussama ben Laden et d’autres militants arabes se ralliant pour aider l’Afghanistan à expulser troupes soviétiques.

Il faisait partie des centaines de militants capturés et torturés dans une prison égyptienne après l’assassinat du président Anouar Sadate par les fondamentalistes islamiques en 1981. Les biographes disent que l’expérience l’a encore plus radicalisé. Sept ans plus tard, al-Zawahiri était présent lorsque Ben Laden a fondé al-Qaïda.

Al-Zawahri a fusionné son propre groupe militant égyptien avec Al-Qaïda. Il a apporté à al-Qaida les compétences et l’expérience organisationnelles – perfectionnées dans la clandestinité en Égypte, échappant aux services de renseignement égyptiens – qui ont permis à al-Qaida d’organiser des cellules de partisans et de frapper dans le monde entier.

POURQUOI AL-ZAWAHRI ÉTAIT-IL IMPORTANT ?

Après des années passées à rassembler discrètement les attentats-suicides, les fonds et les plans pour l’attaque du 11 septembre, Zawahri s’est assuré qu’al-Qaida survivrait à la chasse à l’homme mondiale qui a suivi pour attaquer à nouveau.

En fuite après le 11 septembre, al-Zawahri a reconstruit le leadership d’al-Qaida dans la région frontalière afghano-pakistanaise et était le chef suprême des branches en Irak, en Asie, au Yémen et au-delà. Avec pour credo de cibler des ennemis proches et lointains, al-Qaida après le 11 septembre a mené des années d’attaques incessantes : à Bali, Mombasa, Riyad, Jakarta, Istanbul, Madrid, Londres et au-delà. Les attaques qui ont tué 52 personnes à Londres en 2005 figuraient parmi les dernières attaques dévastatrices d’al-Qaida en Occident, alors que des frappes de drones, des raids antiterroristes et des missiles lancés par les États-Unis et d’autres ont tué des combattants affiliés à al-Qaida et brisé des parties du réseau.

COMMENT A-T-IL ÉTÉ TUÉ ?

Vers le lever du soleil dimanche, Al-Zawahri est sorti sur le balcon d’une maison à Kaboul, en Afghanistan, et s’y est apparemment attardé, comme l’ont noté les services de renseignement américains. Ce jour-là, un drone américain a tiré deux missiles Hellfire sur le chef d’Al-Qaida alors qu’il se tenait debout, selon des responsables américains, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la frappe.

Sa présence en Afghanistan était largement suspectée depuis un certain temps, selon des analystes. Les responsables américains ont appris cette année que la femme de Zawahri et d’autres membres de la famille avaient récemment déménagé dans une maison sécurisée à Kaboul. Zawahri a rapidement suivi, ont déclaré les hauts responsables de l’administration.

Les responsables américains, rejoints par les principaux dirigeants jusqu’à Biden, ont passé des mois attentifs à confirmer son identité – et sa pratique fatidique de se tenir seul sur ce même balcon – et ont planifié la frappe.

Ellen Knickmeyer, Associated Press