EXPLICATEUR : Qui dirige la répression des manifestations en Iran ?

Ils se présentent dès les premiers signes de protestation en Iran – des hommes en noir, conduisant des motos, brandissant souvent des fusils ou des matraques.

Ce sont des membres de ce qu’on appelle les Basij, des volontaires paramilitaires farouchement fidèles à la République islamique. Les troupes de choc des ayatollahs ont joué un rôle de premier plan dans l’écrasement de la dissidence pendant plus de deux décennies.

Lors des dernières manifestations, qui ont éclaté après la mort d’une jeune femme sous la garde de la police des mœurs du pays le mois dernier, les Basij (ba-SEEJ’) se sont déployés dans les grandes villes, attaquant et détenant des manifestants, qui dans de nombreux cas ont riposté.

Une vidéo largement diffusée semble montrer des dizaines d’écolières retirant leur foulard islamique obligatoire, connu sous le nom de hijab, et criant à un responsable de Basiji en visite pour se perdre.

Il reste à voir si la dernière série de troubles finira par s’essouffler, mais beaucoup pourrait dépendre de la manière dont le Basij et les autres forces de sécurité réagiront à de nouvelles manifestations.

Voici un aperçu du Basij :

___

QUAND LE BASIJ D’IRAN A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ ?

Le Basij, dont le nom officiel se traduit par l’Organisation pour la mobilisation des opprimés, a été créé par l’ayatollah Ruhollah Khomeiny peu après la révolution islamique de 1979 pour islamiser la société iranienne et combattre les ennemis de l’intérieur.

Pendant la guerre ruineuse Iran-Irak dans les années 1980, les Basij ont mené des attaques notoires de “vague humaine” contre l’armée de Saddam Hussein, avec un grand nombre de combattants mal armés périssant alors qu’ils traversaient des champs de mines et des tirs d’artillerie.

À partir des révoltes étudiantes de la fin des années 1990, le Basij a assumé un rôle domestique à peu près semblable au parti au pouvoir d’un État autoritaire. Il est sous le commandement des Gardiens de la révolution iraniens et farouchement fidèle au guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui fait régulièrement l’éloge du Basij en tant que pilier de la République islamique.

Ils ont établi des succursales à travers le pays, ainsi que des organisations étudiantes, des guildes commerciales et des facultés de médecine. Le Trésor américain a imposé des sanctions à ce qu’il dit être un réseau d’entreprises de plusieurs milliards de dollars dirigé secrètement par le Basij.

L’appareil sécuritaire du Basij comprend des brigades armées, une police anti-émeute et un vaste réseau d’informateurs qui espionnent leurs voisins.

Saeid Golkar, un universitaire iranien de l’Université du Tennessee Chattanooga qui a écrit un livre sur le Basij, estime que le nombre total de ses membres est d’environ 1 million, les forces de sécurité se comptant par dizaines de milliers.

“Parce que ce sont des Iraniens ordinaires sans uniforme, la République islamique les présente comme des partisans du régime”, a-t-il déclaré, faisant référence à ceux qui affrontent les manifestants. “En même temps, la plupart de ces personnes reçoivent des salaires de la République islamique.”

___

POURQUOI LES FORCES IRANIENNES ATTAQUENT-ELLES LES MANIFESTANTS ?

Les experts disent que beaucoup de ceux qui rejoignent le Basij le font en raison d’opportunités économiques, l’adhésion offrant une longueur d’avance dans les admissions à l’université et l’emploi dans le secteur public.

Mais les recrues sont également soumises à un endoctrinement intensif, comprenant 45 premiers jours de formation militaire et idéologique. On leur enseigne que la révolution islamique est une lutte divine contre l’injustice, une lutte qui est menacée par une myriade d’ennemis – des États-Unis et d’Israël aux groupes d’opposition iraniens en exil et même à la culture occidentale elle-même.

Même si les nouvelles recrues sont initialement motivées par un gain personnel, dit Golkar, “l’endoctrinement peut aider à modifier ces motivations”.

Aux yeux des Basijis, le foulard islamique, ou hijab, est un rempart contre le mélange des genres, l’adultère et la corruption – son retrait est un signe de décadence de la culture occidentale. Les dirigeants iraniens ont exprimé les dernières protestations dans le cadre d’un complot étranger visant à fomenter des troubles.

Les manifestants rejettent cette caractérisation, affirmant que les manifestations sont une vague spontanée de colère contre des décennies de régime répressif, de mauvaise gouvernance et d’isolement international.

___

COMMENT LES FORCES IRANIENNES RÉPRIMENT-ELLES LES MANIFESTATIONS ?

Le maintien de l’ordre de la dissidence en Iran commence par une surveillance intensive de ses citoyens, en grande partie effectuée par des Basijis, qui sont présents dans presque toutes les institutions publiques. L’Iran restreint également l’accès à Internet, en particulier pendant les périodes de protestation, et le Basij a une cyber-division consacrée au piratage des ennemis présumés.

« Il existe différentes stratégies. Bien sûr, le plus visible est le plus violent », a déclaré Sanam Vakil, un expert de l’Iran au groupe de réflexion Chatham House à Londres.

Lorsque les manifestations éclatent, des Basijis vêtus de noir arrivent à moto, chargeant parfois directement les manifestants afin de les disperser. Ils opèrent aux côtés de la police régulière et des gardiens de la révolution iraniens, qui participent également à la répression.

“Ils ont poursuivi, matraqué, tiré sur des manifestants, essayant de les rassembler, de les battre, de les jeter dans des camionnettes pour les emmener dans des centres de détention où les manifestants sont brutalisés et soumis à des pressions”, a déclaré Vakil.

Des basijis peuvent également être trouvés parmi les manifestants eux-mêmes, en tant qu’informateurs essayant d’identifier les meneurs. Amnesty International a déclaré dans un rapport le mois dernier que quatre personnes identifiées par les autorités iraniennes comme des Basijis semblent avoir été abattues par les forces de sécurité alors qu’elles se mêlaient aux manifestants.

___

L’IRAN RÉUSSIRA-T-IL À ANNULER LES MANIFESTATIONS ?

L’Iran a réprimé plusieurs vagues de protestations au fil des ans, y compris la soi-disant révolution verte de 2009, lorsque des millions de personnes sont descendues dans la rue après une élection présidentielle contestée. Des centaines de personnes ont été tuées en 2019 lorsque l’Iran a réprimé des manifestations contre la crise économique prolongée du pays lourdement sanctionné.

Mais les dernières manifestations ont une sensation différente, ce qui pourrait les rendre plus difficiles à éteindre.

Ils sont dirigés par des jeunes femmes qui en ont assez de l’application de plus en plus brutale du code vestimentaire islamique conservateur du pays. Mais ils bénéficient du soutien d’une partie beaucoup plus large de la société, y compris des minorités ethniques et même de certains travailleurs de l’industrie pétrolière cruciale de l’Iran.

Les manifestants accusent la police des mœurs iranienne d’avoir battu à mort Mahsa Amini, 22 ans, pour avoir porté le hijab trop lâche. Les autorités nient qu’elle ait été maltraitée, affirmant qu’elle est décédée d’une crise cardiaque liée à des problèmes de santé sous-jacents, un récit contesté par sa famille.

Des vidéos de manifestations récentes montrent des jeunes femmes faisant tournoyer leurs hijabs dans les airs et se coupant les cheveux, alors que les manifestants scandent « mort au dictateur ». et autres slogans.

Lorsque les Basij arrivent, on voit souvent les manifestants riposter, et parfois réussir à les chasser.

Mais personne ne s’attend à ce que les autorités iraniennes reculent de sitôt.

“Il est un peu trop tôt pour dire de l’extérieur, avec le niveau de censure sur Internet, exactement ce qui se passe”, a déclaré Vakil. “Mais je pense que l’espoir (du gouvernement) au début était que les manifestations s’éteindraient, et maintenant la capacité répressive s’intensifie.”

Joseph Krauss, Associated Press