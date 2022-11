EXPLICATEUR : Qui a remporté les dernières élections en Israël ?

Pour la cinquième fois en quatre ans, les Israéliens se sont rendus aux urnes, et une fois de plus, aucun vainqueur clair n’a immédiatement émergé.

Les sondages à la sortie des sondages des médias israéliens ont donné à l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu et à ses alliés nationalistes et religieux un léger avantage mercredi matin, mais le décompte final pourrait changer au fur et à mesure que le décompte officiel est effectué.

Déjà, on parlait qu’un petit parti nationaliste arabe pourrait jouer le trouble, laissant Netanyahu et ses opposants divisés à parts égales à la Knesset, ou au parlement, et mettant le pays sur la bonne voie pour une nouvelle élection au début de l’année prochaine.

Pendant ce temps, une faction ultranationaliste juive devait devenir le troisième plus grand parti à la Knesset. Il gagnerait un poids sans précédent dans un gouvernement dirigé par Netanyahu – mais seulement s’il peut être formé.

Voici un aperçu des résultats des élections.

___

QUELS ONT ÉTÉ LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION EN ISRAËL ?

Les résultats officiels ne seront publiés que plus tard cette semaine, mais les sondages effectués par les trois principales chaînes de télévision israéliennes prévoient que Netanyahu et ses alliés remporteront 61 à 62 sièges à la Knesset, qui compte 120 membres, juste assez pour former un gouvernement.

Ses adversaires, un éventail de partis de tous les horizons politiques actuellement dirigés par le Premier ministre par intérim Yair Lapid, un centriste politique, devaient remporter 54 sièges.

Un petit parti nationaliste arabe, Balad, serait proche du seuil électoral de 3,25% des suffrages. S’il franchissait ce seuil, il gagnerait quatre sièges et effacerait l’avantage de Netanyahu. S’il échoue, ces votes seraient gaspillés, renforçant le camp de Netanyahu.

Aucun parti politique n’a jamais remporté une majorité absolue en Israël, donc les grands partis comme le Likud de Netanyahu doivent assembler des coalitions majoritaires avec des plus petites, ce qui peut impliquer des semaines de négociations. Ce processus ne peut vraiment commencer qu’une fois les résultats officiels connus.

___

QUEL A ÉTÉ LE PROBLÈME PRINCIPAL DE L’ÉLECTION EN ISRAËL ?

Cette élection, comme les quatre précédentes remontant à 2019, était largement centrée sur Netanyahu, qui est jugé pour de graves accusations de corruption et reste une figure profondément polarisante.

Netanyahu a été le Premier ministre israélien le plus ancien, occupant le poste pendant 12 années consécutives – après un premier mandat de trois ans dans les années 1990 – avant d’être évincé par une coalition large mais fragile l’année dernière.

Ses partisans le considèrent comme un champion de la droite nationaliste israélienne et un maître d’État victime d’une chasse aux sorcières par des opposants politiques dans le système judiciaire, les forces de l’ordre et les médias israéliens.

Les détracteurs de Netanyahu le considèrent comme un escroc qui menace les institutions démocratiques d’Israël en plaçant ses problèmes juridiques au-dessus de l’intérêt national.

Avec l’accent mis sur Netanyahu, le conflit qui dure depuis des décennies entre Israël et les Palestiniens a été laissé en veilleuse lors des récentes élections, alors même que la violence n’a cessé d’augmenter et que les partisans de la ligne dure des deux côtés ont gagné en popularité.

___

QUI SONT LES POLITICIENS D’EXTRÊME-DROITE QUI GAGNENT DE L’INFLUENCE EN ISRAËL ?

Le seul vainqueur clair des élections jusqu’à présent est Itamar Ben-Gvir, un politicien d’extrême droite qui est passé de la frange ultranationaliste d’Israël au courant dominant alors que le pays a dérivé vers la droite au cours des deux dernières décennies.

Sa faction du sionisme religieux, officiellement dirigée par une autre personnalité d’extrême droite, Bezalal Smotrich, devrait remporter 14 à 15 sièges et devenir le troisième plus grand parti à la Knesset. Si Netanyahu forme un gouvernement, Ben-Gvir devrait demander un poste au Cabinet en tant que ministre chargé de la police.

Ben-Gvir est un disciple du rabbin Meir Kahane, un raciste anti-arabe qui a appelé à la déportation massive des Palestiniens et à la privation des Arabes de la citoyenneté israélienne. Son parti Kach a été interdit en Israël et interdit en tant qu’organisation terroriste aux États-Unis, et Kahane a été abattu en 1990.

Ben-Gvir, qui a été reconnu coupable d’incitation et de soutien au terrorisme il y a des années et qui a représenté des extrémistes juifs faisant face à des accusations similaires, a pris soin de se distancier publiquement des croyances les plus extrêmes de Kahane.

Mais il a toujours appelé à la déportation des législateurs arabes, à la peine de mort pour les terroristes condamnés et à une plus grande immunité pour les forces de sécurité israéliennes combattant les militants palestiniens.

Ben-Gvir fait également des apparitions fréquentes et provocatrices dans des zones où les tensions israélo-palestiniennes sont vives, les exacerbant souvent devant les caméras de télévision. Le mois dernier, il a brandi une arme de poing dans un quartier tendu de Jérusalem tout en criant à la police de tirer sur des lanceurs de pierres palestiniens.

___

À QUOI RESSEMBLERA UN GOUVERNEMENT DIRIGÉ PAR NETANYAHU ?

Si les sondages à la sortie des urnes tiennent et que Netanyahu est capable de former un gouvernement avec ses alliés naturels, ce serait la coalition de droite la plus extrême de l’histoire d’Israël.

Toute négociation de paix avec les Palestiniens, qui s’est effondrée peu de temps après la dernière accession de Netanyahu au poste de Premier ministre en 2009, serait pratiquement impensable. Cela pourrait accroître les tensions avec l’administration Biden, qui soutient une solution à deux États, ainsi qu’avec les alliés d’Israël aux États-Unis, en particulier la communauté judéo-américaine plus libérale.

Un gouvernement dirigé par Netanyahu pourrait adopter des réformes qui feraient disparaître ses problèmes juridiques, ce qui, selon les critiques, saperait la démocratie et l’état de droit d’Israël.

Les partisans de Netanyahu ont cherché à apaiser ces inquiétudes, affirmant que toute modification du code juridique ne s’appliquerait pas dans son cas et qu’il peut freiner des partenaires de coalition plus extrêmes comme Ben-Gvir. Mais cela pourrait s’avérer difficile si – comme le projettent les sondages – le sionisme religieux représente un quart des sièges de la coalition au parlement.

Si Netanyahu ne parvient pas à former un gouvernement, le pays se rendra très probablement à nouveau aux élections en mars, lui donnant potentiellement une nouvelle chance de revenir au pouvoir.

Joseph Krauss, Associated Press