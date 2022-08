EXPLICATEUR : Qu’est-ce qui a provoqué les affrontements armés sanglants à Bagdad ?

Commentez cette histoire Commentaire

BAGDAD – La lutte de pouvoir de longue date en Irak entre les camps chiites rivaux s’est transformée en violence de rue sanglante cette semaine – le point culminant de mois de tensions latentes et d’un vide politique. Pendant 24 heures, les loyalistes du puissant religieux Muqtada al-Sadr ont transformé la zone verte du gouvernement du pays en une ligne de front, échangeant des tirs avec les forces de sécurité et les milices rivales, et paralysant la capitale. Tout aussi rapidement, avec un seul mot – « se retirer » – de l’ecclésiastique dans un discours mardi, les combats se sont arrêtés.

Ses partisans ont déposé leurs armes et sont partis.

C’était un message puissant aux rivaux d’al-Sadr soutenus par l’Iran et à l’élite politique du pouvoir durable du religieux sur ses centaines de milliers de partisans et un exemple tout aussi dangereux des dommages qu’ils sont capables de causer au pays assiégé.

Suite à ses appels au retrait, les dirigeants irakiens, y compris le premier ministre intérimaire, ont exprimé leurs remerciements à al-Sadr et ont salué sa retenue.

Al-Sadr tire depuis longtemps son influence politique de sa capacité à commander ses partisans de masse pour déstabiliser la rue et à les aligner tout aussi rapidement. Son annonce lundi qu’il quitterait la politique a montré aux Irakiens ce qui pourrait arriver lorsque cette voix de retenue est retirée : le chaos, la dévastation et la mort.

Les manifestations et les violents affrontements qui ont jusqu’à présent fait 30 morts et plus de 400 blessés sont peut-être arrivés à leur terme, mais l’impasse politique qui a provoqué ce chapitre de troubles est loin d’être terminée.

Alors, que veut al-Sadr et y a-t-il une fin à la crise irakienne ?

Al-Sadr est un religieux populiste, qui est devenu un symbole de la résistance contre l’occupation américaine de l’Irak après l’invasion de 2003. Il a formé une milice, l’armée du Mahdi, qui s’est finalement dissoute et l’a rebaptisée Saraya Salam – les Brigades de la paix.

Il s’est présenté comme un opposant à la fois aux États-Unis et à l’Iran et s’est façonné un nationaliste avec un programme anti-réforme. En réalité, il est une figure de l’establishment avec une profonde influence dans les institutions de l’État irakien grâce aux nominations de fonctionnaires clés.

Al-Sadr tire une grande partie de son attrait de son héritage familial. Il est le fils du grand ayatollah Mohammed Sadeq al-Sadr, assassiné en 1999 pour ses critiques à l’égard de Saddam Hussein. Beaucoup de ses partisans disent qu’ils lui sont dévoués parce qu’ils étaient autrefois des fidèles de son père.

Al-Sadr est finalement entré en politique et a acquis la réputation d’être imprévisible et théâtral en appelant fréquemment ses partisans à acquérir une influence politique sur ses rivaux. Sa rhétorique puissante imprégnée de religion et d’appels à la révolution a profondément résonné auprès de ses partisans privés de leurs droits.

Grâce à ces stratégies, il est devenu un joueur puissant avec une base farouchement dévouée, concentrée dans les quartiers les plus pauvres d’Irak. La plupart de ses loyalistes qui ont pris d’assaut la zone verte étaient au chômage et ont blâmé l’élite politique irakienne.

En 2021, le parti d’al-Sadr a remporté la plus grande part de sièges lors des élections législatives d’octobre, mais pas suffisamment pour obtenir une majorité au gouvernement. Son refus de négocier avec ses rivaux chiites soutenus par l’Iran sur la formation d’un gouvernement a plongé l’Irak dans un vide politique sans précédent maintenant dans son dixième mois.

QUE VEULENT LES SUIVANTS D’AL-SADR ?

La crise politique s’est aggravée en juillet lorsque les partisans d’al-Sadr ont fait irruption au Parlement pour dissuader ses rivaux du Cadre de coordination, une alliance de partis chiites majoritairement soutenus par l’Iran, de former un gouvernement.

Des centaines de personnes ont organisé un sit-in continu à l’extérieur du bâtiment pendant plus de quatre semaines. Frustré de ne pas avoir réussi à rassembler suffisamment de législateurs pour former un gouvernement excluant ses rivaux, al-Sadr a également ordonné à son bloc de démissionner de ses sièges parlementaires et a appelé à des élections anticipées et à la dissolution du parlement.

Cet appel a été adopté et réitéré par ses partisans, dont beaucoup se sont longtemps sentis marginalisés par l’élite dirigeante.

À Sadr City, la banlieue de Bagdad où les partisans d’al-Sadr sont fortement concentrés, la plupart se plaignent de services de base inadéquats, y compris l’électricité dans la chaleur torride de l’été. La majorité a des racines dans les communautés rurales du sud de l’Irak et a peu d’instruction. La plupart font face à d’énormes défis pour trouver du travail.

La plupart de ceux qui ont pris d’assaut le parlement en juillet et le palais du gouvernement lundi étaient de jeunes hommes pour qui c’était leur premier aperçu dans les couloirs du pouvoir irakien, où ils se sentent rarement les bienvenus.

Irrités par les profondes divisions de classe et une histoire de dépossession, les partisans d’al-Sadr disent qu’ils croient que l’ecclésiastique va révolutionner un système politique qui, selon eux, les a oubliés. Mais en réalité, dans le système politique de partage du pouvoir en Irak, al-Sadr détient un pouvoir et une influence considérables.

POURQUOI LES ACCORDS SONT-ILS SI DANGEREUX ?

Les affrontements de lundi ont amené l’Irak au bord de la guerre de rue et ont été le produit de mois de tensions politiques et de luttes de pouvoir entre al-Sadr et le camp chiite soutenu par l’Iran au sujet de la formation du prochain gouvernement.

Les rivaux d’Al-Sadr dans le cadre de coordination ont montré des signes qu’ils ne seraient pas contre des élections anticipées, mais les deux camps sont en désaccord sur le mécanisme. Le pouvoir judiciaire a rejeté l’appel d’al-Sadr à dissoudre le parlement comme inconstitutionnel.

Alors que les racines de l’impasse politique ne sont toujours pas résolues, le conflit peut à nouveau éclater. La plus grande menace pour la stabilité de l’Irak est la prolongation des combats armés entre les forces paramilitaires des camps chiites rivaux.

Cela s’est produit à l’extérieur de la capitale alors que les affrontements se poursuivaient dans la zone verte lundi soir. Des miliciens fidèles à al-Sadr ont pris d’assaut le quartier général de groupes de milices soutenus par l’Iran dans les provinces du sud, une décision qui aurait pu dégénérer en attaques donnant-donnant comme cela s’est produit dans le passé.

C’est un scénario que l’Iran voisin, qui exerce une grande influence en Irak, redoutait le plus. Les responsables iraniens, dont le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali-Khamenei, ont appelé à plusieurs reprises à l’unité chiite et tenté de négocier le dialogue avec al-Sadr. Mais l’ecclésiastique a refusé, ferme dans sa résolution de former un gouvernement sans les groupes soutenus par l’Iran.

Les membres de la population musulmane majoritairement chiite d’Irak ont ​​été opprimés lorsque Saddam Hussein a dirigé le pays pendant des décennies. L’invasion menée par les États-Unis en 2003 qui a renversé Saddam, un sunnite, a renversé l’ordre politique. Un peu moins des deux tiers de l’Irak sont chiites, avec un tiers sunnite.