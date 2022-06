EXPLICATEUR : Qu’est-ce qui a conduit à la mort de prêtres au Mexique ?

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MEXICO CITY – Deux prêtres jésuites et un guide touristique assassinés dans la Sierra Tarahumara au Mexique cette semaine sont les derniers d’une longue lignée d’activistes, de journalistes, de voyageurs et de résidents locaux qui ont été menacés ou tués par des gangs criminels qui dominent la région. Les Rév. Javier Campos, 79 ans, et Joaquín Mora, 80 ans, avaient passé une grande partie de leur vie au service des peuples autochtones de la région. Les autorités ont déclaré qu’ils avaient été abattus lundi dans la petite église de la place de la ville de Cerocahui, ainsi qu’un guide touristique qu’ils tentaient de protéger d’un chef criminel local.

Les touristes sont attirés par les montagnes imposantes de la région, les canyons profonds et les indomptables peuples autochtones Tarahumara, qui se désignent eux-mêmes comme les Raramuri et sont réputés pour leur capacité à courir des dizaines de kilomètres pieds nus ou avec des sandales en cuir. La région, pour la plupart dépourvue de routes, contient des merveilles telles que le Copper Canyon, souvent appelé le Grand Canyon du Mexique, et l’un des derniers trains de voyageurs en activité du pays.

Mais les montagnes sont une terre de tragédie autant que de beauté. Les Raramuri sont encore largement appauvris après des siècles au cours desquels leur terre ancestrale leur a été enlevée. Ils ont souffert de la famine et de la famine pendant les pires années, même au cours de ce siècle.

POURQUOI LA SIERRA TARAHUMARA EST-ELLE SI DANGEREUSE ?

Les cartels de la drogue utilisent depuis longtemps les montagnes reculées pour planter des cultures illicites de marijuana et de pavot à opium. Dans les années 2000, les cartels se sont étendus à l’exploitation forestière illégale sur les terres de Raramuri, chassant ou tuant tous ceux qui s’y opposaient. Le gang La Linea, basé à Ciudad Juarez, lutte contre le cartel de Sinaloa, dont la branche locale est connue sous le nom de Los Salazar.

Isela Gonzalez, directrice du groupe environnemental Sierra Madre Alliance, a déclaré que les gangs se font désormais concurrence pour contrôler les ventes locales d’alcool, l’extorsion et les enlèvements. « La Sierra Tarahumara est soumise à un climat constant de violence », a déclaré Gonzalez. Elle vient de rentrer d’une communauté Raramuri, Coloradas de la Virgen, et a noté: « Il y a une atmosphère très violente, beaucoup de fusillades entre les groupes, et cela oblige beaucoup de gens à fuir. »

QUI D’AUTRE A ÉTÉ TUÉ ?

Au moins une demi-douzaine de militants écologistes Raramuri ont été tués dans la Sierra Tarahumara ces dernières années, dont le militant anti-exploitation forestière Isidro Baldenegro, qui a reçu le prestigieux prix environnemental Goldman et a été tué en 2017. Les quelques suspects détenus dans ces meurtres n’étaient probablement que les déclencheurs, et leurs liens possibles avec les gangs de la drogue n’ont apparemment jamais fait l’objet d’une enquête approfondie.

La journaliste Miroslava Breach a été tuée par des hommes armés liés au gang Los Salazar en 2017, apparemment en représailles pour avoir rendu compte des liens des gangs de la drogue avec des politiciens.

Le cas qui a peut-être le plus attiré l’attention est celui du randonneur américain de 34 ans, Patrick Braxton-Andrew, qui a été tué en 2018 à Urique, près de l’endroit où les jésuites ont été assassinés. Les responsables de l’époque ont identifié le tueur comme étant José Noriel Portillo Gil, alias El « Chueco », ou « Le Crooked One ». Chef local présumé du gang Los Salazar, il s’agit du même homme recherché pour avoir tué les deux prêtres.

QU’A FAIT LE GOUVERNEMENT ?

Le fait que Portillo Gil puisse être accusé d’avoir tué un touriste américain et ne pas être attrapé – puis être accusé d’avoir tué les deux prêtres bien-aimés – a laissé beaucoup de gens stupéfaits.

« Je n’ai jamais compris comment se fait-il que les États-Unis n’aient pas soulevé l’enfer avant de l’avoir capturé », a déclaré Randall Gingrich, un militant environnemental et éducatif qui travaille dans la Sierra depuis trois décennies. « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de chasse à l’homme massive jusqu’à ce que cela soit résolu ? Comment pourrait-il être encore là ?

Le gouverneur de l’État de Chihuahua de l’époque, Javier Corral, s’était engagé à « infliger une punition exemplaire à ce criminel et à sa bande qui, paradoxalement, en agissant de cette manière lâche, ont mis fin à l’influence et au contrôle du cartel de Sinaloa sur cette zone ». . Rien ne nous empêchera de le capturer.

Rien de tout cela n’est arrivé. Portillo Gil a continué à opérer si librement que – selon les procureurs de l’État – lorsque l’équipe de baseball locale qu’il parrainait a perdu un match récemment, « El Chueco » s’est rendu au domicile de deux joueurs de l’équipe adverse, a abattu l’un, kidnappé l’autre et a mis leur maison en feu le jour même où les prêtres ont été tués.

« Cela illustre une impunité systématique », a déclaré l’analyste mexicain de la sécurité Alejandro Hope.

QUI D’AUTRE A ÉTÉ MENACÉ ?

La plupart de ceux qui travaillent dans la Sierra Tarahumara signalent des intimidations, des menaces et des postes de contrôle des cartels de la drogue, même sur les routes principales des montagnes. Cette atmosphère a conduit en 2015 à l’annulation de l’ultramarathon de plus de 50 milles de Copper Canyon après des violences près du parcours.

La course annuelle a été fondée par le concurrent d’ultramarathon Micah True, qui vivait parmi les Raramuri, s’est inspiré de leurs prouesses en course et a voulu leur être bénéfique tout en mettant en valeur leur culture. Il s’est déroulé avec succès en mars de cette année.

« La plupart des gens ont eu une très bonne expérience », a déclaré Gingrich. « Mais bon, il y avait des gens dans les rues qui étaient, vous savez, assez discutables. Je veux dire, il y avait définitivement une forte présence de narco… La communauté profite de (la course) mais il y a là un potentiel que quelque chose puisse mal tourner.

POURQUOI LES PRÊTRES ÉTAIENT-ILS LÀ ?

La Compagnie de Jésus, comme les jésuites sont connus, a une longue histoire de défense des peuples autochtones et des liens de longue date avec la Sierra Tarahumara. Les jésuites ont commencé des missions parmi les Raramuri dans les années 1600, mais ont été expulsés de tous les territoires espagnols en 1767, en partie parce que les colons se sont plaints que les missions les privaient de main-d’œuvre indigène. Ils revinrent vers 1900. Les Jésuites y mènent des projets éducatifs, sanitaires et économiques et y ont un séminaire. Les deux prêtres assassinés étaient bien considérés parmi les Raramuri, apprenant leur langue et leurs coutumes.

CELA REFLÈTERA-T-IL LE PRÉSIDENT ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ?

López Obrador a déclaré que son gouvernement ne se concentrait plus sur la détention des dirigeants des cartels de la drogue et a souvent semblé tolérer les gangs, les félicitant même à un moment donné de ne pas s’ingérer dans les élections. Les meurtres et autres explosions de violence surviennent à un moment inconfortable pour López Obrador.

Le général Glen VanHerck, chef du US Northern Command, a déclaré l’année dernière que « les organisations criminelles transnationales … opèrent souvent dans des zones non gouvernées, 30 à 35% du Mexique ». Hope qualifie ce chiffre de « fabriqué », mais affirme que le gouvernement est confronté à « un véritable problème de contrôle territorial ».