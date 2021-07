EXPLICATEUR : Qu’est-ce qui a causé la semaine d’émeutes en Afrique du Sud ?

Les troubles se sont propagés au KwaZulu-Natal, où les centres commerciaux et les centres commerciaux ont été saccagés par des foules qui ont pris de la nourriture, des appareils électroniques, des vêtements et de l’alcool. Les attaques contre des centres commerciaux se sont également propagées à l’intérieur des terres jusqu’à la province du Gauteng, à Johannesburg, la plus grande ville du pays, et à Pretoria, la capitale. À Durban et Pietermaritzburg, des foules ont attaqué des entrepôts de grands détaillants et des usines, qui ont été incendiées. Plusieurs ont brûlé jusqu’à ce que leurs toits s’effondrent. Les troubles ont duré une semaine jusqu’à ce que 25 000 soldats de l’armée soient déployés.