EXPLICATEUR : Quelle est la prochaine étape du procès du tireur d’école en Floride ?

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Les jurés qui décideront si le tireur scolaire de Floride Nikolas Cruz est condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle devraient commencer leurs délibérations mercredi, concluant un procès de trois mois.

Cruz, 24 ans, a plaidé coupable l’année dernière des meurtres de 14 élèves et de trois membres du personnel de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018. Le procès n’a consisté qu’à déterminer sa peine.

Le massacre de Cruz est la fusillade de masse la plus meurtrière jamais jugée aux États-Unis. Le suspect du massacre de 23 personnes en 2019 à El Paso, Texas, Walmart attend son procès.

Les jurés seront séquestrés pendant leurs délibérations, qui pourraient prendre des heures ou des jours — personne ne le sait. On leur a dit de faire leurs bagages pendant au moins deux nuits.

Voici un aperçu de l’affaire, comment le jury de sept hommes et cinq femmes prendra sa décision et ce qui se passera par la suite.

QU’A FAIT CRUZ ?

Cruz, de son propre aveu, a commencé à penser à commettre une fusillade dans une école alors qu’il était au collège, environ cinq ans avant de la commettre. Il a acheté son fusil semi-automatique de style AR-15 presque exactement un an avant le tournage et sa planification est devenue sérieuse environ sept mois à l’avance. Il a fait des recherches sur les tireurs de masse précédents, affirmant qu’il avait essayé d’apprendre de leur expérience. Il a acheté des munitions, un gilet pour le porter et un sac pour le cacher. Il a choisi la Saint-Valentin pour s’assurer qu’elle ne serait plus jamais célébrée à l’école.

Il a emmené un Uber à l’école, arrivant environ 20 minutes avant le renvoi. Il est entré dans une salle de classe de trois étages, tirant dans les couloirs et dans les salles de classe pendant environ sept minutes. Il revint vers quelques blessés pour les tuer d’une seconde volée. Il a ensuite tenté de tirer sur des étudiants en fuite depuis une fenêtre du troisième étage, mais l’épaisse vitre anti-ouragan l’a contrecarré. Il a posé son arme et s’est enfui, mais a été capturé environ une heure plus tard.

QUE S’EST-IL PASSE AU PROCES ?

Le procureur principal Mike Satz a gardé son dossier simple. Il a diffusé des vidéos de sécurité de la fusillade et a montré des scènes de crime horribles et des photos d’autopsie. Des enseignants et des élèves ont témoigné qu’ils regardaient les autres mourir. Il a emmené le jury dans le bâtiment clôturé, qui reste taché de sang et criblé de balles. Les parents et les conjoints ont fait des déclarations en larmes et en colère.

L’avocate principale de Cruz, Melisa McNeill, et son équipe n’ont jamais remis en question l’horreur qu’il a infligée, mais se sont concentrées sur leur conviction que la forte consommation d’alcool de sa mère biologique pendant la grossesse l’avait laissé avec un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. Leurs experts ont déclaré que son comportement bizarre, troublant et parfois violent à partir de l’âge de 2 ans avait été diagnostiqué à tort comme un trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, ce qui signifie qu’il n’avait jamais reçu le traitement approprié. Cela a laissé sa mère adoptive veuve bouleversée, ont-ils dit.

QUE FAUT-IL POUR CRUZ POUR OBTENIR UNE CONDAMNATION À MORT ?

Les jurés voteront 17 fois – une fois pour chaque victime. Pour que les jurés recommandent la peine de mort pour une victime spécifique, ils doivent d’abord convenir à l’unanimité que l’accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le meurtre impliquait au moins une circonstance aggravante, comme le prévoit la loi de Floride.

Cette partie ne devrait pas être difficile – les circonstances aggravantes énumérées incluent le fait de créer sciemment un grand risque de mort pour de nombreuses personnes, de commettre des meurtres « particulièrement odieux, atroces ou cruels » ou commis de « manière froide, calculée et préméditée ». Ils doivent ensuite convenir à l’unanimité que les circonstances aggravantes justifient l’examen de la peine de mort.

Ils doivent ensuite déterminer si les circonstances aggravantes «l’emportent» sur les facteurs atténuants invoqués par la défense, tels que la consommation d’alcool de sa mère biologique, le prétendu défaut de sa mère adoptive de lui procurer des soins psychiatriques appropriés et son aveu de culpabilité.

S’ils le font, les jurés peuvent alors recommander une condamnation à mort – mais ce n’est pas obligatoire. Un juré peut ignorer l’exercice de pesée et voter pour la vie par pitié pour Cruz.

Une recommandation de condamnation à mort nécessite un vote unanime sur au moins une victime. Si un ou plusieurs jurés votent à vie pour toutes les victimes, ce sera sa peine.

QUE SE PASSE-T-IL SI LE JURY RECOMMANDE UNE CONDAMNATION À MORT ?

La juge de circuit Elizabeth Scherer organisera une audience de détermination de la peine, probablement dans des mois. Les avocats de Cruz auront l’occasion de la persuader de passer outre le jury et d’imposer une peine à perpétuité, mais cela réussit rarement. S’il est condamné à mort, il sera envoyé dans le couloir de la mort de Floride pendant que son affaire passe en appel. Il faudra des années avant qu’il ne soit exécuté, en supposant que la condamnation à mort ne soit pas annulée et qu’un nouveau procès soit nécessaire.

QUE SE PASSE-T-IL SI LE JURY IMPOSE UNE CONDAMNATION À VIE ?

Si le jury ne peut pas convenir à l’unanimité que Cruz doit être exécuté pour au moins une victime, il sera condamné à perpétuité sans libération conditionnelle – Scherer ne peut pas annuler la décision du jury. Elle pourrait le condamner immédiatement ou programmer une future audience.

Après sa condamnation, le Florida Department of Corrections l’assignerait à une prison à sécurité maximale où il ferait partie de la population générale. McNeill, dans sa plaidoirie finale, a fait allusion à ce qui pourrait être un endroit extrêmement dangereux pour quelqu’un comme Cruz.

