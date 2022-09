EXPLICATEUR : Quelle aide les armes nord-coréennes apportent-elles à la Russie ?

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord s’apprête apparemment à vendre des millions de roquettes et d’obus d’artillerie – dont beaucoup proviennent probablement de son ancien stock – à son allié de la guerre froide, la Russie.

Les responsables américains disent que cela montre le désespoir de la Russie face à la guerre en Ukraine et que Moscou pourrait acheter du matériel militaire supplémentaire à la Corée du Nord. La Russie a qualifié de “faux” un rapport du renseignement américain sur le plan d’achat.

Les munitions que la Corée du Nord aurait l’intention de vendre à Moscou sont probablement des copies d’armes de l’ère soviétique pouvant être montées sur des lanceurs russes. Mais il y a encore des questions sur la qualité des fournitures et dans quelle mesure elles pourraient réellement aider l’armée russe.

___

QUE FOURNIRA EXACTEMENT LA CORÉE DU NORD À LA RUSSIE ?

Frappée par des sanctions internationales et des contrôles à l’exportation, la Russie a acheté en août des drones de fabrication iranienne qui, selon les responsables américains, avaient des problèmes techniques. Pour la Russie, la Corée du Nord est probablement une autre bonne option pour son approvisionnement en munitions, car le Nord conserve un stock important d’obus, dont beaucoup sont des copies de ceux de l’ère soviétique.

La Corée du Nord “pourrait représenter la plus grande source de munitions d’artillerie héritées compatibles en dehors de la Russie, y compris les installations de production nationales pour des approvisionnements supplémentaires”, a déclaré Joseph Dempsey, associé de recherche pour la défense et l’analyse militaire à l’Institut international d’études stratégiques (IISS).

Lee Illwoo, un expert du Korea Defence Network en Corée du Sud, a déclaré que la Corée du Nord et la Corée du Sud – divisées le long de la frontière la plus fortifiée du monde depuis plus de 70 ans – détiennent chacune des dizaines de millions d’obus d’artillerie. La Corée du Nord vendra probablement des obus plus anciens qu’elle souhaite remplacer par des obus plus récents pour plusieurs systèmes de lancement de roquettes ou des missiles sophistiqués dans ses bases militaires de première ligne, a-t-il déclaré.

Mais Bruce Bennett, expert senior en sécurité à la Rand Corporation basée en Californie, a déclaré que la plupart des obus d’artillerie à envoyer en Russie seraient probablement des munitions pour armes légères, telles que des fusils AK-47 ou des mitrailleuses.

« Ce ne sont pas des millions d’obus d’artillerie et de roquettes – c’est plus que la consommation probable. Cela pourrait être des millions de cartouches d’armes légères », a déclaré Bennett.

____

DANS QUELLE MESURE SONT LES ARMES NORD-CORÉENNES ?

Selon une évaluation de l’IISS, la Corée du Nord compte environ 20 000 pièces d’artillerie, y compris plusieurs lance-roquettes en service, un nombre que Dempsey a décrit comme “beaucoup plus que tout autre pays au monde”.

Les médias d’État nord-coréens ont qualifié ses canons d’artillerie de “première arme de l’armée populaire et d’arme la plus puissante au monde” capable de réduire la position ennemie en “une mer de flammes”.

Mais ses anciens systèmes d’artillerie, dont les munitions seront probablement fournies à la Russie, ont la réputation d’être peu précis.

Lors du bombardement d’artillerie par la Corée du Nord de l’île de Yeonpyeong en première ligne en Corée du Sud en 2010, qui a tué quatre personnes, Bennett a déclaré que seules 80 des 300 à 400 armes que la Corée du Nord aurait dû tirer ont probablement atteint leur cible. Dans son évaluation, Lee a déclaré qu’environ la moitié des obus nord-coréens lancés ont fini par tomber dans les eaux avant d’atteindre l’île.

“C’est une piètre performance d’artillerie. Les Russes pourraient vivre la même chose, ce qui ne les rendra pas très heureux », a déclaré Bennett.

Les observateurs doutent de l’utilité des munitions nord-coréennes pour la campagne russe en Ukraine, qui, selon eux, a épuisé l’armée. Il y a eu des photos d’armes à feu russes cassées sur les réseaux sociaux.

On ne sait pas à quel point la pénurie russe de munitions est grave. En juillet, un haut responsable américain de la défense a déclaré aux journalistes que la Russie lançait des dizaines de milliers de tirs d’artillerie chaque jour et ne pouvait pas continuer indéfiniment.

“Bien que des stocks substantiels existent probablement encore, ils pourraient empiéter de plus en plus sur ceux réservés à l’éventualité d’un futur conflit plus large”, a déclaré Dempsey.

__

PAS DE MISSILES NORD-CORÉENS ATTENDUS

Il est peu probable que la Corée du Nord fournisse à la Russie des missiles balistiques qu’elle considère comme cruciaux dans ses stratégies militaires envers Washington et Séoul, a déclaré Yang Uk, analyste à l’Institut Asan d’études politiques de Séoul.

Et si la Corée du Nord décide de fournir des missiles à la Russie, elle devra également envoyer ses plates-formes de lancement car la Russie n’a pas de lanceurs pour les Scuds et autres missiles du Nord. La Corée du Nord a développé un missile balistique à câble nucléaire très maniable qui a probablement été calqué sur l’Iskander russe. Mais les deux missiles sont de tailles différentes, selon Shin Jongwoo, un expert militaire du Korea Defence and Security Forum basé à Séoul,

Il y aurait un certain nombre d’articles que la Corée du Nord pourrait fournir à la Russie, étant donné que les deux pays partagent des systèmes d’armes remontant à l’époque soviétique. Mais le type de munitions que la Corée du Nord fournirait à la Russie “sera probablement vieux et proche de l’expiration”, a déclaré Moon Seong Mook, analyste à l’Institut de recherche coréen pour la stratégie nationale de Corée du Sud.

___

QUE PEUT OBTENIR LA CORÉE DU NORD EN RETOUR ?

En échange d’armes, la Corée du Nord voudra probablement de la nourriture, du carburant, des composants d’avions de guerre et d’autres matériaux de la Russie. Le Nord a du mal à acheter de telles marchandises à l’étranger sous les sanctions de l’ONU imposées sur son programme nucléaire.

Yang a déclaré qu’il était possible que la Corée du Nord recherche des technologies d’armes russes avancées qui renforceraient ses efforts pour construire des missiles de haute technologie plus puissants ciblant les États-Unis et leurs alliés.

“Ce serait certainement le pire des scénarios”, a déclaré Yang.

Selon Bennett, la Corée du Nord serait prête à être compensée par du carburant. Pour ses armes les plus avancées, il pourrait rechercher des technologies d’armement avancées auprès de la Russie, y compris éventuellement celles dont il a besoin pour son essai nucléaire prévu, le premier du genre en cinq ans, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il serait difficile pour la Russie et la Corée du Nord de déplacer les munitions sur leur frontière étroite de 15 kilomètres (9 miles), où il n’y a qu’un seul pont ferroviaire à voie unique sur une rivière. Bennett a déclaré que la Chine pourrait aider en autorisant l’utilisation de ses chemins de fer. D’autres experts disent que la Corée du Nord pourrait également utiliser une route maritime.

Hyung-jin Kim et Kim Tong-hyung, Associated Press