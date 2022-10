EXPLICATEUR : Quel est l’état de l’arsenal de missiles de la Russie ?

WASHINGTON (AP) – Alors que la Russie bombardait l’Ukraine cette semaine, les observateurs militaires se demandaient combien et quels types de missiles la Russie avait encore dans son arsenal. En d’autres termes, combien de temps le Kremlin pourra-t-il maintenir le barrage ?

Certains analystes pensent que la Russie pourrait épuiser ses stocks d’armes de précision à longue portée alors que la guerre de près de 8 mois se prolonge et que les sanctions frappent son économie, la forçant à recourir à des missiles moins précis.

On ne sait toujours pas si la Russie dispose de suffisamment d’armes pour poursuivre les frappes contre l’Ukraine avec la même intensité qui a commencé après l’explosion du 8 octobre sur le pont de Kertch vers la péninsule de Crimée annexée à Moscou.

Un regard sur ce que l’on sait — et ce que l’on ne sait pas — de l’arsenal russe :

QUE DIT LA RUSSIE ?

Les responsables russes affirment que l’armée dispose de stocks suffisants de missiles à longue portée et que les usines produisent de plus en plus, rejetant les affirmations occidentales selon lesquelles ses approvisionnements diminuent.

L’armée russe n’a pas précisé combien de missiles elle a tirés et combien il en reste, et il n’existe aucune donnée permettant d’évaluer de manière indépendante l’état de l’arsenal russe.

Le président Vladimir Poutine a récemment présidé une réunion pour discuter des plans d’augmentation de la production d’armes, mais il a évité les détails dans les remarques introductives qui ont été télévisées.

SUR QUOI LA RUSSIE S’EST-ELLE APPUYÉE RÉCEMMENT ?

Lorsque l’armée russe a lancé des attaques de missiles à travers l’Ukraine à partir de lundi, elle a utilisé toute la gamme de ses armes de précision à longue portée : les missiles de croisière Kh-55 et Kh-101 tirés par des bombardiers stratégiques, les missiles de croisière Kalibr lancés par la mer et le sol – a lancé des missiles Iskander.

Les forces russes ont également utilisé à plusieurs reprises les systèmes de missiles de défense sol-air S-300 pour frapper des cibles au sol, ce qui a été considéré par certains observateurs comme le signe d’une pénurie d’armes russes.

La réaffectation par la Russie des systèmes de défense aérienne et des missiles anti-navires suggère qu’elle manque de missiles plus avancés destinés à toucher des cibles au sol, a déclaré Ian Williams, chercheur au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington.

Les frappes d’un système de défense aérienne russe S-300 “n’ont pas le” punch “pour vraiment frapper des cibles militaires durcies et elles n’ont pas la précision dans un rôle d’attaque terrestre pour même frapper le bâtiment que vous voulez frapper”, Williams a dit. “Il s’agit vraiment de les tirer dans l’éther et de voir où ils atterrissent.”

Leur utilisation, cependant, pourrait s’expliquer par un stock abondant d’anciens sous-types de ces missiles, qui ont été remplacés par des armes de défense aérienne plus avancées, ainsi que par le désir de l’armée de conserver des missiles à longue portée avancés plus coûteux pour des cibles prioritaires.

Alors que les chiffres sont difficiles à obtenir, la façon dont la Russie utilise ses armes est révélatrice. Lors d’une frappe récente à Mykolaïv, un missile sol-air a été utilisé pour toucher une cible au sol.

Douglas Barrie, chercheur principal en aérospatiale militaire à l’Institut international d’études stratégiques basé à Londres, a qualifié cela de “signe certain que les stocks de missiles s’épuisent”.

QUE DIT WASHINGTON ?

Alors que l’administration Biden pense qu’il existe des preuves que la Russie a épuisé les stocks de ses armes les plus efficaces, les responsables américains affirment que rien n’indique que Moscou soit prête ou disposée à céder dans ses récents barrages contre des zones civiles à Kyiv et dans d’autres villes ukrainiennes.

Ce que les États-Unis pensent que la Russie aurait pu laisser n’était pas immédiatement clair. Mais deux responsables ont déclaré que des analystes du gouvernement américain avaient noté avec intérêt que la Russie avait utilisé des missiles de croisière, et non pas de l’artillerie ou des roquettes moins chères et à plus courte portée, à la suite de l’explosion du pont de Kertch.

Ce choix, ont déclaré les responsables, pourrait indiquer que la Russie manque d’armes de milieu de gamme fiables et moins chères et a du mal à reconstituer ses stocks en raison des sanctions et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Le calme relatif dont jouissait Kyiv avant l’incident du pont de Kertch était peut-être un signe que la Russie essayait de conserver ses ressources limitées, selon les responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des évaluations internes de la force militaire de la Russie.

QU’Y A-T-IL DERRIÈRE LE CHOIX DES CIBLES ?

Tirer un grand nombre de missiles imprécis pourrait avoir pour but d’encombrer les défenses aériennes tandis que la Russie utilise ses meilleurs missiles pour des cibles de grande valeur et des infrastructures clés.

Mais Williams a suggéré que Moscou pourrait également agir de manière stratégique, sachant que son barrage touchera des cibles civiles dans l’espoir de semer la panique en Ukraine et de pousser Kyiv à accepter un cessez-le-feu favorable à la Russie.

“Il devient de plus en plus clair que, comme on dit, la cruauté est le but”, a-t-il déclaré.

