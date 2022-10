EXPLICATEUR : Que signifierait pour la Russie une retraite de Kherson ?

Les forces ukrainiennes qui lancent une offensive dans le sud se sont concentrées sur Kherson, une capitale provinciale sous contrôle russe depuis les premiers jours de l’invasion.

La chute possible de la ville infligerait une autre humiliation à Moscou après une série de défaites sur le champ de bataille et d’autres revers, acculé davantage le président russe Vladimir Poutine et ouvrant la voie à une escalade potentielle de la guerre vieille de près de 8 mois.

Un regard sur l’importance militaire et politique de Kherson :

POURQUOI LA VILLE EST-ELLE UN TEL PRIX ?

Kherson, qui avait une population d’avant-guerre de 280 000 habitants, est la seule capitale régionale à être capturée par les forces russes. La ville et ses environs sont tombés aux mains de Moscou dans les premiers jours du conflit alors que les troupes russes poussaient rapidement leur attaque au nord de la Crimée – la région illégalement annexée par le Kremlin en 2014.

Sa perte a été un coup dur pour l’Ukraine en raison de sa situation sur le fleuve Dniepr, près de l’embouchure de la mer Noire, et de son rôle de centre industriel majeur. Depuis lors, les combattants de la résistance ukrainienne ont défié les troupes russes pour le contrôle de la ville, avec des actes de sabotage et des assassinats de responsables nommés par Moscou.

Kherson se trouve également à un point où l’Ukraine peut couper l’eau douce du Dniepr à la Crimée. Kyiv a bloqué ces approvisionnements vitaux après l’annexion de la péninsule de Crimée, et Poutine a mentionné la nécessité de les restaurer comme l’une des raisons de sa décision d’envahir.

Au cours de l’été, les troupes ukrainiennes ont lancé des attaques incessantes pour récupérer des parties de la province, également appelée Kherson et l’une des quatre régions que la Russie a illégalement annexées après de faux référendums le mois dernier. L’Ukraine a utilisé des lance-roquettes HIMARS fournis par les États-Unis pour frapper à plusieurs reprises un pont clé sur le Dniepr à Kherson et un grand barrage en amont également utilisé comme point de passage. Les frappes ont contraint la Russie à compter sur des pontons et des ferries, également ciblés par l’Ukraine.

Cela perturbe les liaisons d’approvisionnement vers Kherson et le groupe de forces russes sur la rive ouest du Dniepr et les rend vulnérables à l’encerclement. Les pénuries ont été exacerbées après qu’un camion piégé le 8 octobre a fait exploser une partie du pont stratégique de Kertch reliant la partie continentale de la Russie à la Crimée, qui a servi de plaque tournante d’approvisionnement pour les forces russes dans le sud.

QUELLE A ÉTÉ LA RÉPONSE DE LA RUSSIE ?

Poutine a imputé l’attaque du pont de Kertch au renseignement militaire ukrainien et a répondu en ordonnant un bombardement des infrastructures énergétiques à travers l’Ukraine.

Il a également déclaré la loi martiale à Kherson et dans les trois autres régions annexées dans le but de cimenter l’emprise de Moscou.

Mais alors que les forces ukrainiennes poussaient obstinément leur offensive vers le sud-ouest le long du Dniepr, les troupes russes avaient de plus en plus de mal à endiguer leur avance.

Le général Sergei Surovikin, le nouveau commandant russe en Ukraine, a semblé préparer le terrain pour un possible retrait de Kherson, reconnaissant que la situation dans la région était « assez difficile » pour Moscou et notant que la situation de combat y évoluait encore.

Les autorités russes, qui avaient initialement rejeté les discussions sur l’évacuation de la ville, ont brusquement changé de cap cette semaine, avertissant que Kherson pourrait subir des bombardements ukrainiens massifs et encourageant les habitants à partir, mais uniquement vers les zones contrôlées par la Russie. Les responsables ont déclaré que 15 000 des 60 000 attendus avaient été déplacés jeudi. Les responsables de l’administration régionale nommée par Moscou se sont également retirés, ainsi que d’autres fonctionnaires.

Moscou a averti que l’Ukraine pourrait tenter d’attaquer le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka à environ 50 kilomètres (30 miles) en amont et inonder de vastes zones, y compris la ville de Kherson. L’Ukraine nie cela et, à son tour, a accusé la Russie de planifier de la faire sauter pour provoquer des inondations catastrophiques avant sa retraite.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a allégué que le barrage avait déjà été miné par la Russie et a exhorté les dirigeants mondiaux à faire comprendre au Kremlin que le faire sauter “signifierait exactement la même chose que l’utilisation d’armes de destruction massive”.

QUE SIGNIFIERA LA PERTE DE KHERSON POUR LA RUSSIE ?

Une retraite de Kherson et d’autres régions de la rive ouest du Dniepr anéantirait les espoirs russes de pousser une offensive à l’ouest vers Mykolaïv et Odessa pour couper l’accès de l’Ukraine à la mer Noire. Une telle décision porterait un coup dévastateur à son économie. Cela permettrait également à Moscou de construire un corridor terrestre vers la région séparatiste de Transnistrie en Moldavie, qui abrite une importante base militaire russe.

“La perte de Kherson réduira en poussière tous ces rêves méridionaux du Kremlin”, a déclaré l’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov. « Kherson est une clé pour toute la région sud, ce qui permettrait à l’Ukraine de cibler des routes d’approvisionnement clés pour les forces russes. Les Russes essaieront d’en garder le contrôle par tous les moyens.

Pour l’Ukraine, la capture de Kherson préparerait le terrain pour récupérer la partie de la région de Zaporizhzhia détenue par la Russie et d’autres régions du sud, et finalement repousser en Crimée.

“L’Ukraine n’a qu’à attendre que Kherson tombe entre ses mains comme une pomme mûre, car la situation d’approvisionnement du groupe de forces russes ne cesse de s’aggraver de jour en jour”, a déclaré Zhdanov.

L’Ukraine espère doubler rapidement le nombre de lance-roquettes HIMARS fournis par les États-Unis qui pourraient frapper des cibles à 80 kilomètres (50 miles) avec une précision mortelle, a-t-il déclaré.

Reprendre le contrôle de Kherson signifierait également que Kyiv pourrait à nouveau couper l’eau de la Crimée.

“Après la désoccupation de Kherson, les Russes auront à nouveau des problèmes d’eau douce en Crimée”, a ajouté Zhdanov.

Il a déclaré que Poutine pourrait faire monter les enchères s’il était confronté à la perte de Kherson.

“Les Russes seraient prêts à effacer Kherson de la surface de la Terre plutôt que de la donner à l’Ukraine”, a déclaré Zhdanov.

Détruire le barrage pour provoquer des inondations massives dans la zone essentiellement plate serait un moyen pour Moscou de le faire.

“Les Russes veulent montrer qu’une contre-offensive ukrainienne se heurtera à une réponse dure du Kremlin qui a déclaré la région comme faisant partie de la Russie, et il est effrayant de même penser à ce que cette réponse pourrait être”, a ajouté Zhdanov.

Volodymyr Fesenko, chef du groupe de réflexion indépendant Penta Center basé à Kyiv, a noté que capturer toute la région de Kherson et d’autres régions du sud serait un prix pour la Russie et que leur perte aurait des conséquences douloureuses pour Poutine dans le pays et à l’étranger.

“Si les Russes quittent Kherson, le Kremlin devra faire face à une nouvelle vague de critiques féroces du commandement militaire et des autorités en général de la part des cercles ultra-patriotes”, a déclaré Fesenko, ajoutant que la chute de la ville démoraliserait davantage les forces armées et peut-être alimenter l’opposition à l’effort de mobilisation.

Il a également dit la Chine et l’Inde. qui surveillent attentivement l’action de la Russie en Ukraine, verront dans la chute de Kherson un signe de faiblesse du Kremlin.

“Poutine fera face à des pertes de réputation non seulement à l’intérieur du pays, mais aussi aux yeux de la Chine, et cela pourrait être particulièrement dangereux pour le Kremlin”, a déclaré Fesenko.

Yuras Karmanau à Tallinn, Estonie, a contribué.

