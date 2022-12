EXPLICATEUR : Que savons-nous de l’alerte à la bombe du Colorado ?

DENVER (AP) – Plus d’un an avant que la police ne dise qu’Anderson Lee Aldrich a tué cinq personnes et en a blessé 17 autres dans une boîte de nuit gay à Colorado Springs, Aldrich a été arrêté sur des allégations d’alerte à la bombe qui a conduit à l’évacuation d’environ 10 maisons .

Aldrich, qui utilise le pronom ils et qui n’est pas binaire selon leurs avocats, a menacé de faire du mal à sa propre famille avec une bombe artisanale, des munitions et plusieurs armes, ont déclaré les autorités à l’époque. Ils ont été emprisonnés pour suspicion de crime menaçant et d’enlèvement, mais l’affaire a ensuite été scellée et on ne sait pas ce qu’il est advenu des accusations. Rien n’indique publiquement que l’affaire ait abouti à une condamnation.

Les responsables refusent de parler de ce qui s’est passé, citant la loi sur le scellement, qui a été adoptée il y a trois ans pour aider à empêcher que les gens ne voient leur vie ruinée si les affaires sont rejetées et jamais poursuivies. Il a été adopté dans le cadre d’un mouvement national visant à remédier aux « conséquences collatérales » des démêlés avec les forces de l’ordre, qui compliquent souvent l’obtention d’un emploi ou d’un logement.

Au milieu d’une vague de questions sur l’incident après qu’Aldrich a été identifié comme le suspect de la fusillade du 19 novembre au Club Q, le procureur de district Michael Allen a déclaré lors d’une conférence de presse le 21 novembre qu’il “espérait à un moment donné dans un proche avenir” partager davantage sur l’incident, faisant naître des attentes selon lesquelles il souhaitait que l’information soit rendue publique.

Mais 11 jours plus tard, Allen n’a toujours pas fait la lumière sur l’incident et les documents restent scellés malgré une pétition pour les rendre publics soumise par une coalition d’organisations médiatiques, dont l’Associated Press.

Voici un examen plus approfondi de ce que l’on sait de l’incident, des dossiers et de ce qui est fait pour les rendre publics alors qu’une communauté en deuil réclame plus d’informations.

POURQUOI LES DOCUMENTS DU CAS SONT SCELLÉS ?

Il existait des moyens de sceller les casiers judiciaires dans le Colorado depuis des décennies, mais en 2019, les législateurs de l’État ont modifié la loi pour permettre le scellement automatique des dossiers lorsqu’une affaire est abandonnée et que les accusés ne sont pas poursuivis. Avant l’adoption de cette loi, toute personne cherchant à sceller ses dossiers aurait dû saisir le tribunal dans le cadre d’un processus opaque difficile à naviguer pour beaucoup, a déclaré l’un des sponsors, le représentant de l’État démocrate Mike Weissman.

Weissman a déclaré qu’il pense que la loi du Colorado établit un juste équilibre avec un mécanisme permettant de demander que les documents soient descellés, mais que l’accélération du processus de descellement des cas qui suscitent un intérêt public intense pourrait être une amélioration possible.

Les organismes chargés de l’application de la loi peuvent toujours accéder aux dossiers scellés, bien qu’ils soient limités dans ce qu’ils peuvent partager publiquement. La loi empêche même les autorités de reconnaître l’existence de tels cas scellés lorsqu’un membre du public pose des questions à leur sujet. Allen a cité la loi de 2019 dans son refus de discuter de ce qui s’est passé.

LES DOSSIERS SCELLÉS PEUVENT-ILS ÊTRE RENDU PUBLICS ?

Oui, mais ce n’est pas facile. La loi du Colorado permet à quiconque de demander à un tribunal de desceller un dossier s’il estime que l’avantage l’emporte sur le droit du défendeur à la vie privée. Mais cela ne peut être fait que si quelqu’un a des raisons de croire qu’un dossier peut exister, car les fonctionnaires du tribunal ne peuvent pas divulguer ces informations au public.

Le processus se déroule à huis clos sans aucun dossier à suivre. On ne sait même pas quel juge examine la demande. Tout cela rend impossible de savoir quand une décision pourrait intervenir.

David Loy, directeur juridique de la First Amendment Coalition, a déclaré qu’il semble troublant que le public ne puisse pas suivre la demande de pétition pour desceller les documents.

“C’est une sorte de boîte noire quant à savoir qui est le juge, nous n’avons normalement pas de juges secrets, nous n’avons normalement pas de tribunaux secrets, pour des raisons très importantes”, a-t-il déclaré.

L’accès aux dossiers est important pour connaître les détails des affaires et savoir si le système judiciaire a fonctionné comme il aurait dû, y compris si une ordonnance de drapeau rouge aurait dû être poursuivie pour retirer des armes à feu, a déclaré Jeff Roberts, qui dirige la Colorado Freedom of Information Coalition. ,

“Vous ne connaissez pas vraiment les circonstances tant que vous ne pouvez pas voir ce que les autorités chargées de l’application des lois ont écrit sur ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré.

QUE SAVONS-NOUS DE L’INCIDENT DE LA MENACE À LA BOMBE ?

La plupart de ce que l’on sait de l’incident du 18 juin 2021 à Colorado Springs provient d’un communiqué de presse publié cette nuit-là par le bureau du shérif du comté d’El Paso.

Dans ce document, le bureau a déclaré qu’une femme appelant de la rue où vivaient les grands-parents d’Aldrich a signalé que “son fils” menaçait de lui faire du mal avec une bombe artisanale, plusieurs armes et des munitions. Aldrich a ensuite été retrouvé chez lui à environ 1,6 kilomètre de là, dans le pâté de maisons où vivait sa mère. Le communiqué indiquait qu’aucun explosif n’avait été trouvé, mais il ne mentionnait pas si d’autres armes avaient été trouvées.

La vidéo de la sonnette obtenue par l’AP montre Aldrich arrivant à la porte d’entrée de leur mère avec un gros sac noir, lui disant que la police était à proximité et ajoutant: «C’est là que je me tiens. Aujourd’hui, je meurs.

Deux voitures d’escouade et ce qui semble être un véhicule d’escouade anti-bombes s’arrêtent plus tard devant la maison, et un Aldrich pieds nus émerge avec les mains en l’air.

QUE S’EST-IL PASSÉ APRÈS L’ARRESTATION D’ALDRICH EN 2021 ?

Ce n’est pas clair, car les dossiers sont scellés. Ce que l’on sait, c’est qu’en août, Aldrich a déclaré à un journaliste de The Gazette à Colorado Springs qu’ils avaient passé deux mois en prison après l’arrestation de 2021, bien que l’on ne sache pas si cela est vrai. Le journaliste a appelé Aldrich en réponse à un message vocal qu’Aldrich avait laissé au journal demandant que son article précédent sur l’alerte à la bombe soit supprimé ou mis à jour, affirmant que l’affaire avait été abandonnée.

LA LOI DU DRAPEAU ROUGE DU COLORADO DEVRAIT-ELLE ÊTRE UTILISÉE ?

C’est difficile à dire, en grande partie à cause du manque de détails publics sur ce qui s’est passé après l’arrestation d’Aldrich et sur les autres preuves que les autorités auraient pu recueillir. Et on ne sait pas quand Aldrich a acquis le fusil semi-automatique et les enquêteurs d’armes de poing récupérés sur les lieux de la fusillade du mois dernier.

La loi permet à un organisme d’application de la loi ou à un membre du ménage de demander à un tribunal d’ordonner à quelqu’un de remettre ses armes à feu s’il présente un risque important pour lui-même ou pour autrui.

Si un ordre de drapeau rouge avait été émis contre Aldrich, toutes les armes à feu dont ils disposaient à l’époque auraient été confisquées et ils auraient été empêchés d’acheter des armes supplémentaires à un marchand d’armes tenu d’effectuer une vérification des antécédents.

L’écrivain de l’Associated Press Jesse Bedayn a contribué à ce rapport. Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

