EXPLICATEUR : Que peut faire le missile Patriot pour l’Ukraine ?

WASHINGTON (AP) – Les systèmes de missiles Patriot sont depuis longtemps un élément phare pour les États-Unis et leurs alliés dans les régions contestées du monde en tant que bouclier convoité contre les missiles entrants. En Europe, au Moyen-Orient et dans le Pacifique, ils se prémunissent contre d’éventuelles frappes de l’Iran, de la Somalie et de la Corée du Nord.

Ce fut donc un tournant décisif lorsque la nouvelle a éclaté cette semaine que les États-Unis avaient accepté d’envoyer une batterie de missiles Patriot en Ukraine – ce que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a cherché pendant des mois à renforcer les défenses aériennes de son pays. Les responsables américains ont confirmé l’accord et une annonce officielle est attendue prochainement. Mais les experts préviennent que l’efficacité du système est limitée et qu’il ne changera peut-être pas la donne pendant la guerre.

Un aperçu de ce qu’est le système et de ce qu’il fait :

QU’EST-CE QUE LE PATRIOTE ?

Le Patriot est un système de missiles guidés sol-air qui a été déployé pour la première fois dans les années 1980 et peut cibler des avions, des missiles de croisière et des missiles balistiques à plus courte portée.

Chaque batterie Patriot se compose d’un système de lancement monté sur camion avec huit lanceurs pouvant contenir jusqu’à quatre intercepteurs de missiles chacun, un radar au sol, une station de contrôle et un générateur. L’armée a déclaré qu’elle disposait actuellement de 16 bataillons patriotes. Un rapport de 2018 de l’Institut international d’études stratégiques a révélé que ces bataillons exploitent 50 batteries, qui comptent plus de 1 200 intercepteurs de missiles.

Les batteries américaines sont régulièrement déployées dans le monde entier. En outre, des Patriots sont également exploités ou achetés par les Pays-Bas, l’Allemagne, le Japon, Israël, l’Arabie saoudite, le Koweït, Taïwan, la Grèce, l’Espagne, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Roumanie, la Suède, la Pologne et Bahreïn.

Le système Patriot “est l’un des systèmes de défense contre les missiles aériens les plus largement exploités, les plus fiables et les plus éprouvés”, et la capacité de défense contre les missiles balistiques de théâtre pourrait aider à défendre l’Ukraine contre les missiles balistiques fournis par l’Iran, a déclaré Tom Karako, directeur de la Défense antimissile. Projet au Centre d’études stratégiques et internationales.

COÛT PATRIOT

Au fil des ans, le système et les missiles Patriot ont été continuellement modifiés. Le missile intercepteur actuel du système Patriot coûte environ 4 millions de dollars par tour et les lanceurs coûtent environ 10 millions de dollars chacun, a rapporté le SCRS dans son rapport de juillet sur la défense antimissile. À ce prix, il n’est ni rentable ni optimal d’utiliser le Patriot pour abattre les drones iraniens beaucoup plus petits et nettement moins chers que la Russie achète et utilise en Ukraine.

“Tirer un missile d’un million de dollars sur un drone de 50 000 dollars est une proposition perdante”, a déclaré Mark Cancian, colonel de réserve à la retraite du Corps des Marines et conseiller principal au SCRS.

PRÉOCCUPATIONS DE DÉPLOIEMENT

Une batterie Patriot peut nécessiter jusqu’à 90 soldats pour l’exploiter et l’entretenir, et pendant des mois, les États-Unis ont hésité à fournir le système complexe, car l’envoi de forces en Ukraine pour l’exploiter est un échec pour l’administration Biden.

Mais on craignait également que le déploiement du système ne provoque la Russie, ou qu’un missile tiré ne finisse par frapper à l’intérieur de la Russie, ce qui pourrait encore aggraver le conflit. Selon des responsables, les supplications urgentes des dirigeants ukrainiens et la destruction dévastatrice des infrastructures civiles du pays, y compris la perte d’électricité et de chaleur à mesure que l’hiver se prolonge, ont finalement surmonté les réserves américaines quant à l’approvisionnement des Patriots.

Un obstacle clé sera la formation. Les troupes américaines devront former les forces ukrainiennes à l’utilisation et à la maintenance du système. Les soldats de l’armée affectés aux bataillons Patriot reçoivent une formation approfondie pour pouvoir localiser efficacement une cible, se verrouiller avec un radar et tirer.

Les États-Unis ont formé les troupes ukrainiennes sur d’autres systèmes d’armes complexes, notamment les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, connus sous le nom de HIMARS. Dans de nombreux cas, ils ont pu raccourcir l’entraînement, amenant les troupes ukrainiennes sur le front en quelques semaines. Les responsables ont refusé de fournir des détails sur la durée de l’entraînement des Patriots et sur le lieu exact où il se déroulera.

CAPACITÉS PATRIOT

L’Ukraine fait face à une série de menaces russes, et le Patriot est bon contre certains et pas très utile contre d’autres.

Un ancien haut responsable militaire connaissant le système Patriot a déclaré qu’il serait efficace contre les missiles balistiques à courte portée et qu’il représente un message fort de soutien américain, mais une batterie ne changera pas le cours de la guerre.

Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce que l’accord avec l’Ukraine n’a pas encore été rendu public, a noté qu’une batterie Patriot a une longue portée de tir, mais ne peut couvrir qu’une vaste zone limitée. Par exemple, les patriotes peuvent protéger efficacement une petite base militaire, mais ne peuvent pas protéger complètement une grande ville comme Kyiv. Ils ne pouvaient couvrir qu’un segment d’une ville.

Les patriotes sont souvent déployés en tant que bataillon, qui comprend quatre batteries. Ce ne sera pas le cas avec l’Ukraine, qui, selon les responsables, recevrait une batterie.

Le Patriot a un radar plus puissant qui est plus efficace pour distinguer les cibles que le système S-300 de l’ère soviétique que les Ukrainiens utilisaient, mais il a des limites, ont déclaré Karako et Cancian.

Pourtant, la capacité du Patriot à cibler certains missiles balistiques et avions pourrait potentiellement protéger Kyiv si le président russe Vladimir Poutine mettait à exécution sa menace persistante de déployer un dispositif nucléaire tactique. Mais cela dépendra de la manière dont l’arme a été livrée, a déclaré Karako. S’il s’agissait d’une bombe à gravité lancée par un avion de guerre, le système pourrait cibler l’avion ; s’il s’agissait d’un missile balistique de croisière ou de courte à moyenne portée, il pourrait également éventuellement intercepter le missile, a déclaré Karako.

Raytheon, qui fabrique le Patriot, affirme avoir été impliqué dans 150 interceptions de missiles balistiques depuis 2015. Le taux de réussite du Patriot a cependant été remis en question à plusieurs reprises. Un rapport du Government Accountability Office de 1992 a déclaré qu’il ne pouvait pas trouver de preuves pour étayer les rapports selon lesquels le système avait atteint un taux de réussite de 70% contre les missiles Scud pendant la guerre du Golfe. En 2018, le succès de l’Arabie saoudite dans l’utilisation de Patriots contre des missiles tirés par des rebelles houthis au Yémen a été remis en question lorsque des vidéos de systèmes défaillants ont fait surface.

Mais au-delà des capacités du Patriot, son déploiement est une grande déclaration de soutien à l’Ukraine.

“Il y a beaucoup de symbolisme ici”, a déclaré Cancian.

___

Les écrivains d’Associated Press Zeina Karam à Londres et Vanessa Gera à Varsovie, en Pologne, ont contribué à cette histoire.

Tara Copp et Lolita Baldor, l’Associated Press