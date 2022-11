EXPLICATEUR | Quand connaîtrons-nous les résultats des élections américaines de mi-mandat ?

Soyez prêt pour une longue nuit et peut-être des jours d’attente avant qu’il ne soit clair si les républicains ou les démocrates du président Joe Biden contrôleront le congrès américain.

Les 435 sièges de la Chambre des représentants des États-Unis sont à gagner, tout comme les 35 sièges du Sénat américain et les 36 postes de gouverneur.

Les républicains devraient remporter cinq sièges pour obtenir la majorité à la Chambre et un seul pour contrôler le Sénat. Les prévisionnistes électoraux et les sondages non partisans suggèrent que les républicains ont de très fortes chances de remporter une majorité à la Chambre, le contrôle du Sénat étant susceptible d’être plus serré.

Une vague massive de soutien républicain pourrait conduire à des déclarations de victoire quelques heures après la clôture des sondages.

Mais avec des dizaines de courses qui devraient être proches et des États clés comme la Pennsylvanie prévenant déjà qu’il pourrait prendre des jours pour compter chaque bulletin de vote, les experts disent qu’il y a de fortes chances que l’Amérique se couche le soir des élections sans savoir qui a gagné.

“Quand il s’agit de connaître les résultats, nous devrions cesser de parler du jour du scrutin et penser plutôt à la semaine des élections”, a déclaré Nathan Gonzales, qui publie le bulletin non partisan Inside Elections.

Bulletins de vote

Les premiers décomptes des votes seront faussés par la rapidité avec laquelle les États comptent les bulletins de vote par correspondance.

Étant donné que les démocrates votent plus souvent par courrier que les républicains, les États qui laissent les fonctionnaires prendre rapidement le pouls du dépouillement des bulletins de vote par correspondance pourraient signaler très tôt de grandes pistes démocrates qui s’évaporent alors que les compteurs de votes fonctionnent à travers des piles de bulletins de vote à tendance républicaine qui ont été déposés le jour des élections.

Dans ces États du «mirage bleu» – qui comprennent la Floride et la Caroline du Nord – les responsables électoraux sont autorisés à retirer les bulletins de vote par correspondance de leurs enveloppes avant le jour du scrutin et à les charger dans des machines de comptage des votes, permettant un comptage rapide.

Des États comme la Pennsylvanie et le Wisconsin n’autorisent pas les responsables à ouvrir les enveloppes avant le jour du scrutin, ce qui conduit à un possible “mirage rouge” dans lequel les bulletins de vote du jour du scrutin à tendance républicaine sont signalés plus tôt, avec de nombreux bulletins de vote par correspondance à tendance démocrate comptés plus tard.

Des experts comme Joe Lenski, co-fondateur d’Edison Research, qui suivra des centaines de courses mardi et fournira des résultats à Reuters et à d’autres médias, gardera un œil sur le mélange de différents types de bulletins de vote que chaque État compte tout au long de la nuit. .

“Mirage bleu, mirage rouge, peu importe. Il vous suffit de regarder quels types de votes sont rapportés pour savoir où vous en êtes dans cet état”, a déclaré Lenski.

Quand saurons-nous qui a gagné ?

La première vague de décompte des voix est attendue sur la côte Est entre 19h00 et 20h00 HE (00h00-01h00 GMT mercredi). Une première indication du succès républicain pourrait survenir si les courses qui devraient être proches – comme le 7e district du Congrès de Virginie ou un siège au Sénat américain en Caroline du Nord – se révèlent être des déroutes démocrates.

Le président américain Joe Biden pose pour un selfie avec des partisans lors d’un rassemblement pour les candidats démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis. AFP SAUL LOEB / AFP

Vers 22 h 00 ou 23 h 00 HE, lorsque les bureaux de vote dans le Midwest seront fermés pendant une heure ou plus, il est possible que les républicains aient suffisamment d’élan pour que les experts des médias américains projettent le contrôle de la Chambre, a déclaré Kyle Kondik, un analyste politique au Center for Politics de l’Université de Virginie.

Si la lutte pour la Chambre semble toujours proche alors que le décompte des voix commence à arriver de la côte ouest – où il pourrait y avoir plus d’une douzaine de courses serrées à la Chambre – il pourrait s’écouler des jours avant que le contrôle de la chambre ne soit connu, ont déclaré des experts.

La Californie prend généralement des semaines pour compter tous ses bulletins de vote, en partie parce qu’elle compte les bulletins de vote portant le cachet de la poste le jour du scrutin, même s’ils arrivent des jours après. Le Nevada et l’État de Washington autorisent également les bulletins de vote tardifs s’ils sont postés avant le 8 novembre, ce qui ralentit la marche vers les résultats finaux.

“Si la Chambre est vraiment sur le bord, cela importerait”, a déclaré Kondik.

Cela peut prendre plus de temps, peut-être des semaines de plus, pour savoir quel parti contrôlera le Sénat, avec des concours serrés en Pennsylvanie, en Arizona et en Géorgie susceptibles de déterminer le contrôle final.

Si la course au Sénat géorgien est aussi serrée que prévu et qu’aucun candidat n’obtient plus de 50% des voix, un second tour serait prévu le 6 décembre, laissant peut-être le contrôle de la chambre dans les limbes jusque-là.