EXPLICATEUR | Premier PM de couleur au Royaume-Uni : qui est Rishi Sunak ?

Rishi Sunak est sur le point de devenir le plus jeune Premier ministre du Royaume-Uni depuis plus de 200 ans.

Ceci après que ses adversaires en course se soient retirés de la course à la direction.

Sunak avait perdu son offre de PM face à Liz Truss plus tôt cette année. Truss a depuis démissionné.

Élu pour la première fois au parlement en 2015, Rishi Sunak est devenu lundi le plus jeune Premier ministre britannique en plus de 200 ans, chargé de diriger le pays à travers une crise économique et la colère croissante de certains électeurs.

C’est un retour remarquable pour Sunak qui a perdu une candidature à la direction de Liz Truss il y a moins de deux mois lorsqu’il a été accusé par certains membres du Parti conservateur d’avoir renversé leur héros, Boris Johnson.

L’un des politiciens les plus riches de Westminster, il entre à Downing Street face à la nécessité de procéder à de profondes coupes dans les dépenses publiques pour endiguer une crise budgétaire, ainsi que de s’attaquer à une crise du coût de la vie, à un hiver de grèves et à la guerre de la Russie en Ukraine.

Ses partisans disent que l’ancien ministre des Finances est une paire de mains sûres qui peut restaurer la crédibilité de la Grande-Bretagne auprès des investisseurs qui ont vendu les obligations et la livre sterling du pays après que le mini-budget de Truss ait proposé des réductions d’impôts avec peu de moyens de les financer.

Mais l’ancien analyste de Goldman Sachs et partenaire de fonds spéculatifs est également confronté à des défis au sein du parti conservateur au pouvoir, où certains législateurs le blâment pour son rôle dans l’éviction de Johnson et craignent qu’il n’ait pas ce qu’il faut pour gagner les élections.

COUVERTURE ROULANTE | Rishi Sunak remporte la course pour devenir le nouveau Premier ministre britannique

Le parti travailliste d’opposition le présentera probablement comme un membre de l’élite ultra-riche, déconnecté des pressions auxquelles sont confrontés des millions de personnes alors que la Grande-Bretagne glisse vers une récession, entraînée par la flambée des prix de la nourriture et de l’énergie.

Certains craignent qu’il ne puisse réunir un parti profondément divisé et s’habituant à se passer rapidement de dirigeants qu’ils n’aiment pas.

“Il n’a pas pu battre Liz Truss le mois dernier; il n’est pas devenu vainqueur des élections moins de deux mois plus tard”, a déclaré un haut législateur conservateur sous couvert d’anonymat après avoir soutenu Johnson dans sa tentative infructueuse de se représenter.

Sunak remplace Truss, qui a dit qu’elle démissionnerait il y a quatre jours mais qui l’a battu le 5 septembre avec 57% des voix des membres conservateurs. Ensuite, l’ancien ministre des Finances a décrit à plusieurs reprises les idées de son prédécesseur comme une économie de «conte de fées» qui effrayerait les marchés.

Il a eu raison, mais après une course à la direction accélérée, certains conservateurs disent douter de son engagement envers une vision de petit État de style Margaret Thatcher pour stimuler la croissance après avoir mis la Grande-Bretagne sur la voie du fardeau fiscal le plus élevé depuis les années 1950 avec une pandémie d’urgence dépenses pour sauver des emplois et de la protection sociale.

Lors de la déclaration de sa candidature, Sunak, 42 ​​ans, a déclaré qu’il avait un bilan qui montrait qu’il pouvait “réparer notre économie, unir notre parti et livrer pour notre pays”.

“Il y aura de l’intégrité, du professionnalisme et de la responsabilité à tous les niveaux du gouvernement que je dirige et je travaillerai jour après jour pour faire le travail”, a-t-il déclaré dans une critique voilée de Johnson, expulsé à cause d’un poste de Premier ministre scandalisé.

Indien

Né à Southampton en 1980 de parents hindous d’origine indienne punjabi, Sunak a parlé à plusieurs reprises au cours de la dernière campagne à la direction d’avoir aidé sa mère, qui dirigeait une pharmacie, avec les livres, la paie et les comptes.

Il a eu une éducation privilégiée – il est allé dans une école payante d’élite et est le dernier Premier ministre à avoir étudié la politique, la philosophie et l’économie à l’Université d’Oxford, après David Cameron et son prédécesseur, Truss.

Au cours de la dernière campagne à la direction, il a soutenu la création de lycées plus sélectifs après que de nouveaux ont été interdits par le parti travailliste de l’opposition, mais a déclaré à plusieurs reprises qu'”une éducation de classe mondiale” devrait être un droit de naissance.

Il sera également la première personne de couleur à devenir Premier ministre britannique. Ravi Kumar, 38 ans, membre du Parti conservateur travaillant dans une société financière de la ville de Nottingham, dans le centre de l’Angleterre, a décrit la nomination comme un “moment décisif”.

“J’ai grandi dans les années 80 et 90, et je ne pouvais même pas imaginer un Premier ministre non blanc de mon vivant… Donc, voir un dirigeant indien britannique est phénoménal”, a-t-il déclaré à Reuters.

Mais le mariage de Sunak avec la fille d’un milliardaire indien a fait craindre au sein du parti qu’il soit trop éloigné des préoccupations des électeurs ordinaires, dont certains sont contraints par la spirale de l’inflation de décider de dépenser leur argent en nourriture ou en chauffage.

Cela n’a pas aidé qu’en avril, l’épouse de Sunak ait été forcée de confirmer des informations selon lesquelles son statut de non-domiciliée signifiait qu’elle ne payait pas d’impôt sur tous ses revenus internationaux, ce à quoi elle a accepté de mettre fin.

“Rishi n’a jamais eu de découvert, il est donc habitué à avoir un compte du Trésor (ministère des Finances) et un compte courant”, a déclaré un initié conservateur qui avait soutenu Johnson.

“Rishi a de bonnes relations publiques mais une incapacité à être courageux et à être le chancelier du Brexit dont le Royaume-Uni a besoin”, a déclaré l’initié sous couvert d’anonymat.

Les partisans de Sunak disent qu’il est juste l’homme qui est nécessaire pour stabiliser financièrement le navire après que le soi-disant mini-budget de Truss ait ébranlé les marchés financiers, augmentant les emprunts du gouvernement et augmentant les hypothèques et craignant que les fonds de pension ne fassent faillite.

“Nous avons besoin de quelqu’un qui peut apporter une stabilité et une compétence économique éprouvée en ces temps difficiles, et Rishi Sunak est cette personne”, a déclaré Grant Shapps, nommé ministre de l’Intérieur britannique après que Truss a limogé son prédécesseur.

Shapps n’était que l’un des nombreux ministres à soutenir Sunak après que Johnson se soit retiré tard dimanche, surprenant et même provoquant la colère de ses propres partisans. Johnson n’a pas rendu public qui il a soutenu.

Champion

Sunak gravit rapidement les échelons du Parti conservateur, devenant, en 2020, l’un des plus jeunes ministres des Finances.

Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé la Grande-Bretagne, Sunak a abandonné l’instinct de petit État des conservateurs pour emprunter massivement et éviter le risque d’une dépression économique.

Cela a fait de lui l’un des politiciens les plus populaires du pays, car il a été félicité pour son aide aux entreprises et aux travailleurs.

Sur une photo qui a capturé le sentiment d’unité derrière ses plans de sauvetage, Sunak a posé devant son bureau de Downing Street, flanqué des chefs du plus grand groupe syndical britannique et d’un groupe d’employeurs de premier plan.

Mais ce consensus a disparu lorsque la Grande-Bretagne est sortie de la crise avec une dette supplémentaire de 400 milliards de livres, puis est tombée dans une crise du coût de la vie qui a entraîné encore plus de pressions sur les deniers publics.

Des sondages plus tôt cette année ont montré que son stock avait chuté avec le public, qui s’inquiétait de la crise du coût de la vie et était en colère qu’il ait augmenté les charges sociales alors que sa femme avait évité les prélèvements britanniques.

Le leader travailliste Keir Starmer devrait saisir la nomination d’un nouveau Premier ministre riche par les législateurs conservateurs plutôt que par le pays comme raison pour laquelle la Grande-Bretagne devrait faire face à des élections nationales avant qu’elles ne soient prévues dans deux ans.

“Je me concentre sur les millions de personnes qui ont du mal à payer leurs factures et qui ont maintenant des inquiétudes supplémentaires à propos de leur prêt hypothécaire. Je sais ce que cela fait”, a déclaré Starmer dimanche.

“Ils pourraient avoir un gouvernement travailliste stable.”