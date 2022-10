EXPLICATEUR : Pourquoi les résultats des élections en direct peuvent-ils fluctuer ?

Pourquoi les résultats des élections en direct peuvent-ils fluctuer ?

La réponse courte : les gens font parfois des fautes de frappe.

Alors que les bureaux électoraux locaux à travers les États-Unis comptent des millions de votes le soir des élections, ils partagent les résultats avec les bureaux de vote, qui les transmettent aux téléspectateurs qui regardent en direct sur leurs écrans de télévision, d’ordinateur portable ou de téléphone.

En cours de route, les humains rapportant ces résultats transposent parfois deux chiffres, ajoutent un zéro supplémentaire ou échangent les décomptes des candidats, provoquant l’apparition temporaire de faux décomptes de votes dans les graphiques d’actualités et les mises à jour des médias sociaux.

Voici pourquoi ce n’est pas grave :

ATTRAPÉ! … CORRIGER UNE ERREUR

Ces dernières années, les téléspectateurs aux yeux de faucon à la maison ont remarqué certains de ces brefs dérapages le soir des élections et les ont utilisés pour prétendre à tort qu’ils avaient surpris des réseaux de télévision ou des bureaux électoraux en train de changer ou de supprimer des votes pour truquer les résultats.

Cependant, ces petites erreurs ne sont pas le signe de quoi que ce soit de néfaste – et heureusement, les mesures de contrôle de la qualité dans les bureaux électoraux et les bureaux de vote garantissent qu’elles se produisent rarement et sont corrigées rapidement.

Dans les bureaux électoraux, les greffiers testent le matériel de vote avant le début du vote pour s’assurer que les tabulatrices fonctionnent correctement. Le jour du scrutin, les agents électoraux signalent tout problème avec les résultats, comme les différences entre le nombre d’électeurs qui ont voté et le nombre de votes enregistrés. Une fois le vote terminé, les responsables utilisent des processus de démarchage et de certification pour continuer à rechercher les écarts et vérifier les décomptes.

Les entreprises qui traquent les résultats des élections locales et les partagent avec les médias le soir des élections ont également mis en place des mesures de protection pour détecter les erreurs. Ces mesures comprennent la remise en question des données inhabituelles, l’utilisation d’un logiciel informatique pour identifier les écarts et l’emploi d’analystes du contrôle de la qualité pour vérifier les chiffres.

COMMENT L’AP FAIT-IL ?

L’Associated Press, l’une des nombreuses entreprises qui effectuent ce type de rapport de vote en temps réel, envoie des milliers de correspondants locaux aux bureaux électoraux du comté le soir des élections pour appeler les totaux bruts du décompte des voix. Les employés de l’AP qui prennent les appels des stringers posent des questions pour s’assurer que les informations sont exactes, notamment en demandant s’il y a des problèmes dans le comté du stringer et en contestant les détails si les résultats semblent suspects.

Étant donné que de nombreux États et comtés affichent les résultats de leurs soirées électorales sur des sites Web, certains membres du personnel de saisie des données AP surveillent ces sites et entrent également les résultats dans la base de données, des entrées qui sont également vérifiées et revérifiées.

Ensuite, des vérifications automatisées identifient les incohérences des données et les renvoient à un superviseur. Et l’équipe d’analystes à plein temps de l’AP en recherche électorale et en contrôle de la qualité surveille et examine les résultats pour détecter les anomalies.

QU’EN EST-IL DES RÉSEAUX ?

Edison Research, la société dont les données alimentent les reportages en direct des soirées électorales d’ABC, CBS, CNN et NBC, passe également par un processus de contrôle de la qualité au fur et à mesure que les votes arrivent et par la suite, a déclaré le vice-président exécutif Rob Farbman.

En outre, dans les principaux États et comtés, la société emploie deux personnes pour examiner chaque décompte des voix avant qu’il ne soit signalé.

Quelques erreurs sont inévitables, a déclaré Farbman, mais “elles sont toujours corrigées”.

La rédactrice de l’Associated Press, Meg Kinnard, a contribué à ce rapport depuis New York.

