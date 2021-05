EXPLICATEUR: Pourquoi les gens manifestent-ils à travers la Colombie?

Les manifestations ont commencé le 28 avril à propos des augmentations fiscales proposées sur les services publics, le carburant, les salaires et les retraites, mais elles se sont transformées en une demande générale pour que le gouvernement paie des dettes de longue date aux plus vulnérables de la société, tels que les peuples autochtones et afro-latinos. Même si l’administration a retiré la réforme fiscale, les manifestations se sont poursuivies et se sont multipliées à mesure que des informations faisaient état de violences policières, de décès et de disparitions.