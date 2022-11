EXPLICATEUR : Pourquoi le tremblement de terre peu profond en Indonésie a-t-il été si meurtrier ?

JAKARTA, Indonésie (AP) – Un tremblement de terre de magnitude 5,6 a fait plus de 160 morts et des centaines de blessés alors que des bâtiments se sont effondrés et des habitants terrifiés ont couru pour sauver leur vie sur l’île principale de Java en Indonésie.

Des corps ont continué d’être retirés des décombres mardi matin dans la ville la plus durement touchée de Cianjur, située dans la province de Java occidental la plus densément peuplée du pays et à quelque 217 kilomètres (135 miles) au sud de la capitale, Jakarta. Un certain nombre de personnes sont toujours portées disparues.

Alors que l’on s’attend généralement à ce que la magnitude cause des dommages légers aux bâtiments et autres structures, les experts affirment que la proximité des lignes de faille, la faible profondeur du tremblement de terre et l’infrastructure inadéquate qui ne peut pas résister aux tremblements de terre ont tous contribué aux dommages.

Voici un aperçu du tremblement de terre et des raisons pour lesquelles il a causé tant de ravages :

LE TREMBLEMENT DE TERRE DE LUNDI A-T-IL ÉTÉ CONSIDÉRÉ « FORT » ?

Le US Geological Survey a déclaré que le séisme de lundi en fin d’après-midi mesurait une magnitude de 5,6 et avait frappé à une profondeur de 10 kilomètres (6,2 miles).

Les tremblements de terre de cette ampleur ne causent généralement pas de dommages étendus aux infrastructures bien construites. Mais l’agence souligne : « Il n’y a pas une magnitude au-dessus de laquelle des dommages se produiront. Cela dépend d’autres variables, telles que la distance par rapport au tremblement de terre, le type de sol sur lequel vous vous trouvez, la construction du bâtiment » et d’autres facteurs.

Des dizaines de bâtiments ont été endommagés en Indonésie, dont des internats islamiques, un hôpital et d’autres installations publiques. Des routes et des ponts ont également été endommagés, et certaines parties de la région ont connu des pannes d’électricité.

ALORS POURQUOI LE TREMBLEMENT A-T-IL CAUSE TANT DE DOMMAGES ?

Les experts ont déclaré que la proximité des lignes de faille, la profondeur de la secousse et les bâtiments non construits à l’aide de méthodes antisismiques étaient des facteurs de dévastation.

“Même si le tremblement de terre était de taille moyenne, il (était) proche de la surface… et situé à l’intérieur des terres, près de l’endroit où vivent les gens”, a déclaré Gayatri Marliyani, professeur adjoint de géologie à l’Universitas Gadjah Mada, à Yogyakarta, en Indonésie. “L’énergie était encore suffisamment importante pour provoquer des secousses importantes qui ont entraîné des dommages.”

La zone la plus touchée est proche de plusieurs failles connues, a déclaré Marliyani.

Une faille est un endroit avec une longue cassure dans la roche qui forme la surface de la terre. Lorsqu’un tremblement de terre se produit sur l’une de ces failles, la roche d’un côté de la faille glisse par rapport à l’autre.

“La région a probablement le plus de failles intérieures par rapport aux autres parties de Java”, a déclaré Marliyani.

Elle a ajouté que bien que certaines failles bien connues se trouvent dans la région, il existe de nombreuses autres failles actives qui ne sont pas bien étudiées.

De nombreux bâtiments de la région ne sont pas non plus construits avec des conceptions antisismiques, ce qui a encore contribué aux dégâts, a déclaré Danny Hilman Natawidjaja, expert en géologie sismique au Centre de recherche en géotechnologie de l’Institut indonésien des sciences.

“Cela rend un tremblement de terre de cette taille et de cette profondeur encore plus destructeur”, a-t-il déclaré.

L’INDONESIE A-T-ELLE HABITUELLEMENT DES TREMBLEMENTS DE TERRE COMME CELUI-CI ?

Le pays de plus de 270 millions d’habitants est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur l’arc des volcans et des lignes de faille dans le bassin du Pacifique connu sous le nom de “Ceinture de feu”. La zone s’étend sur quelque 40 000 kilomètres (25 000 milles) et c’est là que se produisent la majorité des tremblements de terre dans le monde.

De nombreux tremblements de terre en Indonésie sont mineurs et ne causent que peu ou pas de dégâts. Mais il y a aussi eu des tremblements de terre meurtriers.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.

Un puissant tremblement de terre et un tsunami dans l’océan Indien en 2004 ont tué 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart en Indonésie.

