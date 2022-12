EXPLICATEUR : Pourquoi le Liban ne peut-il pas élire un président ?

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Le Liban est sans président depuis plus d’un mois, ses législateurs incapables de s’entendre sur un nouveau chef d’État. L’impasse bloque toute une série d’initiatives, allant de la mise en place de réformes structurelles pour un programme du Fonds monétaire international à l’autorisation de la chaîne de télévision publique du pays à diffuser la Coupe du monde.

Voici un aperçu du dernier épisode de paralysie politique dans le pays en crise.

QU’Y A-T-IL DERRIÈRE L’IMPASSE ?

Le président Michel Aoun, un allié du Hezbollah soutenu par l’Iran, a terminé son mandat de six ans le 30 octobre. Le parlement profondément divisé du Liban s’est réuni neuf fois pour élire un successeur et a échoué à chaque fois, aggravant la paralysie politique et bloquant les mesures pour atténuer un crise économique paralysante qui a plongé les trois quarts de la population dans la pauvreté.

Les sessions hebdomadaires sont devenues farfelues, la plupart des législateurs votant en blanc. D’autres ont écrit sur des candidats fictifs, notamment les anciens présidents Nelson Mandela d’Afrique du Sud et Salvador Allende du Chili. Les parlementaires quittent souvent la session à mi-parcours, ce qui entraîne l’absence de quorum.

La dernière période de paralysie du petit pays survient également alors qu’il s’efforce de raviver des liens tendus avec l’Arabie saoudite et d’autres États du Golfe, qui maintenaient autrefois le Liban à flot d’argent. La domination du Hezbollah dans la politique libanaise au cours de la dernière décennie et son soutien aux rebelles houthis du Yémen contre la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont provoqué la colère de Riyad. En 2021, l’Arabie saoudite a interdit les exportations agricoles du Liban, théoriquement en raison des expéditions utilisées pour faire passer de la drogue, et plus tard cette année-là, a interdit toutes les exportations libanaises après qu’un ministre a qualifié la guerre de l’Arabie saoudite au Yémen d'”absurde”.

Les experts disent que l’impasse est quelque peu liée aux pourparlers en cours entre l’Arabie saoudite et l’Iran à Bagdad, en Irak, visant à rétablir les relations diplomatiques.

“L’Arabie saoudite lie clairement les dossiers du Yémen et du Liban dans ses négociations avec la partie iranienne”, a déclaré Mohanad Hage Ali, chercheur principal au Carnegie Moyen-Orient. “Il essaie de s’affirmer en tant que partie prenante principale, et ce regain d’intérêt pourrait être lié au fait qu’il voit un avantage potentiel qui pourrait se traduire au Yémen.”

La paralysie du parlement libanais reflète cette impasse.

“Pour élire un président au Liban, vous devez d’abord trouver une personnalité consensuelle qui ne fait pas l’objet d’un veto des principaux acteurs libanais, et qui est approuvée et approuvée par les puissances régionales”, a déclaré Karim Emile Bitar, professeur de relations internationales à l’Université Saint de Beyrouth. Université Joseph. “Jusqu’à présent, vous avez un bras de fer entre l’axe irano-syrien soutenant le Hezbollah et, d’autre part, l’alliance plus proche des États-Unis et de l’Arabie saoudite.”

Le pays a fréquemment été témoin d’une paralysie politique au cours de sa courte et troublée histoire, notamment d’un vide présidentiel de plus de deux ans avant l’élection d’Aoun en 2016. En 2008, des affrontements armés ont éclaté pendant une semaine, avant que les politiciens ne se réunissent à Doha, au Qatar, pour parvenir à un règlement. un candidat présidentiel consensuel.

Ibrahim Mneimeh, un législateur réformiste indépendant, affirme que l’impasse est devenue le “statu quo” et estime que les partis traditionnels attendent une “ingérence étrangère” pour un règlement.

“Malheureusement, cela se produit encore et encore.” dit Mneimeh.

Dans le cadre du système de partage du pouvoir du Liban depuis son indépendance de la France en 1943, un président doit être issu de la secte catholique maronite ; le premier ministre est un sunnite et le président du parlement un chiite.

Alors que le Hezbollah n’a pas encore nommé publiquement de candidat, la perception du public est que le groupe soutient Sleiman Frangieh, un proche allié du parti et du président syrien Bashar Assad. Le candidat nominal du camp opposé au Hezbollah et qui décrit souvent le groupe comme un État dans l’État est le parlementaire Michel Moawad. Les deux candidats sont issus de familles politiques établies.

Moawad a reçu plus de voix que tout autre candidat, mais n’a pas réussi à obtenir la majorité et est largement considéré comme un personnage trop controversé pour atteindre la présidence. Pendant ce temps, le chef de l’armée libanaise, le général Joseph Aoun, aurait été discuté comme un candidat de consensus possible, bien que son nom n’apparaisse pas encore sur le bulletin de vote.

Le parlementaire Gebran Bassil, gendre du président Aoun, chef du parti Courant patriotique libre et allié du Hezbollah, a longtemps été considéré comme le successeur de choix d’Aoun. Bien qu’il semble hors de course en raison d’un soutien populaire limité et d’être la cible de sanctions américaines, lui et son parti n’ont pas encore approuvé un autre candidat.

QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS ?

En l’absence de développement pour sortir de l’impasse, la plupart des experts affirment que les blocs politiques se concentreront sur la tentative d’obtenir un maximum de concessions politiques, notamment en divisant la nomination des postes ministériels et supérieurs du gouvernement.

Un diplomate occidental qui avait rencontré la plupart des blocs politiques du Liban a déclaré à l’Associated Press qu’ils jouaient un “jeu d’attente”.

Hage Ali compare l’impasse actuelle à une partie de poker. “Vous gardez vos cartes cachées, vous ne clignez pas des yeux ou ne bronchez pas, et attendez que le côté tombe en panne”, a-t-il expliqué. “Tout le monde manœuvre à ce stade, soit en se présentant avec un bulletin blanc, soit en choisissant un candidat qui n’est pas viable.”

Pendant ce temps, les tensions entre groupes politiques hostiles au Liban continuent de s’aggraver.

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naim Kassem, a déclaré que le groupe n’accepterait pas un candidat qui s’oppose à son stock d’armes et soutient ce qu’il prétend être « le projet américano-israélien » au Liban.

Dans le camp adverse, Moawad a critiqué le Hezbollah et ses alliés pour avoir ruiné les liens avec le Golfe et la communauté internationale au sens large, et lors d’un panel de discussion, il a déclaré qu’il préférerait la paralysie à un nouveau président qui leur serait affilié.

“Nous assistons à une répétition du passé où le Hezbollah et ses alliés donnent au Liban deux choix : soit accepter leur candidat, soit avoir un vide présidentiel”, a déclaré Charles Jabbour, porte-parole du parti des Forces libanaises, un allié des Moawad.

On craint également qu’une paralysie prolongée ne retarde davantage un éventuel accord avec le FMI pour relancer son économie et renouveler la confiance des investisseurs dans le pays.

Le FMI a posé des conditions à la suite d’un accord de principe en avril dernier, notamment la modification de sa loi sur le secret bancaire, la restructuration de ses banques et la formalisation des contrôles de capitaux. Le Liban a besoin d’un président pour ratifier toutes les lois adoptées par le parlement.

En attendant, le Liban devrait avoir le deuxième taux d’inflation le plus élevé au monde en 2022.