EXPLICATEUR | Pourquoi la livre sterling est-elle en chute libre ?

Alors que la livre sterling chute en valeur, le dollar américain vole haut.

Dans un contexte tumultueux qui comprend la guerre en Ukraine, la flambée des prix et les blocages du COVID en Chine, les fortes fluctuations de certaines des principales devises mondiales injectent une nouvelle incertitude dans les perspectives économiques mondiales.

Pourquoi la livre sterling est-elle en chute libre ?

Lundi, la livre a chuté à un niveau record par rapport au dollar américain alors que les investisseurs se sont précipités pour vendre la monnaie et les obligations d’État lors d’un important vote de défiance dans les plans économiques de la nouvelle Première ministre Liz Truss, qui comprennent d’importantes réductions d’impôts financées par de fortes augmentations. dans les emprunts du gouvernement.

La livre à un moment donné dans le commerce asiatique a chuté aussi bas que 1,0327 $, dépassant le précédent record atteint en 1985, avant de récupérer une partie de sa valeur.

Le rand s’échangeait pour la dernière fois à 19,43 rands contre la livre, contre environ 21,20 rands au début de 2022.

Le prix des obligations britanniques à 5 ans – par lesquelles les investisseurs prêtent de l’argent au gouvernement en échange d’intérêts – a enregistré la plus forte baisse depuis au moins 1991.

Dans le cadre du “mini budget” du chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng annoncé vendredi, le Royaume-Uni propose les plus importantes réductions d’impôts en 50 ans, notamment la suppression du taux d’imposition de 45% sur les revenus supérieurs à 150 000 livres (2,9 millions de rands).

Les réductions d’impôts, ainsi qu’un plan visant à soutenir les factures énergétiques croissantes des ménages, obligeront le gouvernement à emprunter 72 milliards de livres supplémentaires (1,4 billion de rands) au cours des six prochains mois seulement.

Comme pour les autres biens et services, la valeur de la plupart des principales devises mondiales fonctionne selon le principe de l’offre et de la demande.

Lorsque la demande pour une devise particulière est élevée, le prix augmente et vice versa.

La valeur en chute libre de la livre indique que les investisseurs s’inquiètent de la capacité du Royaume-Uni à gérer autant de dettes supplémentaires, d’autant plus que la hausse des taux d’intérêt rend les emprunts beaucoup plus coûteux.

Lundi, Raphael Bostic, un haut responsable de la Fed américaine, a averti que la refonte fiscale avait “vraiment accru l’incertitude” et accru le risque d’une récession mondiale.

“La confiance dans l’économie britannique est faible en ce moment”, a déclaré Pao-Lin Tien, professeur adjoint d’économie à l’Université George Washington, à Al Jazeera.

“La politique économique du nouveau Premier ministre consistant à réduire les impôts des riches n’est pas très populaire, et le consensus est qu’elle ne fonctionnera pas pour stimuler l’économie.”

Alors que les plans fiscaux du Royaume-Uni ont été le premier déclencheur de la chute libre de la livre, les économistes affirment que la confiance des investisseurs dans l’économie britannique diminue depuis un certain temps en raison de développements tels que le Brexit.

“La livre sterling souffre depuis longtemps des décisions politiques au Royaume-Uni”, a déclaré Alexander Tziamalis, maître de conférences en économie à l’Université Sheffield Hallam, à Al Jazeera.

“Il a été touché par le Brexit et est également confronté à la perspective d’un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Ecosse et d’une guerre commerciale potentielle avec l’UE à propos du protocole d’Irlande du Nord.”

Que peut faire le Royaume-Uni pour arrêter le déclin de la livre ?

Le principal outil disponible pour soutenir la livre, ou toute autre devise en baisse, est d’augmenter les taux d’intérêt afin d’attirer les investisseurs étrangers avec de meilleurs rendements.

Lundi, Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, a déclaré que la banque centrale n’hésiterait pas à relever les taux si nécessaire.

Mais malgré les appels de certains économistes à une action d’urgence, la banque centrale du Royaume-Uni a opté contre une hausse imprévue des taux, faisant chuter la livre à 1,06 $ après avoir réalisé des gains antérieurs.

“La Banque d’Angleterre et la Banque du Japon peuvent décider d’augmenter les taux pour correspondre à la hausse des taux d’intérêt américains”, a déclaré Tien, professeur à l’Université George Washington.

“Cela aidera, mais si les investisseurs ne voient pas des actions suffisamment agressives de la part de la BoE ou de la BoJ – donc pas seulement une augmentation des taux, mais une augmentation des taux plus importante que prévu – cela n’aidera pas beaucoup avec les valeurs des devises. Le problème avec des hausses de taux d’intérêt massives et agressives, c’est qu’elles risquent de plonger l’économie dans une récession, ce que personne ne veut voir.

Les gouvernements peuvent également intervenir en rachetant leur propre monnaie pour soutenir sa valeur, bien que cela soit mal vu par de nombreuses économies et risque d’invoquer des sanctions commerciales.

“La livre et le yen sont des taux de change officiellement flottants, les gouvernements ne devraient pas et n’interviennent pas souvent sur le marché des changes”, a déclaré Tien.

Pourquoi le dollar américain est-il si fort ?

La force du dollar américain, qui est sur une trajectoire haussière depuis la mi-2021 et a atteint le mois dernier un sommet en 20 ans contre six grandes devises, a deux principaux moteurs.

Le premier est la confiance dans l’économie américaine par rapport à ses pairs.

De la même manière qu’une devise qui s’affaiblit reflète une baisse de la confiance des investisseurs dans l’économie d’un pays, une devise qui se renforce indique un vote de confiance dans les fondamentaux d’une économie.

Alors que l’économie américaine lutte contre une inflation élevée et une croissance en berne, le dollar est depuis longtemps considéré par les investisseurs comme un pari fiable.

“Le dollar américain a toujours été considéré comme un refuge pour les investisseurs car les États-Unis sont une économie si forte et si grande, donc s’il y a une incertitude mondiale, c’est toujours un pari sûr de détenir des dollars américains car ils conservent bien leur valeur”, a déclaré Tien. .

“Ainsi, avec la guerre en Ukraine, les problèmes économiques et politiques en Europe, la forte inflation, etc., il n’est pas surprenant que les investisseurs se tournent vers le dollar américain.”

Marc Chandler, stratège en chef du marché au cabinet de conseil financier Bannockburn Global Forex, a déclaré que les États-Unis semblaient être une valeur sûre pour les investisseurs à la lumière des événements mondiaux, même s’ils ont enregistré une croissance négative au cours des deux derniers trimestres.

“Les plus grands rivaux américains se sont tiré une balle dans le pied. Je pense ici à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à la politique zéro Covid de la Chine qui a perturbé la croissance », a déclaré Chandler à Al Jazeera.

« Les alliés américains ont également de sérieux combats. Le Japon est le seul pays du G10 à ne pas augmenter ses taux d’intérêt. La Chine a en fait récemment réduit ses taux. L’Europe est au bord de la récession et le nouveau gouvernement du Royaume-Uni a suscité des discussions de crise avec sa relance budgétaire qui aggrave son déficit courant.

Le deuxième moteur de la hausse du dollar est la hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, qui a augmenté le coût d’emprunt dans le but de maîtriser la flambée de l’inflation.

Les déposants dans les banques américaines bénéficiant des taux d’intérêt, les investisseurs ont été davantage encouragés à échanger d’autres devises contre des dollars, ce qui a fait grimper le prix du billet vert.

“Bien sûr, les banques centrales d’autres juridictions comme le Royaume-Uni ont également augmenté les taux d’intérêt, et la zone euro prévoit de faire de même. Mais ils n’agissent pas aussi agressivement que les États-Unis », a déclaré Tziamalis, professeur d’économie à l’Université Sheffield Hallam.

“Pendant ce temps, le Japon ne se resserre pas du tout, donc le résultat net est encore une plus grande demande étrangère pour les billets verts.”

Qui sont les gagnants et les perdants ?

Pour les consommateurs américains, un dollar plus fort signifie des produits importés moins chers dans les magasins et des vacances plus abordables à l’étranger.

Pour tous les autres, le tableau est moins rose.

Non seulement un dollar plus fort signifie des importations américaines plus chères et des voyages aux États-Unis, mais il est susceptible d’exacerber l’inflation en général dans d’autres pays.

Le pétrole et d’autres matières premières telles que les métaux et le bois sont généralement négociés en dollars, ce qui augmente leur coût en monnaie locale. La hausse des prix de l’énergie fera à son tour augmenter le coût des autres biens et services.

“La seule exception est les États-Unis, où un dollar plus fort rend moins cher l’importation de produits de consommation et pourrait donc aider à maîtriser l’inflation”, a déclaré Tziamalis.

La force du dollar rend également plus difficile pour de nombreux pays en développement de rembourser leurs dettes, qui sont souvent libellées en dollars américains.

“En conséquence, de nombreux pays auront du mal à trouver une quantité toujours croissante de monnaie locale pour rembourser leurs dettes”, a déclaré Tziamalis.

« Ces pays devront soit taxer davantage leurs économies, émettre de la monnaie locale inflationniste ou simplement emprunter davantage. Les résultats pourraient être une profonde récession, une hyperinflation, une crise de la dette souveraine ou les trois ensemble, selon la voie choisie.