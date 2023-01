EXPLICATEUR : Pourquoi la crise économique syrienne a-t-elle atteint un nouveau creux ?

BEYROUTH – L’économie syrienne a atteint son point le plus bas depuis le début de sa guerre civile il y a près de 12 ans, avec une inflation galopante, une chute de la monnaie et de graves pénuries de carburant dans les zones contrôlées par le gouvernement et les rebelles.

“Étant donné les frontières ouvertes entre la Syrie et le Liban et les deux (étant) des économies de plus en plus basées sur l’argent”, leurs marchés sont inextricablement liés, a déclaré Nasser Saidi, ancien ministre libanais de l’économie. L’effondrement de la monnaie et la suppression des subventions au Liban ont entraîné une dévaluation et des prix plus élevés en Syrie, a-t-il dit.