EXPLICATEUR : Pourquoi la crise économique syrienne a-t-elle atteint un nouveau creux ?

BEYROUTH (AP) – L’économie syrienne a atteint son point le plus bas depuis le début de sa guerre civile il y a près de 12 ans, avec une inflation galopante, une chute de la monnaie et de graves pénuries de carburant dans les zones contrôlées par le gouvernement et les rebelles.

La vie à Damas s’est presque arrêtée. Les rues sont presque vides de voitures, les ménages reçoivent au mieux quelques heures d’électricité par jour et le coût de la nourriture et d’autres produits de première nécessité a monté en flèche.

La douleur économique croissante a conduit à des manifestations dans les zones contrôlées par le gouvernement du président Bashar Assad, parfois rencontrées par une réponse violente.

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles la situation économique est devenue si grave et des implications potentielles.

QUELLE EST LA GRAVITÉ DE LA CRISE ?

La livre syrienne a atteint un plus bas historique de 7 000 livres pour un dollar sur le marché noir la semaine dernière avant de rebondir à environ 6 000. C’est toujours un plongeon important, étant donné que le taux était d’environ 3 600 il y a un an. La banque centrale a augmenté le taux de change officiel de 3 015 à 4 522 lundi, essayant apparemment d’inciter les gens à utiliser le taux officiel plutôt que de commercer sur le marché noir.

Au milieu des pénuries de carburant, le gouvernement a augmenté le prix de l’essence et du diesel. Au prix officiel, 20 litres (5 gallons) d’essence coûtent désormais près d’un mois complet de salaire pour un fonctionnaire moyen, soit environ 150 000 livres syriennes, soit 25 dollars au taux du marché noir. Certains employés ont cessé de se présenter au travail parce qu’ils n’ont pas les moyens de se déplacer.

Étant donné que les salaires sont loin de couvrir le coût de la vie, la plupart des gens “vivent des envois de fonds, ils vivent de deux ou trois emplois et de l’aide humanitaire”, a déclaré Joseph Daher, chercheur helvético-syrien et professeur à l’Institut universitaire européen. à Florence, Italie.

Geir Pedersen, l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU le 21 décembre que « les besoins du peuple syrien ont atteint les pires niveaux depuis le début du conflit ».

Des manifestations ont éclaté dans certaines zones contrôlées par le gouvernement, en particulier dans les villes de Sweida et Daraa dans le sud. À Sweida le mois dernier, un manifestant et un policier ont été tués après qu’une manifestation a tourné à la violence.

QU’EST-CE QUI CAUSE LA DÉTÉRIORATION ?

Outre des années de guerre, de sanctions et de corruption généralisée, l’économie syrienne a traversé une série de chocs depuis 2019, à commencer par l’effondrement du système financier libanais cette année-là.

“Étant donné les frontières ouvertes entre la Syrie et le Liban et les deux (étant) des économies de plus en plus basées sur l’argent”, leurs marchés sont inextricablement liés, a déclaré Nasser Saidi, ancien ministre libanais de l’économie. L’effondrement de la monnaie et la suppression des subventions au Liban ont entraîné une dévaluation et des prix plus élevés en Syrie, a-t-il dit.

La Syrie a également été touchée par le ralentissement économique mondial causé par la pandémie de COVID-19 et la guerre de la Russie en Ukraine, qui a fait grimper les prix mondiaux du carburant et détourné l’attention et les ressources de l’allié de Damas, Moscou.

Mais le facteur le plus crucial est un récent ralentissement des expéditions de pétrole en provenance d’Iran, qui a été la principale source de carburant de Damas depuis les premières années du conflit, ont déclaré des analystes. Avant la guerre, la Syrie était un pays exportateur de pétrole. Maintenant, ses plus grands gisements de pétrole, dans l’est du pays, sont contrôlés par des groupes dirigés par les Kurdes soutenus par les États-Unis, Damas doit donc importer du pétrole.

Jihad Yazigi, économiste et rédacteur en chef du Syria Report, a noté que Damas achète du pétrole à l’Iran à crédit, mais «quand ils vendent le pétrole sur les marchés… ils le vendent au comptant». Ainsi, l’épreuve de force sur l’approvisionnement en pétrole diminue également l’approvisionnement en liquidités du gouvernement.

Le ministre syrien du Pétrole, Bassam Toamah, s’adressant à la télévision d’État en novembre, a imputé les pénuries de carburant aux sanctions occidentales et aux longs retards dans l’approvisionnement en pétrole, sans expliquer les raisons de ces retards.

Les responsables iraniens n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

QUELLE EST LA SITUATION DANS LES ZONES CONTRÔLÉES PAR L’OPPOSITION ?

Chaque année, les résidents des camps de déplacés de fortune dans le dernier bastion tenu par les rebelles dans la province d’Idlib, au nord-ouest, subissent des tempêtes et un temps glacial.

Cet hiver, ils ont également été touchés par la crise économique dans la Turquie voisine, qui contrôle de vastes étendues de territoire, ainsi que par la hausse des prix et la diminution de l’aide causée par la guerre en Ukraine, ont déclaré des analystes. Idlib a vu de longues conduites de carburant.

Pendant ce temps, une bataille récurrente entre la Russie et d’autres acteurs internationaux pour permettre à l’aide de traverser la frontière de la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie se déroule aux Nations Unies.

Une prolongation de six mois du mécanisme d’aide transfrontalière doit expirer mardi, avec un vote du Conseil de sécurité de l’ONU pour le renouveler prévu la veille. La Russie souhaite que les livraisons d’aide passent par Damas, arguant que l’aide provenant de la Turquie est exploitée par des groupes armés et que la communauté internationale ne fournit pas une aide suffisante aux habitants des zones contrôlées par le gouvernement.

Les organisations humanitaires brossent cependant un tableau désastreux des conséquences de la coupure de l’aide transfrontalière.

Tanya Evans, directrice nationale de l’International Rescue Committee, a déclaré que les prix du carburant et des denrées alimentaires augmentaient, tandis que le financement de l’aide humanitaire diminuait. Ceci, combiné au climat hivernal et à une épidémie de choléra, “sera un mélange mortel si la seule bouée de sauvetage qui reste dans cette partie de la Syrie est fermée”, a-t-elle déclaré.

UN AUTRE SOULÈVEMENT DE MASSE POURRAIT-IL SURVENIR ?

Si la crise continue, il y aura probablement plus de protestations, ont déclaré les analystes. Mais ils ont largement écarté la possibilité d’un nouveau soulèvement national contre le gouvernement comme celui qui a éclaté en 2011, provoquant une répression sanglante qui a plongé le pays dans la guerre civile.

Daher a noté que les récentes manifestations ont été fragmentées et localisées.

Pour l’instant, a-t-il dit, le pays continuera probablement à boiter avec l’aide de l’aide et des envois de fonds de l’étranger. Les Syriens interrogés dans le cadre d’une étude qui sera bientôt publiée ont déclaré recevoir en moyenne 100 à 200 dollars par mois de parents à l’étranger, a déclaré Daher.

“Les gens sont très fatigués et pensent avant tout à survivre”, a-t-il déclaré. “Et il n’y a pas d’alternative politique pour traduire cette frustration socio-économique en une frustration politique.”

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Bassem Mroue à Beyrouth, Albert Aji à Damas et Ghaith al-Sayed à Idlib, en Syrie, ont contribué à ce rapport.

Abby Sewell, l’Associated Press