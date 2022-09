EXPLICATEUR : Pourquoi la Chine est-elle si en colère contre le rapport de l’ONU sur le Xinjiang ?

BEIJING (AP) – La Chine a réagi avec fureur à un rapport des Nations Unies sur les violations présumées des droits de l’homme dans sa région du nord-ouest du Xinjiang ciblant les Ouïghours et d’autres minorités ethniques principalement musulmanes.

Le rapport est en préparation depuis des années et a été publié malgré les efforts chinois pour le retarder ou le bloquer, conscient de la façon dont il pourrait valider les affirmations selon lesquelles plus d’un million de membres de minorités ethniques ont été envoyés de force dans des centres qui, selon eux, étaient destinés à la formation professionnelle.

Ceux qui ont été détenus, leurs proches et les groupes de surveillance les décrivent comme des centres de rééducation aux allures de prison où les détenus étaient contraints de dénoncer l’islam et leur culture traditionnelle, tout en jurant fidélité au Parti communiste au pouvoir.

Les camps font partie d’une vaste campagne de répression au Xinjiang, qui comprendrait des stérilisations involontaires de femmes, du travail forcé, la démolition de mosquées et d’autres sites religieux, la séparation d’enfants musulmans de leurs familles et le harcèlement de membres de minorités vivant à l’étranger.

OÙ SE TROUVE LE XINJIANG ET POURQUOI EST-IL IMPORTANT POUR LA CHINE ?

Le Xinjiang est une région vaste mais peu peuplée de montagnes, de forêts et de déserts dans l’extrême nord-ouest de la Chine qui borde la Russie, le Pakistan et plusieurs pays d’Asie centrale. L’ancienne route de la soie en parcourait certaines parties et diverses nationalités et empires chinois contrôlaient ses villes et ses oasis au fil des siècles, le Parti communiste prenant le contrôle total après sa victoire de 1949 dans la guerre civile chinoise.

La région contient une richesse de ressources naturelles, notamment du pétrole, du gaz et des minéraux de terres rares, mais sa valeur la plus importante est peut-être celle de tampon stratégique qui étend l’influence de la Chine vers l’ouest. Alors que la Chine et la Russie ont largement aligné leurs politiques étrangères ces dernières années, le Xinjiang était en première ligne de leur rivalité de la guerre froide et reste important en tant qu’affirmation de l’influence chinoise dans l’arrière-cour de Moscou.

QU’EST-CE QUI A PROVOQUÉ LA RÉPRESSION DE LA CHINE CONTRE LES MINORITÉS ?

Les Ouïghours du Xinjiang, ainsi que les Kazakhs et les Kirghizes étroitement apparentés, sont principalement des musulmans turcs qui sont culturellement, religieusement et linguistiquement distincts du groupe ethnique Han dominant en Chine. La répression sous le régime communiste, en particulier pendant la Révolution culturelle violente et xénophobe de 1966-1976, a suscité une profonde animosité au Xinjiang envers le gouvernement, aggravée par la migration des Han dans la région et leur domination de la vie politique et économique.

Les Ouïghours ont établi deux gouvernements indépendants de courte durée au Xinjiang avant la prise du pouvoir par le Parti communiste, et le désir d’autonomie a perduré et a été nourri par le ressentiment contre la domination chinoise autoritaire. Un mouvement de protestation a commencé dans les années 1990 et est resté à un niveau relativement bas jusqu’à ce qu’une colère bouillonnante explose lors d’une émeute en 2009 dans la capitale régionale d’Urumqi qui a fait environ 200 morts. D’autres violences ont suivi au Xinjiang et jusqu’à Pékin, incitant le dirigeant chinois Xi Jinping à ordonner une répression massive à partir de 2014.

QUELLE EST LA BASE DES ACCUSATIONS DE L’ONU ?

Avec la bénédiction de Xi, le chef de la ligne dure du Xinjiang, Chen Quanguo, qui a pris ses fonctions en 2016, a commencé à envoyer des Ouïghours et d’autres dans un vaste réseau de camps fortifiés sans procédure légale régulière. On ne sait toujours pas quels critères ont été utilisés pour déterminer si une personne devait être envoyée pour ce que les autorités ont appelé une reconversion ou une déradicalisation, mais ceux qui montraient des tendances religieuses, les personnes bien éduquées et toute personne ayant des liens avec l’étranger étaient particulièrement sensibles.

Les conditions dans les camps ont été décrites comme surpeuplées et insalubres, les personnes à l’intérieur étant forcées de renoncer à leur religion et à leur culture et de louer Xi et le Parti communiste. Des peines sévères ont été infligées à ceux qui refusaient de se conformer et la durée des peines était indéterminée. Alors que la Chine affirme avoir fermé les camps, nombre de ceux qui sont détenus ont depuis été condamnés à de longues peines de prison dans un système qui reste extrêmement opaque. Les États-Unis et d’autres ont qualifié la politique de la Chine contre les minorités du Xinjiang de « génocide ».

QUELLE A ÉTÉ LA RÉPONSE DE LA CHINE ?

La Chine a toujours nié avoir ciblé les Ouïghours et d’autres pour leur religion et leur culture, dénonçant les accusations comme une confection de mensonges par l’Occident et affirmant que sa répression visait à écraser le séparatisme, le terrorisme et l’extrémisme religieux. Il a déclaré que la participation au camp était volontaire et qu’aucun droit de l’homme n’avait été bafoué, bien que des documents internes chinois aient fréquemment contredit ces affirmations.

Pékin a également cité des visites soigneusement chorégraphiées de journalistes, de diplomates et, plus récemment, de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet, pour valider ses affirmations. Certains observateurs affirment que la vague de critiques a peut-être incité Pékin à mettre fin aux détentions plus tôt que prévu pour sauver sa réputation parmi les nations musulmanes et dans le monde en développement.

Dans une note accompagnant le rapport de l’ONU, la mission diplomatique chinoise à Genève a fait part de sa ferme opposition aux conclusions, qui, selon elle, ignorent les réalisations en matière de droits de l’homme au Xinjiang et les dommages causés par le terrorisme et l’extrémisme à la population.

“Sur la base de la désinformation et des mensonges fabriqués par les forces anti-chinoises et par présomption de culpabilité, la soi-disant” évaluation “déforme les lois chinoises, diffame et calomnie gratuitement la Chine et s’immisce dans les affaires intérieures de la Chine”, indique en partie la note. .

QUEL SERA LE RÉSULTAT POUR LA CHINE ?

Les dirigeants autoritaires chinois ont ouvertement défié les critiques de leurs politiques au Xinjiang, mais n’ont pas réussi à contrecarrer les sanctions internationales contre les responsables impliqués et les interdictions sur le coton et d’autres produits de la région. La publication du rapport intervient malgré l’influence croissante de la Chine au sein de l’ONU et sa campagne de pression contre les critiques de la communauté des droits de l’homme.

La Chine a maintenu son défi et semble croire que ses politiques ont été efficaces et devraient se poursuivre, malgré les coûts pour sa réputation internationale. Jeudi, son ministère des Affaires étrangères s’est moqué du rapport de l’ONU, affirmant qu’il était “orchestré et produit par les États-Unis et certaines forces occidentales et qu’il est totalement illégal et nul”.

“C’est un patchwork de fausses informations qui sert d’outil politique aux États-Unis et à d’autres pays occidentaux pour utiliser stratégiquement le Xinjiang pour contenir la Chine”, a déclaré le porte-parole du ministère, Wang Wenbin.

