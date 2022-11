EXPLICATEUR : Où en est la remise des prêts étudiants ?

Une cour d’appel fédérale à Saint-Louis a créé un autre obstacle au plan du président Joe Biden visant à fournir à des millions d’emprunteurs jusqu’à 20 000 $ chacun en remise de prêt étudiant fédéral.

Le tribunal a accepté lundi une injonction préliminaire mettant fin au programme dans l’une des nombreuses affaires contestant le plan d’allégement de la dette.

Avec le programme de remise en attente, des millions d’emprunteurs ont commencé à se demander s’ils obtiendront un allégement de la dette. Le sort du plan finira probablement par se retrouver devant la Cour suprême.

Voici où en sont les choses :

COMMENT FONCTIONNE LE PLAN DE PARDON

Le plan d’annulation de la dette annoncé en août annulerait 10 000 $ de dette de prêt étudiant pour ceux qui gagnent moins de 125 000 $ ou les ménages dont le revenu est inférieur à 250 000 $. Les bénéficiaires de la subvention Pell, qui démontrent généralement des besoins financiers plus importants, obtiendraient une remise de dette supplémentaire de 10 000 $.

Les étudiants sont éligibles si leurs prêts ont été décaissés avant le 1er juillet. Le plan rend 43 millions d’emprunteurs éligibles à une remise de dette, dont 20 millions qui pourraient voir leur dette entièrement effacée, selon l’administration.

Le Bureau du budget du Congrès a déclaré que le programme coûterait environ 400 milliards de dollars au cours des trois prochaines décennies.

La Maison Blanche a déclaré que 26 millions de personnes avaient demandé un allégement de la dette et que 16 millions de personnes avaient déjà fait approuver leur allégement.

UN MAINTIEN SUR LE PLAN EST PROLONGÉ

La décision lundi a été rendue par un panel de trois juges de la 8e US Circuit Court of Appeals à St. Louis, qui a envisagé un effort des États dirigés par les républicains du Nebraska, de l’Iowa, du Kansas, du Missouri, de l’Arkansas et de la Caroline du Sud pour bloquer le programme de remise de prêt.

La décision du panel composé de trois personnes nommées par les républicains – l’une a été nommée par le président George W. Bush et deux par le président Donald Trump – prolonge la suspension jusqu’à ce que la question soit résolue devant le tribunal. Auparavant, le tribunal l’avait temporairement suspendu.

Le procureur général du Nebraska, Doug Peterson, un républicain, a déclaré dans un communiqué que la décision “reconnaît que cette tentative de pardonner plus de 400 milliards de dollars de prêts étudiants menace de graves dommages à l’économie qui ne peuvent être réparés”.

Un message sollicitant des commentaires de la Maison Blanche n’a pas été immédiatement renvoyé.

UN JUGE DU TEXAS A TROUVÉ BIDEN DÉPASSÉ

Jeudi, le juge de district américain Mark Pittman – nommé par l’ancien président Donald Trump basé à Fort Worth, au Texas – a statué que le programme usurpait le pouvoir du Congrès de faire des lois. L’administration a immédiatement déposé un avis d’appel.

Pittman a déclaré que la loi de 2003 sur les opportunités de secours dans l’enseignement supérieur pour les étudiants, communément appelée loi HEROES, ne prévoyait pas l’autorisation du programme de remise de prêt.

La loi permet au secrétaire à l’éducation de renoncer ou de modifier les conditions des prêts étudiants fédéraux en temps de guerre ou d’urgence nationale. L’administration a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait créé une urgence nationale.

Mais Pittman a déclaré qu’un programme aussi massif nécessitait une autorisation claire du Congrès.

Le plan a fait face à d’autres défis juridiques. En octobre, la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett a rejeté un appel d’un groupe de contribuables du Wisconsin. Un juge fédéral avait précédemment rejeté le procès du groupe, estimant qu’il n’avait pas le droit légal ou la qualité pour porter l’affaire.

LA RÈGLE DU TEXAS A PORTÉ UN COUP AU PLAN

La décision de Pittman annule l’argument juridique sous-jacent utilisé pour justifier le plan de Biden. Auparavant, la Maison Blanche a pu esquiver les attaques judiciaires faites dans le cadre de poursuites en peaufinant les détails du programme.

Un procès a fait valoir que l’annulation automatique de la dette obligerait les emprunteurs à payer des impôts plus lourds dans les États qui imposent une taxe sur la dette annulée. L’administration a réagi en permettant aux emprunteurs de se retirer. Une autre poursuite alléguait que le plan de Biden nuirait aux institutions financières qui gagnent des revenus sur certains types de prêts étudiants fédéraux. La Maison Blanche a réagi en retirant ces prêts du plan.

La décision du Texas, cependant, soutient que la loi HEROES n’autorise pas l’annulation massive de la dette. La loi accorde au ministère de l’Éducation une grande flexibilité lors des urgences nationales, mais le juge a statué qu’il n’était pas clair si l’annulation de la dette était une réponse nécessaire au COVID-19, notant que Biden avait récemment déclaré la fin de la pandémie.

L’AFFAIRE EST-ELLE ENVOYÉE À LA COUR SUPRÊME ?

La situation juridique est compliquée en raison des nombreux procès. Il est probable que l’affaire du Texas et le procès intenté par les six États feront l’objet d’un appel devant la Cour suprême. Avant d’atteindre ce niveau, les cours d’appel des 5e et 8e circuits – toutes deux dominées par des juges conservateurs – statueront séparément dans chaque cas.

L’affaire devant le 8e circuit pourrait bientôt se retrouver devant la Cour suprême maintenant que le panel a accordé l’injonction demandée par les six États dirigés par le GOP.

De même, l’administration a signalé qu’elle ferait appel de la décision du Texas. Si la Cour d’appel du 5ème circuit des États-Unis est invitée à bloquer la décision de Pittman en attendant l’appel, la partie perdante pourrait alors se tourner vers la Cour suprême.

Dans les deux cas, les cours d’appel ne rendraient pas de décision définitive sur la validité du programme, mais sur la question de savoir s’il peut aller de l’avant pendant que les contestations se poursuivent.

Entre-temps, l’administration Biden n’accepte plus les demandes de remise de prêt étudiant.

The Associated Press