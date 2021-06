EXPLICATEUR : L’importance de la nouvelle station spatiale chinoise

Le commandant de mission Nie Haisheng, 56 ans, et les autres astronautes Liu Boming, 54 ans, et Tang Hongbo, 45 ans, sont d’anciens pilotes de l’armée de l’air de l’Armée populaire de libération avec des diplômes universitaires et une solide formation scientifique. Jusqu’à présent, tous les astronautes chinois ont été recrutés dans l’armée, soulignant ses liens étroits avec le programme spatial.