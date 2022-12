EXPLICATEUR | Le nouveau Fonds social pour le climat européen peut-il protéger les pauvres contre la hausse du coût du carbone ?

L’UE encourage les entreprises à réduire la pollution en augmentant les prix du carbone, ce qui peut augmenter le coût des carburants.

Un Fonds social pour le climat d’environ 87 milliards d’euros a été créé pour atténuer le coup porté aux ménages et aux petites entreprises.

Le nouveau système de tarification du carbone pourrait être approuvé au début de 2023, mais les règles pourraient entrer en vigueur quatre ans plus tard.

Alors que l’Union européenne se prépare à étendre les contrôles sur les émissions de carbone qui chauffent la planète au chauffage et aux transports, les politiciens se méfient des troubles sociaux déclenchés en France en 2018 lorsque le gouvernement a augmenté les taxes sur le diesel, frappant durement les consommateurs.

Les protestations des “gilets jaunes” contre la hausse du coût de la vie et l’injustice perçue de faire payer les gens ordinaires pour les mesures climatiques ont forcé un revirement politique – et ont été largement considérées comme une leçon sur la nécessité de rendre la transition verte équitable.

Un nouvel accord visant à refondre le marché du carbone de l’UE à partir de 2027 en réduisant les émissions plus rapidement et en imposant de nouveaux coûts de CO2 aux bâtiments et aux carburants pour le transport routier comprend également un fonds pour amortir le coup de la hausse des prix pour les ménages et les petites entreprises, et pour les aider à investir dans les rénovations et véhicules électriques.

Voici ce que vous devez savoir sur le Fonds social pour le climat :

Pourquoi l’UE crée-t-elle un Fonds social pour le climat ?

Annoncé pour la première fois en juillet 2021, le fonds a été développé dans le cadre de négociations pour réformer le système d’échange de quotas d’émission (ETS) de l’UE, qui limite la pollution par le carbone de milliers d’usines et de centrales électriques.

L’ETS fonctionne selon le “principe du pollueur-payeur”, pour obliger les entreprises à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone et à investir dans des énergies plus vertes et dans l’efficacité énergétique en mettant un prix sur le carbone.

Le programme est désormais étendu à d’autres secteurs, afin de permettre à l’UE d’atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2030.

Dans le cadre du programme ETS II mis à jour, qui s’étendra aux bâtiments et au carburant pour le transport routier, on craint que les réformes ne fassent grimper les prix de l’énergie et du carburant pour ceux qui peuvent le moins se le permettre, car le coût plus élevé du carbone est pris en compte.

“Tout le monde n’aura pas les moyens de rénover rapidement sa maison et/ou de remplacer sa voiture à essence par un véhicule électrique”, a déclaré Dimitri Vergne, responsable de l’équipe développement durable du BEUC, une organisation européenne de protection des consommateurs basée à Bruxelles.

“Il est crucial de fournir un soutien financier aux consommateurs les plus vulnérables afin qu’ils puissent passer à des alternatives plus propres.”

Pour compenser les coûts supplémentaires, le Fonds social pour le climat de l’UE de 86,7 milliards d’euros (1 600 milliards de rands) fournira des paiements directs aux citoyens et aux petites entreprises, sur une base temporaire.

Il appartiendra aux gouvernements nationaux de décaisser les fonds de manière à soutenir les investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments et à améliorer l’accès aux transports à faibles émissions.

Vergne a salué les efforts de l’UE pour fournir davantage d’aides financières pour aider les consommateurs à effectuer une transition verte, mais a déclaré que le nouveau fonds ne représenterait qu'”une fraction du soutien nécessaire”.

Quand commencera-t-il et d’où viendra l’argent?

Les dirigeants et les parlementaires de l’UE doivent encore approuver l’accord ETS II, ce qui pourrait avoir lieu au début de 2023.

Les nouvelles règles entreraient en vigueur quatre ans plus tard. Mais si les prix du carburant et de l’énergie restent aussi élevés qu’ils le sont aujourd’hui, les réformes pourraient être reportées à 2028.

Le Fonds social pour le climat devrait fonctionner de 2027 à 2032, mais il pourrait commencer un an plus tôt pour aider les consommateurs à se préparer aux hausses de prix, en utilisant les revenus de la vente aux enchères de 50 millions de quotas de carbone en 2026.

Après cela, il sera financé par jusqu’à 65 milliards d’euros (~ 1,2 billion de rands) de revenus générés par le marché du carbone élargi et 25 % supplémentaires par les gouvernements nationaux.

Si les prix du carbone atteignent 45 euros la tonne, des permis d’émission supplémentaires seront libérés sur le marché pour tempérer les prix.

“Le plafond de 45 euros du prix des quotas ETS II jusqu’en 2030 garantira que les consommateurs ne souffriront pas de hausses de prix soudaines dues aux fluctuations du marché”, a déclaré Verge.

Qui sera le gagnant et le perdant des nouvelles mesures climatiques ?

Alors que la plupart des experts et des politiciens conviennent que le Fonds social pour le climat aidera à partager plus équitablement le fardeau financier de l’action climatique, certains affirment qu’il ne compensera pas entièrement le coup porté aux ménages les plus modestes.

Clotilde Clark-Foulquier, chef de projet à la FEANTSA, une fédération européenne d’organisations nationales travaillant avec les sans-abri, a déclaré que le plan ETS II “est biaisé dès le départ”.

“Il prend d’une main, redistribue partiellement de l’autre”, dit-elle.

Michael Bloss, un membre vert allemand du Parlement européen (MPE), a déclaré que comme tout le monde paiera le même prix pour émettre du carbone au quotidien, le chauffage et la conduite consommeront une plus grande part du revenu disponible des personnes à faible revenu.

“Ainsi, l’impact sur la vie quotidienne des pauvres est plus important que pour les riches”, a-t-il expliqué.

Les chiffres de l’office statistique de l’UE, Eurostat, montrent qu’environ 35 millions de personnes vivaient dans la pauvreté énergétique en 2020, mais la crise énergétique actuelle devrait avoir poussé ce chiffre plus haut, indique la Commission européenne sur son site Internet.

“La pauvreté énergétique est la plus aiguë en Europe centrale et orientale, ainsi qu’en Europe du Sud, où le parc immobilier est globalement moins efficace sur le plan énergétique”, a déclaré Clark-Foulquier.

“Il est fort probable qu’une nouvelle augmentation des prix de l’énergie y aura donc un impact plus sombre.”

Cela risque de créer une fracture géographique, les pays riches comme la France étant en mesure de soutenir davantage les consommateurs dans la transition verte, a déclaré Sanna Markkanen, analyste senior au Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), basé au Royaume-Uni.

Cela pourrait également créer une fracture de la mobilité, laissant ceux qui n’ont pas un accès fiable aux transports publics face à une pénalité de carburant pour l’utilisation de leur voiture, a-t-elle expliqué.

Le Fonds social pour le climat ne suffira pas à compenser l’augmentation des coûts de chauffage et de transport pour les ménages les plus vulnérables, a-t-elle ajouté.

“L’un des plus grands risques d’ETS II est de perdre le soutien public à l’ambition climatique de haut niveau en Europe. Cela peut se produire si la politique frappe le plus durement les ménages aux revenus les plus faibles et pousse davantage de personnes dans la pauvreté énergétique”, a-t-elle déclaré.

Comment le fardeau pourrait-il être partagé plus équitablement ?

L’eurodéputé roumain Drago ? Pîslaru a déclaré aux journalistes que d’autres financements sont disponibles, tels que le Fonds pour une transition juste de l’UE, que les pays peuvent utiliser pour protéger le public contre la hausse des prix.

Mais tirer parti de cela réduirait les investissements dans d’autres domaines, tels que les infrastructures ou l’éducation.

“Vous ne pouvez dépenser un euro qu’une seule fois”, a déclaré l’eurodéputé allemand Bloss.

La rénovation des bâtiments écologiques doit aller de pair avec des garanties sociales telles que le plafonnement des loyers ou l’augmentation du parc de logements sociaux, pour le maintenir abordable, a déclaré Clark-Foulquier.

Elle a exhorté l’UE à lever davantage de fonds pour les groupes à faible revenu en utilisant son prochain budget et la taxe exceptionnelle du bloc sur les bénéfices des sociétés énergétiques.

Markkanen de CISL a déclaré qu’un système plus équitable consisterait à appliquer la tarification du carbone de manière plus sélective – par exemple, uniquement à la moitié supérieure des ménages en termes de revenus, en utilisant des critères de ressources pour empêcher les plus pauvres de payer plus pour leur énergie.

Cela pourrait être combiné avec un mécanisme de code postal pour garantir que les prix de l’essence restent abordables pour ceux qui ont un accès limité aux transports publics, a-t-elle déclaré.

“Les politiques climatiques doivent être socialement justes”, a-t-elle ajouté. “En même temps, sans justice climatique, il ne peut y avoir de justice sociale, car les impacts du changement climatique vont affecter les plus vulnérables.”