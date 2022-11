EXPLICATEUR | Le nord-coréen Kim tire plus de missiles pour contrer les exercices aériens conjoints américano-sud-coréens

La Corée du Nord a effectué plus d’essais d’armes au cours de la dernière journée qu’en 2017.

Ceci est en réponse à Vigilant Storm, la Corée du Sud et les plus grands exercices aériens conjoints jamais organisés en Amérique.

Les exercices aériens ont longtemps exaspéré la Corée du Nord qui les considère comme des répétitions de guerre.

La Corée du Nord a tiré plus de missiles au cours des dernières 24 heures qu’elle ne l’a fait pendant toute l’année 2017 – l’année du “feu et de la fureur” lorsque le dirigeant Kim Jong Un a échangé des barbes avec le président américain de l’époque, Donald Trump.

Qu’est-ce qui a déclenché le blitz record d’essais d’armes ? Les analystes affirment que les exercices militaires en cours entre les États-Unis et la Corée du Sud sont un facteur clé et avertissent que Kim se prépare à un autre essai nucléaire.

L’AFP revient sur ce qui se passe :

Quels exercices ?

Séoul et Washington mènent leurs plus grands exercices aériens conjoints jamais organisés, appelés Vigilant Storm, qui impliquent des centaines d’avions de combat des deux côtés organisant des attaques simulées 24 heures sur 24.

Les exercices, qui devaient initialement se terminer vendredi, seront prolongés, a annoncé l’armée de l’air sud-coréenne, pour “maintenir une posture de sécurité commune à toute épreuve” face à l’agression nord-coréenne.

Les exercices annuels complexes nécessitent “des mois de planification et de préparation”, selon l’armée de l’air sud-coréenne.

Cette année, environ 240 avions de combat américains et sud-coréens effectueront environ 1 600 sorties, ce qui est “le plus grand nombre jamais enregistré” pour ces exercices, a-t-il ajouté.

Les exercices “renforcent les capacités opérationnelles et tactiques des opérations aériennes combinées”, a-t-il déclaré.

Pourquoi importent-ils?

Les exercices impliquent certains des avions de combat avancés de la Corée du Sud et des États-Unis – les F-35A et les F-35B, qui sont tous deux des avions furtifs conçus pour produire une signature radar aussi petite que possible.

La Corée du Nord peut avoir des armes nucléaires – ce que le Sud n’a pas – mais son armée de l’air est le maillon le plus faible de son armée, selon les analystes, et est probablement incapable de contrer la technologie des avions furtifs.

Cheong Seong-chang, chercheur à l’Institut Sejong, a déclaré à l’AFP :

La plupart des avions nord-coréens sont obsolètes… ils ont très peu d’avions de combat à la pointe de la technologie.

“Le Nord n’a pas besoin de beaucoup de pétrole pour les avions, donc la formation ne se fait pas correctement non plus”, a-t-il ajouté.

De quoi Kim a-t-elle peur ?

Les jets furtifs, disent les experts.

Cet été, il a été rapporté que des commandos américains et sud-coréens pratiquaient des soi-disant «frappes de décapitation» – le retrait des hauts dirigeants de la Corée du Nord dans une opération militaire ultra-rapide.

Les lancements éclairs de Pyongyang cette semaine sont “à cause de Vigilant Storm, qui comprend les avions de combat furtifs F-35”, a déclaré Go Myong-hyun, chercheur à l’Asan Institute for Policy Studies.

Pyongyang pense que les jets furtifs seraient “utilisés dans les opérations de décapitation”, a ajouté Go.

Les experts disent qu’il y a des signes supplémentaires qui inquiètent Kim, pointant vers une révision de la loi nucléaire nord-coréenne en septembre.

La nouvelle loi, qui autorise une première frappe nucléaire, a placé les armes nucléaires de Pyongyang sous le “commandement monolithique” de Kim.

Si le “système de commandement et de contrôle” nucléaire de la Corée du Nord – Kim – est “mis en danger en raison d’une attaque par des forces hostiles, une frappe nucléaire sera lancée automatiquement et immédiatement”, dit-il.

Que dit le Nord ?

Pyongyang qualifie Vigilant Storm « d’exercice militaire agressif et provocateur visant la RPDC ».

Même le nom offense le Nord, qui prétend qu’il rappelle l’opération Tempête du désert, l’assaut militaire mené par les États-Unis contre l’Irak en 1990-1991 après l’invasion du Koweït.

Les armées américaine et sud-coréenne s’entraînent ensemble depuis des années, et les exercices conjoints ont longtemps exaspéré Pyongyang, qui les considère comme des répétitions de guerre.

Il a justifié à plusieurs reprises ses lancements de missiles comme des “contre-mesures” nécessaires à ce qu’il appelle les politiques “hostiles” de l’Amérique.

Ses partisans à Pékin et à Moscou sont d’accord et ont bloqué les tentatives américaines de sanctionner Pyongyang aux Nations Unies pour ses tests, affirmant que Washington est responsable de la provocation du Nord avec les exercices.

“Mais le régime de Kim menace la paix régionale avec des armes illégales principalement en raison de ses objectifs révisionnistes contre la Corée du Sud, et non en raison d’une action particulière que Washington entreprend ou n’entreprend pas”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

Pourquoi Séoul participe-t-elle ?

Le président belliciste sud-coréen Yoon Suk-yeol a pris ses fonctions en mai en promettant de durcir le ton avec Pyongyang.

Il a considérablement intensifié les exercices conjoints, qui avaient été réduits pendant la pandémie ou interrompus pendant un épisode de diplomatie malheureuse.

Depuis l’échec des pourparlers en 2019, le nord-coréen Kim a doublé ses programmes d’armes interdites, effectuant des tests répétés d’armes plus grosses et toujours plus menaçantes.

Washington et Séoul préviennent depuis des mois que les récents lancements de missiles pourraient aboutir à un autre essai nucléaire – qui serait le septième de Pyongyang.

Les États-Unis stationnent environ 27 000 soldats en Corée du Sud pour aider à la défendre contre le Nord, et les alliés affirment que les exercices conjoints sont un élément essentiel de leur stratégie de défense.