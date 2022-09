EXPLICATEUR : La mort d’une femme en détention déclenche des manifestations en Iran

Des manifestations ont éclaté dans tout l’Iran ces derniers jours après la mort d’une femme de 22 ans alors qu’elle était détenue par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire islamique strictement appliqué dans le pays.

La colère a vu des femmes retirer leur foulard obligatoire, ou hijab, de se couvrir les cheveux après la mort de Mahsa Amini, qui a été arrêtée par la police des mœurs pour son foulard prétendument lâche. Des vidéos en ligne montrent des femmes les faisant tournoyer au-dessus de leur tête en chantant. D’autres les ont brûlés ou se sont coupés des mèches de cheveux de rage.

La mort d’Amini a provoqué la colère de nombreux Iraniens, en particulier les jeunes, qui en sont venus à la considérer comme faisant partie de la répression brutale de la dissidence par la République islamique et du traitement de plus en plus violent des jeunes femmes par la police des mœurs.

Lors de certaines manifestations, les manifestants ont affronté la police. D’épais nuages ​​de gaz lacrymogène ont été aperçus dans la capitale, Téhéran.

Pendant ce temps, des volontaires à moto connus sous le nom de “Basij” dans les Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens ont pourchassé et battu des manifestants – comme ils l’ont fait lors d’autres manifestations ces dernières années sur les droits à l’eau, l’économie cratérisée du pays et d’autres raisons qui ont été violemment réprimées.

Pourtant, certains manifestants scandent toujours “mort au dictateur”, ciblant à la fois le régime du guide suprême Ali Khamenei et la théocratie iranienne, malgré la menace d’arrestation, d’emprisonnement et même la possibilité d’une condamnation à mort.

Voici un aperçu de ce qui a déclenché les manifestations et où elles pourraient mener.

QU’EST-CE QUI A CAUSÉ LES MANIFESTATIONS EN IRAN ?

La police des mœurs iranienne a arrêté Amini le 13 septembre à Téhéran, où elle se rendait depuis sa ville natale dans la région kurde occidentale du pays. Elle s’est effondrée dans un poste de police et est décédée trois jours plus tard.

La police l’a détenue parce qu’elle portait trop lâchement son hijab. L’Iran exige que les femmes portent le foulard de manière à couvrir complètement leurs cheveux lorsqu’elles sont en public. Seul l’Afghanistan sous le régime des talibans applique désormais activement une loi similaire – même l’Arabie saoudite ultraconservatrice a ralenti son application ces dernières années.

La police nie qu’Amini ait été maltraitée et dit qu’elle est morte d’une crise cardiaque. Le président Ebrahaim Raisi, qui s’exprimera mercredi devant l’Assemblée générale de l’ONU, a promis une enquête.

La famille d’Amini dit qu’elle n’avait pas d’antécédents cardiaques et qu’on les a empêchés de voir son corps avant qu’elle ne soit enterrée. Les manifestations ont éclaté samedi après ses funérailles dans la ville kurde de Saqez et se sont rapidement propagées à d’autres régions du pays, dont Téhéran.

COMMENT LES FEMMES SONT-ELLES TRAITÉES EN IRAN ?

Les femmes iraniennes ont pleinement accès à l’éducation, travaillent à l’extérieur de la maison et occupent des fonctions publiques. Mais ils sont tenus de s’habiller modestement en public, ce qui inclut le port du hijab ainsi que de longues robes amples. Il est interdit aux hommes et aux femmes non mariés de se mélanger.

Les règles, qui remontent aux jours qui ont suivi la révolution islamique de 1979, sont appliquées par la police des mœurs. Ces forces, officiellement connues sous le nom de Guidance Patrol, sont stationnées dans les zones publiques. Il est composé aussi bien d’hommes que de femmes.

L’application a été assouplie sous l’ancien président Hassan Rohani, un modéré relatif qui, à un moment donné, a accusé la police des mœurs d’être trop agressive. En 2017, le chef de la force a déclaré qu’il n’arrêterait plus les femmes pour avoir enfreint le code vestimentaire.

Mais sous Raisi, un pur et dur élu l’an dernier, la police des mœurs semble s’être déchaînée. Le bureau des droits de l’homme de l’ONU affirme que des jeunes femmes ont été giflées, battues avec des matraques et poussées dans des véhicules de police ces derniers mois.

COMMENT L’IRAN A-T-IL REPONDU AUX PROTESTATIONS ?

Les dirigeants iraniens ont juré d’enquêter sur les circonstances de la mort d’Amini tout en accusant des pays étrangers anonymes et des groupes d’opposition en exil de s’en servir comme prétexte pour fomenter des troubles. C’est un schéma courant dans toutes les manifestations qui ont éclaté ces dernières années.

Les religieux au pouvoir en Iran considèrent les États-Unis comme une menace pour la République islamique et pensent que l’adoption des coutumes occidentales sape la société. Khamenei lui-même a saisi les soi-disant manifestations « colorées » en Europe et ailleurs comme des interventions étrangères – et non comme des personnes manifestant pour plus de droits.

Les tensions sont particulièrement vives depuis que l’ancien président Donald Trump s’est retiré de l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran et a imposé des sanctions paralysantes. L’administration Biden travaille avec des alliés européens depuis deux ans pour relancer l’accord, mais les négociations semblent dans l’impasse alors que les experts en non-prolifération avertissent que l’Iran dispose de suffisamment d’uranium hautement enrichi pour une bombe nucléaire s’il choisit d’en construire une. La République islamique insiste sur le fait que son programme est pacifique.

Le gouverneur de Téhéran a déclaré mercredi que les autorités avaient arrêté trois ressortissants étrangers lors de manifestations dans la capitale, sans donner plus de détails. Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté au moins 25 personnes, et le gouverneur de la province du Kurdistan affirme que trois personnes ont été tuées par des groupes armés dans des troubles liés aux manifestations, sans donner plus de détails.

Des militants et des groupes de défense des droits humains ont accusé les forces de sécurité iraniennes d’avoir tué des manifestants lors d’autres manifestations, comme celles sur les prix de l’essence en 2019.

LES MANIFESTATIONS POURRAIENT-ELLES FAIRE TOMBER LE GOUVERNEMENT IRANIEN ?

Les religieux au pouvoir en Iran ont résisté à plusieurs vagues de protestations remontant à des décennies, les réprimant finalement par la force brute.

Le défi le plus sérieux au pouvoir des clercs a été le Mouvement vert qui a émergé après l’élection présidentielle contestée du pays en 2009 et a appelé à des réformes de grande envergure ; des millions d’Iraniens sont descendus dans la rue.

Les autorités ont répondu par une répression brutale, les Gardiens de la Révolution et la milice Basij ouvrant le feu sur les manifestants et lançant des vagues d’arrestations. Les chefs de l’opposition ont été assignés à résidence.

Parmi les personnes tuées figurait Neda Agha Soltan, une femme de 27 ans qui est devenue une icône du mouvement de protestation après avoir été abattue et saignée à mort dans une vidéo vue par des millions de personnes sur les réseaux sociaux.

Suivez Joseph Krauss sur Twitter à www.twitter.com/josephkrauss.

Joseph Krauss, Associated Press