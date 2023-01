EXPLICATEUR : La Chine partage-t-elle suffisamment d’informations sur le COVID-19 ?

Sans données de base comme le nombre de décès, d’infections et de cas graves, les gouvernements ailleurs ont institué des exigences de test de virus pour les voyageurs en provenance de Chine. Pékin a déclaré que les mesures ne sont pas fondées sur la science et contre-mesures menacées .

TAIPEI, Taïwan — En tant que COVID-19 déchire la Chine , d’autres pays et l’Organisation mondiale de la santé demandent à son gouvernement de partager des données plus complètes sur l’épidémie. Certains disent même que bon nombre des chiffres qu’il rapporte n’ont aucun sens.

La plus grande préoccupation est de savoir si nouvelles variantes émergera de l’infection de masse qui se déroule en Chine et se propagera à d’autres pays. Les variantes delta et omicron se sont développées dans des endroits qui ont également connu de grandes épidémies, ce qui peut être un terrain fertile pour de nouvelles variantes.