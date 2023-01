EXPLICATEUR : La Chine partage-t-elle suffisamment d’informations sur le COVID-19 ?

TAIPEI, Taïwan (AP) – Alors que le COVID-19 se propage à travers la Chine, d’autres pays et l’Organisation mondiale de la santé demandent à son gouvernement de partager des données plus complètes sur l’épidémie. Certains disent même que bon nombre des chiffres qu’il rapporte n’ont aucun sens.

Sans données de base comme le nombre de décès, d’infections et de cas graves, les gouvernements ailleurs ont institué des exigences de test de virus pour les voyageurs en provenance de Chine. Pékin a déclaré que les mesures n’étaient pas fondées sur la science et menaçaient de contre-mesures.

La plus grande préoccupation est de savoir si de nouvelles variantes émergeront de l’infection de masse qui se déroule en Chine et se propageront à d’autres pays. Les variantes delta et omicron se sont développées dans des endroits qui ont également connu de grandes épidémies, ce qui peut être un terrain fertile pour de nouvelles variantes.

Voici un aperçu de ce qui se passe avec les données chinoises sur le COVID-19 :

QU’EST-CE QUE LA CHINE PARTAGE ET NE PARTAGE PAS ?

Les autorités sanitaires chinoises publient un décompte quotidien des nouveaux cas, des cas graves et des décès, mais ces chiffres ne comprennent que les cas officiellement confirmés et utilisent une définition très étroite des décès liés au COVID.

La Chine fait très certainement ses propres études d’échantillonnage, mais ne les partage tout simplement pas, a déclaré Ray Yip, qui a fondé le bureau des Centers for Disease Control des États-Unis en Chine.

Le décompte national pour jeudi était de 9 548 nouveaux cas et cinq décès, mais certains gouvernements locaux publient des estimations beaucoup plus élevées uniquement pour leurs juridictions. Le Zhejiang, une province de la côte est, a déclaré mardi qu’il voyait environ 1 million de nouveaux cas par jour.

Si une variante apparaît lors d’une épidémie, elle est détectée par séquençage génétique du virus.

Depuis le début de la pandémie, la Chine a partagé 4 144 séquences avec GISAID, une plateforme mondiale de données sur les coronavirus. Cela ne représente que 0,04% de son nombre de cas signalés – un taux plus de 100 fois inférieur à celui des États-Unis et près de quatre fois inférieur à celui de la Mongolie voisine.

QUE SAIT-ON ET QUE PEUT-ON DÉCOUVRIR ?

Jusqu’à présent, aucune nouvelle variante n’est apparue dans les séquences partagées par la Chine. Les versions alimentant les infections en Chine “ressemblent beaucoup” à celles qui ont été vues dans d’autres parties du monde depuis juillet, a déclaré le GISAID. Le Dr Gagandeep Kang, qui étudie les virus au Christian Medical College de Vellore en Inde, a accepté, affirmant qu’il n’y avait rien de particulièrement inquiétant dans les données jusqu’à présent.

Cela n’a pas empêché au moins 10 pays – dont les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et l’Italie – d’annoncer des exigences de test de virus pour les passagers en provenance de Chine. L’Union européenne a vivement encouragé tous ses États membres à le faire cette semaine.

Les responsables de la santé ont défendu les tests comme une mesure de surveillance qui aide à combler un manque d’informations en provenance de Chine. Cela signifie que les pays peuvent obtenir une lecture de tout changement dans le virus grâce à des tests, même s’ils ne disposent pas de données complètes en provenance de Chine.

“Nous n’avons pas besoin de la Chine pour étudier cela, tout ce que nous avons à faire est de tester toutes les personnes qui sortent de Chine”, a déclaré Yip, l’ancien responsable de la santé publique.

Le Canada et la Belgique ont déclaré qu’ils rechercheraient des particules virales dans les eaux usées des avions en provenance de Chine.

“C’est comme un système d’alerte précoce permettant aux autorités d’anticiper s’il y a une recrudescence d’infections”, a déclaré le Dr Khoo Yoong Khean, responsable scientifique au Duke-NUS Center of Outbreak à Singapour.

LA CHINE PARTAGE-T-ELLE ASSEZ D’INFORMATIONS ?

Les responsables chinois ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils partageaient des informations, pointant les séquences données au GISAID et les réunions avec l’OMS.

Mais les responsables de l’OMS ont demandé à plusieurs reprises plus – non seulement sur le séquençage génétique, mais aussi sur les hospitalisations, les admissions aux soins intensifs et les décès. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est dit préoccupé cette semaine par le risque pour la vie en Chine.

“Les données restent essentielles pour que l’OMS puisse procéder à des évaluations régulières, rapides et solides des risques de la situation mondiale”, a déclaré le chef de l’agence de santé des Nations Unies.

Le gouvernement chinois détient souvent des informations de son propre public, en particulier tout ce qui a une incidence négative sur le Parti communiste au pouvoir. Les médias d’État ont évité les terribles informations faisant état d’un pic de crémations et de personnes se précipitant d’hôpital en hôpital pour essayer de se faire soigner alors que le système de santé atteint sa capacité. Des représentants du gouvernement ont accusé les médias étrangers de faire du battage médiatique sur la situation.

Khean, notant que l’alerte précoce de l’Afrique du Sud concernant l’omicron a conduit à des interdictions de voyager en provenance du pays, a déclaré qu’il était nécessaire de favoriser un environnement dans lequel les pays peuvent partager des données sans crainte de répercussions.

Huizhong Wu et Aniruddha Ghosal, The Associated Press