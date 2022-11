Explicateur : Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence – ce qui a été dit, ce qui se passe ensuite

Les derniers témoins comparaîtront cette semaine à l’enquête publique sur l’utilisation sans précédent par le gouvernement fédéral des pouvoirs d’urgence pour mettre fin aux protestations des convois qui avaient paralysé Ottawa plus tôt cette année.

Vous pouvez regarder les audiences de la Commission d’urgence de l’ordre public ici . Voici une ventilation des raisons pour lesquelles l’enquête est en cours, les principaux points à retenir jusqu’à présent et ce qui se passera ensuite.

Qu’est-ce qui a motivé l’enquête?

Tout découle de la décision du gouvernement d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février.

La loi, utilisée pour la première fois en 34 ans d’existence, a donné aux autorités de nouveaux pouvoirs pour geler les finances des personnes liées aux blocages et autres manifestations, interdire les déplacements dans les zones de manifestation, interdire aux personnes d’amener des mineurs à des rassemblements illégaux et de réquisitionner dépanneuses, afin d’évacuer les nombreux camions de transport et autres véhicules qui encombraient les rues du centre-ville de la capitale depuis le 29 janvier.

La Loi sur les mesures d’urgence stipule qu’elle ne doit être invoquée que lorsqu’une urgence nationale “ne peut être traitée efficacement en vertu d’aucune autre loi du Canada”. Elle oblige également le gouvernement à tenir une enquête après son invocation.

La police applique une injonction contre les manifestants campant près de la Colline du Parlement le 18 février. L’enquête a entendu des témoignages selon lesquels certains chefs de police ne croyaient pas que le gouvernement devait invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. (Evan Mitsui/CBC)

Qui témoigne ?

Cette semaine, plusieurs ministres du gouvernement, dont Bill Blair, ministre de la Protection civile , Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique la ministre de la Défense Anita Anand et la vice-première ministre Chrystia Freeland — doivent comparaître comme témoins.

Le premier ministre Justin Trudeau sera le dernier à témoigner, selon la liste des témoins de cette semaine . Plusieurs de ses collaborateurs doivent également comparaître.

Plus tôt ce mois-ci, les organisateurs du convoi Chris Barber, Tamara Lich et Pat King ont témoigné, aux côtés autres leaders et participants de la manifestation .

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, témoigne mardi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Parmi les autres témoins, mentionnons des représentants de la Ville d’Ottawa et des chefs des trois corps policiers impliqués — Commissaire de la GRC Brenda Lucki , Thomas Carrique, commissaire de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et ancien chef du Service de police d’Ottawa (SPO) Peter Sloly .

Le directeur du SCRS, David Vigneault, et d’autres responsables de la sécurité et du renseignement ont témoigné derrière des portes closes.

Quelles sont les principales révélations à ce jour ?

Points de vue divergents sur la nécessité d’invoquer des pouvoirs

L’enquête a entendu des opinions contradictoires de la part des dirigeants de la police et des services de renseignement sur la question de savoir si les pouvoirs de la Loi sur les mesures d’urgence étaient nécessaires.

La nuit avant qu’il ne soit invoqué, Lucki, le chef de la GRC, a dit à Mendicino qu’elle pensait que la police avait pas encore épuisé “tous les outils disponibles”, selon un e-mail vu par l’enquête. Un ancien officier supérieur de la Police provinciale de l’Ontario a dit à l’enquête qu’il ne croyait pas que les pouvoirs d’urgence étaient nécessaires .

Mais Vigneault, le chef du SCRS, appuyé l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence parce que “les outils habituels n’étaient tout simplement pas suffisants pour faire face à la situation”. Il avait précédemment déclaré qu’il ne croyait pas que le convoi constituait une “menace à la sécurité nationale”, sur la base de la définition du mandat légal du SCRS. Dans une évaluation du renseignement de février le SCRS a averti que l’invocation de l’acte « galvaniserait » les manifestants et en radicaliserait certains vers la violence, selon des documents vus par l’enquête.

La conseillère du renseignement de sécurité nationale de Trudeau, Jody Thomas, a déclaré qu’elle croyait que les participants au convoi posaient un problème “menace pour la démocratie”.

Inquiétudes concernant le blocus des frontières

Mendicino a déclaré à l’enquête que Lucki – séparé de leur échange de courriels le même jour au sujet de la situation à Ottawa – l’a averti directement le 13 février d’un risque « urgent » de violence grave de la part des manifestants lors d’un blocus frontalier à Coutts, en Alberta, et la conversation l’a conduit à croire qu’elle appuyait l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.

Vers l’aube le lendemain matin, la GRC a arrêté plus d’une douzaine de manifestants de Coutts et saisi une cache d’armes, de gilets pare-balles et de munitions – quelques heures avant que la Loi sur les mesures d’urgence ne soit invoquée.

Les manifestants quittent Coutts, en Alberta, le 15 février après avoir bloqué une autoroute menant au passage frontalier américain pendant plus de deux semaines. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Le plan de la police d’Ottawa est inadéquat

Sloly, le chef de la police d’Ottawa qui a démissionné le lendemain de l’invocation de la loi, a concédé que la planification de son corps policier — qui reposait sur l’hypothèse que les manifestants ne resteraient à Ottawa qu’une semaine — était erronée. Mais il a soutenu que les renseignements qu’il avait reçus ne laissaient pas entendre que les manifestants s’enfonceraient et resteraient.

Dans messages texte publiés lors de l’enquête Lucki a dit à Carrique qu’elle perdait déjà confiance en Sloly et ses forces de police, une semaine seulement après le début de l’occupation du centre-ville d’Ottawa par les manifestants pendant trois semaines.

Peu de temps après la démission de Sloly, la GRC et l’OPP ont pris le relais la réponse au convoi .

Le chef par intérim du Service de police d’Ottawa, Steve Bell, à gauche, et l’ancien maire d’Ottawa, Jim Watson, vu ici le 28 avril, ont tous deux témoigné à l’enquête. Bell a remplacé Peter Sloly, qui a démissionné un jour après l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Le premier ministre de l’Ontario accusé de se cacher

Trudeau et le maire d’Ottawa, Jim Watson, étaient frustrés par le refus du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, de participer à une réunion pour discuter de la situation à Ottawa, et pensaient que Ford était éviter la question pour des raisons politiques .

Ford et la vice-première ministre Sylvia Jones ont contesté avec succès leur citation à comparaître à l’enquête.

Fuites de la police au convoi

L’enquête a également entendu une allégation d’un avocat représentant les organisateurs du convoi selon laquelle la police et les agences de sécurité fuite d’informations opérationnelles aux manifestants. Luki a dit la police examinait cette demande .

Que se passe-t-il ensuite ?

La commission achèvera cette semaine sa “phase factuelle” de témoignages; parler aux personnes impliquées dans la décision d’invoquer la loi.

La semaine prochaine, il organisera une série de tables rondes – également à entendre publiquement – ​​mettant en vedette des universitaires et d’autres experts sur une gamme de sujets qui n’ont pas encore été annoncés.

En attendant, ces documents d’orientation connexes sur le site de la commission offrent une idée de ce qui pourrait être discuté, avec des sujets allant de la loi sur les urgences elle-même aux pouvoirs de police, aux médias sociaux et à la crypto-monnaie, qui a été utilisée pour canaliser les dons aux manifestants.

Le rapport final de la commission, avec ses conclusions et ses recommandations, doit être déposé à la Chambre des communes et au Sénat d’ici le 20 février.