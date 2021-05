Explicateur de protestation en Colombie: les manifestants s’opposent au gouvernement de Duque

Des manifestations violentes ont secoué des villes de toute la Colombie au cours de la semaine dernière, faisant deux douzaines de morts et des centaines de blessés. Les troubles, déclenchés par une proposition fiscale impopulaire, sont devenus une expression plus large de la rage anti-gouvernementale. Des manifestants, dont beaucoup masqués, descendent dans la rue tous les jours pour protester contre l’élargissement des inégalités, la lenteur du déploiement de la vaccination et la montée de la pauvreté causée par l’épidémie de coronavirus dans le pays.