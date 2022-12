Explicateur de la Super League européenne après la décision initiale du tribunal de l’UE

Les roues tournent lentement à travers la Cour de justice de l’Union européenne. Six mois après l’audience opposant les trois clubs rebelles de Super League (Barcelone, Juventus et Real Madrid) à l’UEFA, nous avons la décision initiale non contraignante et elle penche vers l’UEFA et le statu quo, plutôt que de prétendre que l’instance dirigeante de l’Europe le football abuse de son contrôle monopolistique du sport.

– Les espoirs de la Super League s’estompent après la décision initiale du tribunal

Vous pouvez lire le communiqué de presse icimais décomposons l’impact de la décision initiale sur les plans de la Super League ainsi que ce qui pourrait suivre.

Q : Alors, qu’est-ce que cela signifie ?

R : Strictement parlant, cela ne veut rien dire car ce n’est pas un verdict final. Il s’agit d’un avis déposé par l’avocat général et destiné à éclairer la décision qui sera prise plus tard – probablement au printemps, peut-être à l’été – par les quinze juges du tribunal. Ils rendront probablement un verdict par consensus – ce n’est pas comme la Cour suprême des États-Unis, où les affaires sont soumises à un vote avec une opinion dissidente – et bien qu’ils tiennent compte des conseils de l’avocat général, ils n’ont pas pour le suivre.

Cependant, selon ceux qui suivent ces questions, dans la grande majorité des cas, le tribunal suivra largement le raisonnement de l’avocat général au moins 65 % du temps et 25 % du temps, ils parviendront à une conclusion largement similaire avec un argumentation juridique différente. Ce n’est que dans un cas sur 10 qu’ils sembleront avoir une forte divergence d’opinion, ce qui en fait un bon indicateur de la façon dont les choses pourraient se passer.

D’autre part, selon d’autres personnes familières avec le processus, les juges ont tendance à être plus indépendants d’esprit que l’avocat général, qui s’aligne souvent sur la volonté institutionnelle et politique actuelle des gouvernements. En bref, c’est encourageant pour l’UEFA, la FIFA, l’Association européenne des clubs et tous ceux qui favorisent ce que l’on appelle le “modèle sportif européen” – essentiellement, une structure pyramidale avec promotion et relégation sanctionnée par un organe directeur.

Q : Nous ne verrons donc pas une Super League européenne séparatiste, alors ?

R : L’affaire n’a jamais vraiment porté sur cela parce que les clubs sont en fait libres de former leurs propres compétitions avec qui ils veulent, quand ils le veulent. Cela a toujours été le cas et cela n’a pas changé. La question est de savoir si les clubs peuvent former et gérer leurs propres ligues et compétitions tout en restant dans l’écosystème actuel du football géré par la FIFA et l’UEFA – si vous vous souvenez, c’est de cela qu’était la Super League européenne.

L’opposition à la Super League européenne était extrêmement vive parmi les fans lorsque l’idée a été introduite en 2020, mais la décision initiale de la Cour de justice de l’Union européenne semblait également se ranger du côté du statu quo. Rob Pinney/Getty Images

L’ESL voulait essentiellement une compétition pour remplacer la Ligue des champions, une compétition qu’ils pourraient en grande partie gérer eux-mêmes, tout en jouant dans leurs compétitions nationales. (Ce qui, pour la plupart, est tout aussi lucratif sinon plus lucratif que la Ligue des champions.) L’avocat général a constaté que vous ne pouvez le faire qu’avec la permission de l’instance dirigeante. En bref : soit vous adoptez pleinement la structure pyramidale, soit vous ne l’acceptez pas.

Il a également constaté que la position de l’UEFA et de la FIFA – selon laquelle les clubs qui quittaient la Ligue des champions pour former leur propre compétition risquaient l’expulsion des ligues nationales et d’autres sanctions – était largement conforme au droit européen de la concurrence.

Q : En grande partie ?

R : Oui, la seule exception était que les joueurs individuels ne devaient pas être punis si leur club se séparait pour rejoindre une Super League rebelle qui n’était pas approuvée par l’UEFA. La FIFA avait menacé d’interdire aux joueurs de Super League des compétitions comme la Coupe du monde.

Q : Alors, que disent les clubs de Super League ?

R : Eh bien, A22, la société qui représente leurs intérêts, a tenté de donner une tournure positive à l’avis de l’avocat général en mettant en évidence deux pépites. La première est que l’UEFA a la « responsabilité particulière » de ne pas « empêcher indûment » des tiers d’accéder au marché, ce qui, franchement, ne veut pas dire grand-chose à mon avis.

L’autre est que, quelles que soient les sanctions imposées aux clubs susceptibles de participer à des compétitions non autorisées, elles doivent être proportionnées et claires, ce qui, si cela devait se reproduire, laisse, je suppose, aux autres avocats la possibilité d’interpréter ce que signifie “proportionné”. Mais il est assez évident qu’ils prennent cela comme un revers.

Ce n’est pas une coïncidence si l’UEFA, la FIFA et l’Association européenne des clubs (ECA, un organisme qui représente les intérêts des clubs professionnels) ont toutes déclaré qu’elles étaient “bienvenues” — “chaleureusement bienvenues”, dans le cas de l’UEFA — l’opinion de jeudi. Vous ne trouverez aucun langage de la part des clubs de Super League dans la déclaration A-22.

Q : Voulez-vous faire une prédiction sur ce qui se passera lorsque nous aurons le verdict définitif ?

R : Disons simplement que c’est la mi-temps et que les instances dirigeantes du jeu ont une bonne avance de 2-0, mais il reste encore 45 minutes.