Par Francois Murphy

VIENNE, 4 janvier (Reuters) – Un accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales est en train de s’éroder et les efforts pour le relancer sont confrontés à un nouveau défi avec la décision de Téhéran de reprendre l’enrichissement d’uranium à 20% dans une installation nucléaire souterraine.

Les restrictions de l’accord sur le travail atomique de l’Iran avaient un objectif: prolonger le « temps de déclenchement » pour que Téhéran produise suffisamment de matière fissile pour une bombe, s’il décidait d’en fabriquer une, à au moins un an, soit environ deux à trois mois.

L’Iran soutient qu’il n’a jamais cherché d’armes nucléaires et ne le ferait jamais. Il dit que son travail nucléaire n’a que des objectifs civils.

Téhéran a commencé à enfreindre les limites de l’accord en 2019 dans une réponse étape par étape au retrait du président Donald Trump de l’accord en mai 2018 et à la réimposition des sanctions américaines.

Cela a raccourci le temps de percée, mais les rapports de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) des Nations Unies, qui assure le suivi de l’accord, indiquent que l’Iran ne va pas de l’avant avec ses travaux nucléaires aussi vite qu’il le pourrait.

Les États européens ont cherché à sauver l’accord sur le nucléaire, pressant Téhéran de s’y conformer alors même que Washington a resserré les sanctions et espérant un changement de politique américaine une fois que le président élu Joe Biden entrera en fonction le 20 janvier.

Biden faisait partie de l’administration américaine sous Barack Obama qui a négocié l’accord de 2015.

QUE FAIT L’IRAN JUSQU’À MAINTENANT?

L’Iran a enfreint de nombreuses restrictions de l’accord, mais continue de coopérer avec l’AIEA et d’accorder aux inspecteurs l’accès sous l’un des régimes de vérification nucléaire les plus intrusifs imposés à tous les pays.

* Uranium enrichi – L’accord limite le stock iranien d’uranium enrichi à 202,8 kg, une fraction des plus de huit tonnes qu’il possédait avant l’accord. La limite a été dépassée en 2019. Le rapport de l’AIEA de novembre estimait le stock à 2442,9 kg.

* Niveau d’enrichissement – L’accord plafonne la pureté fissile à laquelle l’Iran peut raffiner l’uranium à 3,67%, bien en dessous des 20% atteints avant l’accord et en dessous du niveau de qualité des armes de 90%. L’Iran a dépassé le plafond de 3,67% en juillet 2019 et le niveau d’enrichissement est resté stable jusqu’à 4,5% depuis lors.

L’histoire continue

* Centrifugeuses – L’accord permet à l’Iran de produire de l’uranium enrichi en utilisant environ 5 000 centrifugeuses IR-1 de première génération dans son usine souterraine de Natanz, qui a été construite pour en accueillir plus de 50 000. Il peut faire fonctionner un petit nombre de modèles plus avancés au-dessus du sol sans accumuler d’uranium enrichi. L’Iran avait installé environ 19 000 centrifugeuses avant l’accord.

En 2019, l’AIEA a déclaré que l’Iran avait commencé à s’enrichir avec des centrifugeuses avancées dans une usine pilote hors sol à Natanz. Depuis lors, l’Iran a commencé à déplacer trois cascades, ou grappes, de centrifugeuses avancées vers l’usine souterraine. En novembre, l’AIEA a déclaré que l’Iran avait introduit une matière première de gaz hexafluorure d’uranium dans la première de ces cascades souterraines.

* Fordow – L’accord interdit l’enrichissement à Fordow, un site que l’Iran a secrètement construit à l’intérieur d’une montagne et qui a été révélé par les services de renseignement occidentaux en 2009. Les centrifugeuses y sont autorisées à d’autres fins, comme la production d’isotopes stables. L’Iran a maintenant 1 044 centrifugeuses IR-1 qui s’enrichissent là-bas.

Lundi, l’Iran a déclaré qu’il reprenait un enrichissement de 20% à Fordow, ce qui compliquait peut-être les efforts de l’administration Biden pour rejoindre l’accord.

À QUELLE MESURE EST L’IRAN POUR AVOIR UNE BOMBE?

Les brèches ont prolongé le temps de percée, mais les estimations varient encore. De nombreux diplomates et experts nucléaires disent que le point de départ d’un an est conservateur et que l’Iran aurait besoin de plus de temps.

David Albright, un ancien inspecteur des armes de l’ONU qui a tendance à avoir une position belliciste sur l’Iran, a estimé en novembre que le temps de sortie de l’Iran pourrait être « aussi court que 3,5 mois », bien que cela suppose que l’Iran utiliserait 1000 centrifugeuses avancées qui ont été retirées dans le cadre de l’accord .

QUE DEVRAIT-IL FAIRE DE PLUS?

Si l’Iran accumulait suffisamment de matières fissiles, il lui faudrait assembler une bombe et probablement une assez petite pour être portée par ses missiles balistiques. On ne sait pas exactement combien de temps cela prendrait, mais stocker suffisamment de matières fissiles est largement considéré comme le plus grand obstacle à la production d’une arme.

Les agences de renseignement américaines et l’AIEA pensent que l’Iran avait autrefois un programme d’armes nucléaires qu’il a interrompu. Il existe des preuves suggérant que l’Iran a obtenu une conception pour une arme nucléaire et effectué divers types de travaux pertinents pour en fabriquer une.

Téhéran continue d’accorder à l’AIEA l’accès à ses installations nucléaires déclarées et autorise des inspections rapides ailleurs.

L’Iran et l’AIEA ont résolu une impasse en 2020 qui avait duré plusieurs mois sur l’accès à deux anciens sites présumés. (Reportage supplémentaire de Parisa Hafezi à Dubaï; Édité par Edmund Blair / William Maclean)