EXPLICATEUR | Comment se déroulera la course au remplacement de Boris Johnson ?

Le concours des conservateurs britanniques pour élire un nouveau chef et Premier ministre britannique a été réduit à cinq candidats après deux tours de scrutin par les députés du parti cette semaine.

Plusieurs autres scrutins de législateurs conservateurs auront lieu la semaine prochaine, le dernier candidat et tous les autres recevant moins de 30 votes étant éliminés à chaque fois.

LIRE | Le successeur de Boris Johnson annoncé le 5 septembre

Voici comment la course se déroulera dans les prochains jours :

15 juillet

Il n’y a pas de vote programmé des députés pour leur candidat préféré.

Mais certains ou tous les prétendants devraient participer au premier débat télévisé du concours, diffusé sur Channel 4.

Elle débutera à 19h30 et durera 90 minutes, selon la chaîne.

17 juillet

Un deuxième débat télévisé programmé aurait lieu sur ITV à 19h00

18 juillet

Un troisième débat télévisé serait prévu pour être diffusé sur Sky News, mais le calendrier et d’autres détails n’ont pas encore été confirmés.

Pendant ce temps, une campagne électorale pour les législateurs conservateurs impliquant les cinq candidats restants est prévue en début d’après-midi.

Le prochain tour de scrutin des députés conservateurs – le troisième du processus – devrait alors avoir lieu entre 17h00 et 19h00, le résultat étant annoncé à 20h00.

19 juillet

Si nécessaire, un quatrième tour de scrutin des législateurs aura lieu entre midi et 14h00, le résultat étant annoncé une heure plus tard.

20 juillet

Si encore nécessaire, un cinquième et dernier tour de scrutin des députés conservateurs aura lieu, entre 13h00 et 15h00, le résultat étant annoncé une heure plus tard.

Les deux principaux candidats entreront maintenant dans un second tour qui sera décidé par les membres du parti.

Ils se lanceront dans un été de campagnes et de campagnes électorales à l’échelle nationale, les membres votant désormais, y compris par courrier, pour leur choix préféré.

Les règles du parti conservateur n’autorisent que ceux qui sont membres depuis au moins trois mois à voter.

Le parti a refusé de dire combien de membres seront éligibles, mais a noté que ce sera plus que les quelque 160 000 qui ont voté lors de la dernière course à la direction en 2019.

5 septembre

Le résultat du vote des membres du parti sera annoncé par les conservateurs, le vainqueur devenant immédiatement son nouveau chef.

6 septembre

Le dirigeant nouvellement couronné devrait remplacer Boris Johnson à Downing Street, devenant Premier ministre britannique, après avoir rendu visite à la reine Elizabeth II au palais de Buckingham et formé un nouveau gouvernement.