EXPLICATEUR: Comment le Hamas a-t-il développé son arsenal pour frapper Israël?

Après le retrait d’Israël de Gaza en 2005, le Hamas a assemblé une ligne d’approvisionnement secrète entre les patrons de longue date, l’Iran et la Syrie, selon l’armée israélienne. Des roquettes à plus longue portée, des explosifs puissants, du métal et des machines ont inondé la frontière sud de Gaza avec l’Égypte. Les experts disent que les roquettes ont été expédiées au Soudan, transportées par camion à travers le vaste désert égyptien et passées en contrebande à travers un dédale de tunnels étroits sous la péninsule du Sinaï.